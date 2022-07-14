Молодым везде у нас учет

В Госдуме намерены изучить и, возможно, пересмотреть механизмы господдержки молодежных объединений, следует из закупки, объявленной аппаратом нижней палаты парламента. Сейчас это далеко не самая последняя статья бюджетных расходов: по ней ежегодно проходят миллиарды рублей. Радикального пересмотра критериев финансирования молодежной политики по итогам заказанного исследования ожидать вряд ли стоит, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представления молодежи о месте России в мире могут оказаться сюрпризом для тех, кто намерен на них повлиять

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Представления молодежи о месте России в мире могут оказаться сюрпризом для тех, кто намерен на них повлиять

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аппарат Госдумы заказал разработку рекомендаций по совершенствованию правового регулирования господдержки молодежных и детских общественных объединений. За 4,1 млн руб. там рассчитывают провести «всесторонний и качественный анализ действующих правовых норм, а также правоприменительной практики в сфере государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений с целью дальнейшего совершенствования законодательства».

В техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок, говорится, что господдержка молодежи тесно связана с реализацией федерального проекта «Социальная активность» и национального проекта «Образование» — речь идет о развитии волонтерской деятельности и создании соответствующей инфраструктуры. Общие принципы и меры такой государственной помощи определены законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», однако с момента его принятия в 1995 году этот документ «существенно трансформировался», отмечается в техзадании: по мере приведения его в соответствие с действующим законодательством многие нормы утратили силу, а альтернативных вариантов регулирования предложено не было. Теперь этот пробел в Госдуме намерены заполнить.

Пункт о господдержке молодежных организаций включен в план исследовательских работ нижней палаты по инициативе думского комитета по молодежной политике, подтвердил “Ъ” его председатель Артем Метелев. По его словам, это нужно для того, чтобы оценить эффективность существующих мер поддержки и, возможно, провести их переоценку: молодежных организаций сейчас стало больше, и им нужна большая поддержка, в том числе на уровне региональных и федеральных законов. Этим депутаты и намерены заняться после запланированного на ближайшее время обновления закона о молодежной политике, объяснил господин Метелев, хотя, возможно, полученные выводы будут учтены и в работе над поправками к этому документу.

Осведомленный источник “Ъ” в сфере молодежной политики добавляет, что сейчас перед профильными ведомствами стоит задача сформировать понятные критерии поддержки молодежных общественных организаций.

На поддержку молодежи государство ежегодно тратит миллиарды рублей. Львиная доля финансирования обеспечивается за счет федеральных проектов «Социальная активность» (запланированный на 2022 год бюджет — 13 млрд руб.), «Социальные лифты для каждого» (8 млрд руб.) и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (1,5 млрд руб.). В число получателей наиболее крупных субсидий входят АНО «Россия — страна возможностей» (гранты выделяются в том числе на проведение конкурса управленцев «Лидеры России» и форума «Территория смыслов»), просветительская организация «Российское общество "Знание"» и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (занимается поиском в интернете угрожающей жизни и здоровью детей информации).

Вряд ли по итогам одного исследования стоит ждать радикального пересмотра критериев финансирования молодежных организаций, говорит политолог Алексей Макаркин. Но понятно, почему Госдума тоже хочет поучаствовать в молодежной политике – традиционно это одна из ключевых проблем, считает эксперт. Мировоззрение молодежи сильно отличается от мировоззрения старшего поколения, и это большая проблема для государства с точки зрения контроля за настроениями, рассуждает господин Макаркин: например, как показывают исследования, молодежь «гораздо больше встроена в глобальный мир, из которого мы пытаемся самоизолироваться».

Анастасия Корня