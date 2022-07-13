AirPods стряхнули с ушей

Спрос на беспроводные наушники в России, в отличие от других сегментов электроники, в первом полугодии вырос на 10–15% в штуках, утверждают ритейлеры. Но до 80% продаж в низком ценовом сегменте наушников сейчас занимают копии, доля которых растет. Эксперты полагают, что подобные устройства в перспективе могут в значительной степени заменить наушники известных марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” ритейлеры электроники сообщили, что спрос на беспроводные (TWS) наушники в России увеличился, тогда как в остальных сегментах рынка он сокращался. Так, по данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев продажи этих устройств увеличились на 10%, до 5,7 млн единиц, хотя в деньгах упали на 5%, до 21 млрд руб. По данным ритейлера, 60% от общего количества проданных наушников сейчас занимают именно TWS-устройства.

По оценке МТС, продажи TWS-наушников в России во втором квартале в штучном выражении выросли на 15%, до 1,8 млн устройств, на сумму 6,4 млрд руб. При этом средняя стоимость упала на 30%, до 3,5 тыс. руб. В «М.Видео-Эльдорадо» говорят о средней стоимости на уровне 3,4 тыс. руб. По словам собеседника “Ъ”, близкого к одному из ритейлеров, продажи TWS-устройств во втором квартале увеличились на 14%, но выручка от них сократилась на 18%. По его словам, спрос «заметно смещается в сторону недорогих устройств, в том числе и неизвестных ранее брендов». Другие ритейлеры называют самыми популярными наушники Xiaomi, JBL и Apple.

Коммерческий директор департамента развития собственных торговых марок «Ф-Плюс Мобайл» (входит в «Марвел Дистрибуцию») Андрей Никитин отмечает, что из-за падения доходов населения и желания сэкономить потребители стали «чаще обращать внимание на низкий ценовой сегмент», где около 80% устройств приходится на копии AirPods и AirPods Pro.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают, что покупатели стали чаще обращать внимание на устройства стоимостью до 2 тыс. руб. от менее известных брендов. Среди них, например, True Wireless Leef MW-TWS-003 и True Wireless Luazon Home i12.

По словам источника, близкого к одному из крупных ритейлеров, продажи оригинальных AirPods в штуках во втором квартале упали вдвое: «В апреле—июне в России было продано 130 тыс. AirPods, годом ранее за этот же период продажи составили 240 тыс. AirPods». В первом квартале, говорит собеседник “Ъ”, продажи наушников Apple достигли 280 тыс. штук: «При этом TWS-наушники — один из немногих сегментов гаджетов, который показывает рост во втором квартале 2022 года. Продажи смартфонов, акустики, планшетов, носимой техники сокращаются». В первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше техники, чем годом ранее, ритейлеры связывают это с ажиотажным спросом в начале марта (см. “Ъ” от 28 июня).

Как утверждает господин Никитин, доля unbranded (неизвестные бренды) в 2021 году составляла 13% от общего рынка TWS-гарнитур, а в первом полугодии 2022 года достигнет 20–22%. По оценке эксперта, в структуре продаж маркетплейсов и в ритейле устройства из сегмента unbranded в массовых категориях занимают заметную долю. «Речь идет о десятках и даже иногда сотнях тысяч штук. Так, например, на крупнейших маркетплейсах ежемесячно продается 50–100 тыс. только TWS-наушников»,— говорит он, отмечая, что помимо unbranded-наушников на рынке появились неизвестные бренды зарядных устройств, клавиатур, пауэрбанков. По словам эксперта, «Ф-Плюс Мобайл» уже зарегистрировал бренд Alteracs, который будет представлен в виде наушников, автомобильных насосов, зарядных устройств и т. д. «Мы видим возможность продажи этих устройств на российских маркетплейсах и в странах СНГ»,— отметил он.

По мнению источника “Ъ” на рынке дистрибуции, новые бренды наушников смогут заполнить российский рынок, заменив устройства от Apple и Samsung, которые в условиях параллельного импорта потеряли техническую поддержку. Также он отмечает, что новые бренды наушников будут идти в дополнение к новым брендам смартфонов, что позволит им увеличить аудиторию.

Тимофей Корнев, Анастасия Гаврилюк