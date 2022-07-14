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Коммерсантъ FM
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Найдем, к чему привязать

Запрет привязки цен контрактов к валютному курсу вновь не устроил юристов президента

Переработанный правительством законопроект о запрете «валютной оговорки» — привязки цен контрактов к иностранной валюте или мировым биржевым индикаторам — вновь не нашел поддержки у совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте. Проект не одобрен юристами даже после существенного смягчения за счет ограничения срока действия его положений до конца 2023 года и расширения списка исключений — причем отчасти множество исключений в законе и считается проблемой. Эксперты-юристы в итоге не считают «запрет на у. е.» ни обоснованным, ни эффективным и опасаются, что он негативно скажется на гражданском обороте. Возражения остаются и у РСПП — как и президентские юристы, крупные предприниматели против даже временного «запрета у. е.».

Полностью заменить валютные условия договоров на рублевые властям пока не удается

Полностью заменить валютные условия договоров на рублевые властям пока не удается

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Полностью заменить валютные условия договоров на рублевые властям пока не удается

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Новая версия законопроекта о запрете валютной оговорки в четверг, 14 июля, обсуждалась на заседании совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте — теперь на рассмотрении экспертов оказался документ, подготовленный Минюстом. Напомним, в марте 2022 года на фоне резких колебаний курсов валют схожую инициативу выдвигала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), предложив внести в Гражданский кодекс (ГК) запрет на привязку цен договоров к иностранной валюте или показателям биржевых или внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках. По нему уже заключенные контракты пришлось бы скорректировать в течение 30 дней с момента вступления поправок в силу, иначе оплату рассчитали бы по курсу на 1 января 2022 года. Помимо прочих возражений, председатель совета и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тогда отмечал, что в ГК такие изменения вводить «не нужно» (см. “Ъ” от 1 апреля).

Конструкция законопроекта Минюста в новой версии выглядит значительно мягче — запрет привязки цены контракта к иностранной валюте и биржевым индикаторам мировых рынков планируется сделать временным (действовать он будет до конца 2023 года), «погрузить» его предлагается не в ГК, а в отдельный закон об «антикризисных» полномочиях правительства.

Согласно документу, если такие условия договором все же предусмотрены, то они будут считаться ничтожными — и поставки будут оплачиваться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Одновременно с этим существенно расширяется и список исключений из запрета — если ранее предлагалось разрешить валютные оговорки лишь для внешнеторговых контрактов, то теперь речь идет также о сделках с нефтью, газом, драгметаллами и камнями и финансовых услугах. При этом правительство может дополнять перечень исключений.

Впрочем, как следует из заключения юристов совета, и в таком виде законопроект не может быть поддержан — запрет на валютные оговорки может негативно сказаться на гражданском обороте в целом, поскольку участники рынка будут вынуждены минимизировать риски иными способами.

Как пояснила “Ъ” глава Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева, «совет не готов согласиться ни с временным, ни с постоянным запретом валютной оговорки — ситуацию это не спасет, а запрет может подтолкнуть к возврату практики 90-х годов, когда было 100-процентное авансирование сделок».

Как отмечают эксперты совета, сам запрет не является обоснованным и эффективным — «если ни одна из сторон сделки не заявит о ничтожности такого условия, то валютная оговорка будет исполнена», а если сторона сначала исполнит оговорку, а затем сошлется на ее ничтожность, то в этом случае будут работать положения ГК о запрете противоречивого поведения, что «также приведет к сохранению оговорки в силе». Более того, запрет может быть легко обойден — в случае применения иных способов расчетов цены контракта, которые проектом не запрещаются, например, через привязку цены к рыночной стоимости любой вещи, которая в конечном счете будет зависеть от курса той или иной валюты. «Чрезвычайно сомнительной» юристы считают и обоснованность списка исключений — подход, предполагающий преференции в виде сохранения возможности привязки цен к валюте для отдельных сфер и «поражения в правах» других, нарушает принцип равенства субъектов гражданских правоотношений. В целом же, отмечается в заключении, проблемы, связанные с волатильностью курса, могут решаться и в рамках действующих гражданско-правовых инструментов — дополнить, по мнению совета, можно антимонопольное законодательство, предоставив в период нестабильности ФАС право выдавать предписания об устранении нарушения, обязав кредитора принять от должника исполнение, рассчитанное по справедливому курсу. В Минюсте в четверг замечания не прокомментировали.

Возражения к законопроекту есть и у бизнес-сообщества. Как пояснил “Ъ” статс-секретарь — вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению Александр Варварин, в объединении новую его версию также не поддерживают — предложенные изменения существенно ограничивают свободу договора и лишают стороны справедливого распределения рисков. По его словам, введение подобного запрета повлечет за собой не только дестабилизацию договорных отношений, но и ухудшение условий для покупателя (например, переход на полную предоплату поставок, увеличение цены с переносом в нее всех валютных рисков), что, как следствие, может привести к падению объема инвестиций в развитие производства и росту затрат для конечных покупателей.

В адрес компаний, которые в последние месяцы фиксировали цены на свою продукцию в национальной валюте, добавляет Александр Варварин, «поступают обращения потребителей о возврате к ранее принятой практике ценообразования — специальное рублевое ценообразование делает неконкурентоспособной производимую в России продукцию, включая последующие более высокие переделы».

Евгения Крючкова

  • Газета «Коммерсантъ» №126 от 15.07.2022, стр. 1

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