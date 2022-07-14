В борьбе с нигилизмом все экскурсии хороши

Петербургские парламентарии готовят обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить регион в программу по предоставлению бесплатных экскурсий для школьников в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В пилотном проекте, предполагающем выдачу социальных сертификатов для поездок учеников пятых-девятых классов с родителями за бюджетный счет, участвуют 18 субъектов РФ, но Петербурга среди них нет. Парламентарии увязывают просьбу к правительству с желанием предотвратить «протестные или нигилистические настроения среди молодежи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Бюджетно-финансовый комитет законодательного собрания Петербурга одобрил для принятия региональным парламентом обращения к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить город в федеральную программу, которая предполагает организацию бесплатных экскурсий для учеников пятых-девятых классов. В своем обращении к вице-премьеру питерские депутаты напоминают, что пилотная программа, о которой идет речь, стартовала 1 июня 2022 года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Школьники из 18 субъектов (в том числе Адыгеи, Башкирии, Чувашии, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской и Челябинской областей) «смогут вместе с родителями отправиться в путешествие по так называемому социальному сертификату за счет средств федерального и региональных бюджетов, без привлечения средств родителей». На то, чтобы отправить на экскурсии 100 тыс. человек в 2022 году, планируется выделить 500 млн руб.

Санкт-Петербург не является участником этого проекта, с горечью констатируют авторы инициативы. Они предлагают исправить эту несправедливость, поясняя, что некоторые родители не в состоянии оплатить дорогостоящие туры длительностью более 24 часов (федеральная программа предлагает именно такие). Кроме того, убеждены депутаты Денис Четырбок, Елена Рахова и Михаил Барышников (все «Единая Россия»), в программу на федеральном уровне следует включить и субсидирование родителей, по одному-два человека на класс, так как не каждый учитель уверен, что справится с большой группой учеников в длительном путешествии.

Парламентарии увязывают свою просьбу к российскому правительству с желанием предотвратить «протестные или нигилистические настроения среди молодежи». «Сегодня в Санкт-Петербурге и, думаем, в целом в России растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев курган, Бородинское поле, Прохоровское поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы "Детям — жертвам войны" или "Хатынь" в Белоруссии, а многие дети из других регионов России не видели Пискаревское мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге и многие другие места, посещение которых имеет важное просветительское и воспитательное значение,— отмечают они.— Отсутствие эмоционально окрашенного восприятия слов о героическом и трагическом прошлом нашей страны порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи, а иной раз и среди детей, что показали события в феврале—марте 2022 года, в частности в Санкт-Петербурге». Речь идет, очевидно, о протестах в связи со специальной военной операцией на Украине.

«Это поможет (снизить протестные настроения.— “Ъ”), так как у ребенка особая психика, ему нужна наглядная картинка, они меньше, чем это было раньше, читают книги,— поддержала депутатов уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.— Почему у нас развиваются, например, флешмобы? Потому что дети видят и чувствуют сопричастность с событием».

«Дети многое воспринимают через призму противоречия»,— напоминает политолог и краевед Дмитрий Витушкин. Он обращает внимание, что парламентарии также приглашают школьников из других регионов в Петербург, а «город — колыбель трех революций, и едва ли это поможет подавить в них протестные настроения».

В правительстве Петербурга, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать инициативу парламентариев, переадресовали в комитет по туризму, однако там не смогли оперативно предоставить ответ. «Школьный туризм и обширные экскурсионные программы — одно из основных направлений, заложенных в том числе и в новой концепции развития детского дополнительного образования,— ответили на аналогичный запрос в Минпросвещения РФ.— Сама концепция выстроена так, чтобы стимулировать всю отрасль к росту качества занятий, повышая доступность для детей». Там уточнили, что экскурсии и посещение памятных исторических мест «содержатся в воспитательных программах, которые формирует каждая школа в стране».

Петербургский парламент ушел на каникулы до середины сентября, принимать обращение планируется осенью.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Анна Васильева