Техника пошла на убыль

В первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее, подсчитали в Focus Technologies. При этом цены на самые популярные товары просели после мартовского всплеска, хотя и не вернулись к уровню января—февраля. Но сейчас покупатели прежде всего приходят за недорогими товарами и расходными материалами. Ритейлеры отмечают снижение спроса на электронику и бытовую технику не только в торговых точках, но и в онлайн-магазинах, но все еще надеются на оживление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными консалтинговой компании Focus Technologies о товарообороте в магазинах электроники и бытовой техники в торговых центрах Москвы. Из них следует, что за первую половину июня товарооборот год к году просел на 48%, количество покупок снизилось на 9%. При этом рост средних цен замедлился. Если в марте стоимость основных позиций электроники и техники (20% товаров, которые в моменте формируют 80% выручки) была на 28% больше, чем в январе—феврале, то есть до начала военных действий на Украине и последовавших за ними жестких санкций в отношении России, то в июне разница составляла уже только 14%.

Снижение цен в июне относительно марта связано с тем, что покупатели стали чаще приобретать более дешевые позиции — расходные материалы и сопутствующие товары: картриджи, товары для кофемашин, посуду и др., пояснил руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. Рост цен в марте, по его словам, в меньшей степени повлиял на эту динамику, поскольку носил краткосрочный характер. На товарообороте сказалось сокращение в июне трафика магазинов электроники и бытовой техники на 26% относительно июня прошлого года и конверсии (доли посетителей, которые делают покупку), отметил Михаил Васильев. Он связывает тренды с общим снижением покупательской способности населения, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.

Ритейлеры подтверждают снижение продаж. В магазинах бытовой техники в апреле и мае продажи просели на 35% год к году, в июне — на 20–25%, сообщил источник “Ъ” в одной из сетей. Продажи смартфонов в России в мае—июне упали на 30% год к году в штуках и рублях, а средняя цена за год снизилась на 1,3%, до 23,3 тыс. руб., рассказали в МТС. Там добавили, что продолжается переход покупателей электроники в интернет-магазины. В «МегаФоне» в мае—июне отмечают значительное снижение спроса на электронику и, наоборот, падение доли онлайн-продаж, отметил директор по продажам компании Давид Борзилов. Однако он уверен, что рынок «начинает оживать в связи со стабилизацией курса рубля и восстановлением кредитования». В «Ситилинк» ожидают поставок новых брендов, в том числе китайских, с доступными ценами. Там заверили, что выбор товаров по всем востребованным категориям остается широким.

В «М.Видео—Эльдорадо» считают, что цены не оказывают заметного влияния на покупательский спрос. Объемы российского рынка электроники в апреле—июне ниже прошлого года во всех каналах продаж, признают в ритейлере, считая ситуацию результатом всплеска спроса на технику в конце февраля — начале марта и ухода ряда брендов из России.

Цены на электронику и бытовую технику в марте поднялись на 30% по сравнению с январем—февралем, но сейчас превышают февральские только на 10–15%, подтверждает данные Focus Technologies аналитик «Финама» Леонид Делицын. Продажи в натуральном выражении, по его словам, снизились на 20–30%, но во многом заместились онлайн-магазинами. Михаил Васильев считает, что продажи в магазинах электроники и бытовой техники восстановятся не раньше осени или даже зимы. Частично этому поможет параллельный импорт, но его влияние будет сдерживать рост цен на 20–30%.

Анастасия Гаврилюк, Александра Мерцалова