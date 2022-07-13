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Коммерсантъ FM
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Кредит поддержал потребление домохозяйств

Мониторинг спроса

Номинальный объем потребительских расходов на приобретение товаров и услуг по картам «Сбера» с 3 по 10 июля вырос на 10,7% в годовом выражении против 11,7% неделей ранее, фиксирует «Сбериндекс». Схожую динамику отмечает и «Ромир»: с 4 по 10 июля средние недельные номинальные расходы граждан снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,7%, а их годовой прирост сократился до 8,3% против 13,6%. Отметим, что инфляция в годовом выражении в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае — главным образом за счет укрепления рубля и невысокой потребительской активности, считают в Минэкономики.

По данным ЦБ, общая задолженность домохозяйств в мае снизилась второй месяц подряд (на 48 млрд руб., или 0,2% за месяц против 0,9% в апреле), а в годовом выражении ее прирост стал минимальным за последний год (см. график). «Сокращение кредита — это изъятие денег из общего внутреннего спроса (по сравнению с докризисным трендом примерно на 1,2–1,3 трлн за три месяца). Негативное влияние кредита на спрос — один из ключевых факторов аномально низкой инфляции в мае—июне. В третьем квартале мы ждем активизации кредитования, что окажет повышательное давление на спрос и цены»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

Отметим, что уже в мае на фоне начавшегося падения реальных зарплат кредиты в наличных и спрос на кредитные карты снова стали расти (см. “Ъ” от 20 и 29 июня). В июне после снижения ставок банками общий объем кредитования населения вырос к маю сразу на 70% (при этом он едва достиг половины прошлогодних значений), свидетельствуют оценки Frank RG по различным сегментам розничного кредитования (без учета кредитных карт).

В пользу того, что кредитование стало фактором поддержки потребительского спроса, может свидетельствовать и переориентация расходов граждан на непродовольственные товары. В мае непродовольственная розница, по данным Росстата, сократилась на 17% год к году. С первой недели мая, по данным «Сбериндекса», снижались номинальные траты на непродовольственные товары в годовом выражении. Но в две последние недели (с конца июня по 10 июля) их рост возобновился, что сопровождалось новостями о поступлении в розничные сети первых партий товаров, ввезенных по параллельному импорту.

Алексей Шаповалов

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