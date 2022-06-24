Эмитент платит дважды

Брокеры просят обязать эмитентов второй раз перечислить российским инвесторам выплаты по евробондам, которые оказались замороженными в зарубежных депозитариях. Дальнейшие выплаты предлагается запретить направлять за пределы РФ. Эксперты не спорят, что такой шаг решил бы проблемы инвесторов, но вопрос в том, откуда возьмутся средства. Юристы подчеркивают, что требовать платежи от эмитентов — незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом НАУФОР от 23 июня в адрес Минфина. Брокеры просят обязать эмитентов из РФ перечислить российским владельцам евробондов платежи в рублях взамен произведенных ранее в иностранной валюте и замороженных в зарубежных депозитариях. Выплаты предлагается осуществить под уступку прав на получение замороженных средств.

Кроме того, НАУФОР хочет полностью запретить направлять дальнейшие выплаты по евробондам резидентам за пределы РФ, если их бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Исполнять обязательства ассоциация предлагает по аналогии с платежами по суверенным евробондам, утвержденным накануне президентским указом (см. “Ъ” от 23 июня).

Эмитент может назначить в качестве второго платежного агента отечественный депозитарий, который соберет с российских держателей сведения о владении, после чего направит им выплаты. Для нерезидентов предлагается либо зачислять средства на счета типа С, либо перечислять иностранному платежному агенту.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, письмо отражает мнение инвесторов, которые вправе рассчитывать на платежи независимо от того, что выбранный эмитентом платежный агент не исполняет свои обязанности. Минфин и крупные эмитенты не ответили на запрос “Ъ”.

Российские инвесторы не получают доходы по еврооблигациям российских эмитентов с конца февраля, когда оказался заморожен междепозитарный мост между НРД и депозитариями Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 23 марта). Если до введения санкций в отношении НРД со стороны ЕС (см. “Ъ” от 4 июня) еще существовали какие-то надежды на то, что междепозитарный мост вскоре будет восстановлен, то рассчитывать на разблокировку в обозримой перспективе уже не приходится, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

По словам господина Ковалева, эмитенты, не попавшие под западные санкции, продолжают перечислять выплаты в международную расчетно-клиринговую систему в соответствии с эмиссионной документацией, «чтобы избежать риска быть подвергнутыми разным санкциям вплоть до объявления дефолта». Однако ряд подсанкционных организаций, в частности Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, уже перешли на обслуживание своих евробондов в рублях через НРД.

Идея повторных выплат по евробондам в рублях через российскую инфраструктуру вызывает много вопросов, подчеркивают участники рынка. Основная проблема — за чей счет предлагается финансировать такие платежи. По словам аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александра Шуракова, если обязать компании сделать повторные выплаты в адрес российских держателей за счет собственных средств, то это может оказать давление на кредитное качество компаний.

«Если предлагается использовать поддержку государства, то у этой проблемы могут быть и более изящные решения, например централизованный выкуп еврооблигаций или замещение евробондов в портфелях рублевыми облигациями (такой законопроект проходит рассмотрение в Госдуме, см. “Ъ” от 15 июня.— “Ъ”)»,— отмечает аналитик.

Как таковое требование о повторной выплате по еврооблигациям является незаконным, предупредила партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Майя Чудутова. Осуществить ее можно, если эмитент отдельно договорится со своими инвесторами, в том числе выкупив права требования по произведенным выплатам, пояснила юрист. Кроме того, любое закрепление оплаты исключительно в рублях формально будет означать дефолт, так как, согласно условиям выпуска, выплаты должны быть осуществлены в иностранной валюте, добавил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Минфин в таком качестве предлагаемые механизмы не расценивает, признает юрист, но «это не означает, что кто-либо из инвесторов не сможет так это трактовать и в дальнейшем попытаться оспорить в судебном порядке».

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Полина Трифонова