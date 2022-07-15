Банки держат лимиты в границах

В июне было выдано на 14% больше кредитных карт, чем в мае, это максимум с начала года. Однако, несмотря на ускорение темпов выдачи, банки не спешат увеличивать карточные лимиты. Уже второй месяц этот показатель держится на уровне 69 тыс. руб., что почти на 19% ниже, чем в начале года: банки снижают риски. Кредитки — один из наиболее рискованных сегментов, так как в среднем каждая 17-я карта уходит в дефолт, и ситуация может усугубиться со снижением доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Это и в количественном, и в денежном выражении на 14% больше, чем месяцем ранее. Это максимальное значение с начала года. На сопоставимом уровне выдачи кредитных карт находились в октябре 2021 года, отмечают в ОКБ.

Однако, несмотря на рост выдачи, средний лимит по карте не растет и сохраняется на уровне 69 тыс. руб. (см. “Ъ” от 10 июня), свидетельствуют данные ОКБ. Тогда как подавляющее большинство заемщиков считают оптимальной суммой лимита 100 тыс. руб., приводит данные гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов.

«Стабильность среднего лимита по карте отражает сохранение осторожного подхода банков к выдаче, таким образом достигается диверсификация портфеля и снижаются риски невозврата,— поясняет тренд замдиректора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.— И маловероятно, что до конца года лимиты вернутся на уровень января—февраля 2022 года». Тогда средний лимит превышал 80 тыс. руб.

Сохраняется и высокая стоимость кредитов в сегменте карт, говорится в материалах ОКБ. В июне показатель ПСК в сегменте был на уровне 30,1%, почти не изменившись с марта текущего года. Для сравнения: в июне прошлого года этот показатель был на уровне 22,75%, а в начале этого года — 23,98%.

Для заемщиков карты остаются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов за счет «возобновляемых средств», удобства использования и низкой стоимости кредита для дисциплинированных клиентов (длительный беспроцентный период), говорит и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. Для банков же сегмент кредитных карт — один из наиболее высокорисковых с точки зрения просрочки, предостерегает он.

Так, по данным БКИ «Эквифакс», к 30 июня 2022 года число просроченных контрактов по кредиткам достигло 5,8 млн. То есть в дефолт уходит каждая 17-я кредитная карта, приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Доля просроченной задолженности от объема портфеля в денежном эквиваленте в этом сегменте варьируется в диапазоне 12–13%, говорит он.

В то же время пока ситуация с просрочкой достаточно стабильная и не вызывает опасения, но экономическая нестабильность и стагнация доходов могут усугубить ее, предостерегает господин Мехтиев. «Дефолтность по картам, выданным в марте—июле текущего года, может оказаться выше, чем та, которую банкиры фиксировали в 2021 году,— согласен старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин.— Это как раз во многом будет компенсировано за счет более высоких процентных платежей».

По словам господина Мехтиева, устанавливая лимит, банк оценивает платежеспособность на момент выдачи. «Однако в условиях нестабильности ситуация может быстро меняться,— продолжает он.— И вчера еще платежеспособный клиент сегодня уже входит в зону риску». Кроме того, в период кризиса россияне стали воспринимать кредитные карты как способ занять до зарплаты на траты, которые им хочется совершить здесь и сейчас, а не как продукт, позволяющий сэкономить за счет бонусов и кэшбэков, все это увеличивает риски выхода в дефолт, заключает эксперт.

Сами банки ситуацию на рынке кредитных карт практически не комментируют. Единственный ответивший “Ъ” ВТБ указал на положительную динамику в сегменте: банк наблюдает «рост заинтересованности клиентов в данном продукте». С начала года его портфель кредитных карт вырос на 13%, до рекордных 150 млрд руб.. «Ожидаем дальнейший рост спроса, связанный прежде всего со снижением и стабилизацией ключевой ставки и, как следствие, ценовых параметров,— отмечают в ВТБ.— Кредитные процедуры были либерализованы после некоторого ужесточения в конце февраля, дальнейшие изменения зависят от ситуации на рынке».

Полина Трифонова