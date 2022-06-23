Гаджеты вышли на параллельную прямую

«Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военных действий на Украине. Компания дает гарантию на технику, затраты на обслуживание переходят к импортеру. Возврат денег за неисправные гаджеты, уточняют эксперты, ляжет на плечи ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представитель сети «Связной» рассказал “Ъ”, что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10–20% дороже аналогов, ввезенных до начала военных действий на Украине. По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.

На фоне военной операции на Украине поставки в РФ остановили Apple, Samsung и ряд других производителей. Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта в третьем, окончательном чтении 21 июня. Он подразумевает возможность ввоза товаров без согласия производителя или правообладателя, закупая его через другие страны.

На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставляет официальную гарантию, заверили в ритейлере: «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание».

Как пояснили в компании, гарантийное обслуживание всегда выполнял сервисный центр, который займется этим и для техники, ввезенной через параллельный импорт: «Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибутор». Кто ввозит технику для «Связного», в компании не уточнили. В «Мерлион» и OSC, крупных дистрибуторах электроники, отказались от комментариев. В di House “Ъ” не ответили.

Параллельным импортом уже начали интересоваться онлайн-маркетплейсы (см. “Ъ” от 20 июня), но другие ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС заявили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» лишь подчеркнули, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса. Как объясняет источник “Ъ” в одной из компаний, ритейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, поскольку все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

Как объяснил “Ъ” источник на рынке электроники, ритейлеры рассчитывают, что с активацией в России устройств, поставленных на рынок ЕАЭС, не будет проблем, поскольку у нас единое таможенное пространство и общие низковольтные и другие регламенты: «Но основной вопрос на стороне вендора, который может условно, как Samsung, блокировать активацию устройств, которые поставлены на рынок, но предназначены для другого региона». Отслеживает это производитель, по его словам, по серийным номерам и IMEI (уникальный код телефона).

Советник юридической фирмы Orchards Анастасия Сивицкая полагает, что, если устройства предназначены для ЕАЭС, вероятность технической дистанционной блокировки минимальна. А с учетом того, что в России разрешен параллельный импорт, добавляет она, производитель не сможет запретить реализацию и активацию устройств через суд.

В то же время, уточняет глава «Марвел Дистрибуции» Алексей Мельников, по закону о правах потребителей ритейлер обязан вернуть деньги в случае неисправности устройства: «Однако найти конечного гарантодателя очень трудно, ведь при параллельном импорте у ритейлера нет защиты производителя, как было раньше». Получается, отмечает эксперт, что продавец будет финансировать такие операции из своего кармана.

Анастасия Гаврилюк, Екатерина Волкова, Юлия Тишина