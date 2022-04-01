Круговая оборона от условных единиц

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Заметная зависимость российской экономики от импорта поставила правительство перед проблемой учета цен на него в госзакупках и торговле в условиях в значительной степени искусственного курсообразования. В Белом доме обсуждаются два законопроекта, запрещающие привязывать цены контрактов на внутреннем рынке к валюте и международным индексам. Ожидается, что проекты минимизируют риски госзаказчиков и конечных потребителей, возникшие из-за стремления контрагентов сгладить собственные курсовые риски. Впрочем, в действующей конструкции перераспределение рисков между импортерами, ритейлерами и потребителями проблемы не решит — инициативу нужно дополнить программами страхования импортных поставок и введением новых индексов, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом настаивает на отказе от возвращения в ценники условных единиц образца 1998 года — но связанные с этим риски не готовы оплачивать ни продавцы, ни покупатели

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ Белый дом настаивает на отказе от возвращения в ценники условных единиц образца 1998 года — но связанные с этим риски не готовы оплачивать ни продавцы, ни покупатели

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ

После утраты рублем как минимум части конвертируемости, вызванной санкциями большинства развитых стран за военную операцию РФ на Украине и ограничением расчетов в основных мировых валютах, многие контрагенты, занятые поставками импортных товаров, сырья, оборудования и комплектующих, пытаются страховаться от колебаний курса, включая в контракты цены, привязанные к стоимости валют на день расчетов. Эта практика исторически известна в РФ с 1998 года, цены в «условных единицах», или у. е., использовались в качестве обхода запрета на валютные расчеты как в оптовой торговле, так и в ритейле. Однако она вносит непредсказуемость в цены на внутреннем рынке — и в правительстве уже готовят два законопроекта для борьбы с этим.

Первый проект разработан Минфином и запрещает использовать валюту для определения и обоснования начальной (максимальной) цены госзакупок (по ФЗ-44). Документ вскоре будет внесен в Госдуму. «Предлагаемая в 44-ФЗ поправка состоит в том, чтобы заказчики не привязывали начальную цену на этапе ее обоснования к иностранным валютам»,— поясняют в ведомстве.

Вторая инициатива шире — она разработана ФАС и затрагивает вообще все контракты, кроме международных. Документ призван минимизировать риски как конечного потребителя, так и заказчиков среди госкомпаний. По данным “Ъ”, ведомство уже работает над третьей версией проекта. Первые две предполагали внести поправки в Гражданский кодекс (ГК) — вводя в п. 2. ст. 317 ГК запрет на привязку цен к валюте или показателям биржевых или внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках или отменяя п. 2 ст. 317, а запрет вводя в ст. 424 ГК. Уже заключенные контракты предлагалось изменить в течение 30 дней после опубликования закона, иначе цена будет определяться по курсу рубля или индикаторам цен на 1 января 2022 года. Однако эти правки вызвали критику Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на его вчерашнем заседании. В отзыве на проект эксперты совета поясняли, что его нормы не соответствуют временному антисанкционному характеру меры, и хотя совет не против запрета «на навязывание невыгодных условий, в том числе привязанных к иностранной валюте», целесообразнее править закон о защите конкуренции, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Глава совета Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева Лидия Михеева уточнила, что центр направит в правительство предложение о внесении нормы антимонопольного характера в виде поправки к антикризисному законопроекту. В ФАС эту идею пока не комментируют, но сообщили, что госорганы продолжают поиск способа запретить контракты с привязкой к валютным курсам, который будет «носить временный характер до 2024 года».

По словам Павла Крашенинникова, проект решает одну проблему, но создает огромное количество других — не только правовых, но и экономических. В частности, это перенос курсовых рисков на продавцов. Замглавы Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин соглашается с «благими» целями законопроекта, но также указывает на риски импортеров. Для них необходимо создать защитные механизмы, иначе импортеры для страховки рисков могут наращивать долю предоплат и уходить от долгосрочных контрактов или искать варианты привязки цен к индикаторам, не запрещенным законом, но имеющим схожий экономический смысл. «Возможен и рост различных серых схем»,— указывает он.

Статс-секретарь — вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению Александр Варварин также предупреждает, что в условиях высокой валютной нестабильности риск падения курса рубля будет возлагаться на продавца, что может привести к усложнению сделок и ухудшению их условий для покупателя (100-процентное авансирование, перенос в цены всех валютных рисков, сокращение сроков договоров и т. д.). Не согласен эксперт и с отказом от биржевых индексов (см. «Ъ-Онлайн»). «В целом предлагаем отказаться от дальнейшей работы над вышеуказанным законопроектом»,— заключает он.

Диана Галиева, Олег Сапожков