Дмитрию Биволу напомнили о чемпионских обязательствах

Российский боксер Дмитрий Бивол, который в мае, защищая чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержал вызвавшую огромный резонанс победу над считавшимся лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом, в следующем бою, скорее всего, встретится с его соотечественником Хильберто Рамиресом. Провести этот поединок Бивола обязала WBA, хотя еще несколько дней назад казалось, что его новым соперником будет британец Джошуа Буатси. Матч россиянина с Рамиресом, который обладает огромным опытом и занимает высокие позиции в рейтингах сильнейших полутяжей, представляется гораздо более интересным с точки зрения интриги событием, чем поединок против Буатси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хильберто Рамирес Фото: Andrew Couldridge / Reuters Дмитрий Бивол Фото: John Locher / AP Следующая фотография 1 / 2 Хильберто Рамирес Фото: Andrew Couldridge / Reuters Дмитрий Бивол Фото: John Locher / AP

Всемирная боксерская ассоциация сообщила о решении своего комитета по чемпионским боям. Этот орган 11 июля уведомил представителей Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса о том, что у них есть 30 дней на согласование условий поединка. Если компромисс достигнут не будет, WBA назначит тендер за право организовать бой.

Это решение означает довольно неожиданный поворот в истории, связанной с карьерными планами Бивола на следующее после главного пока в его жизни выступление. Главное состоялось 7 мая в Лас-Вегасе, где владеющий титулом чемпиона WBA в полутяжелом весе Бивол встретился со считавшимся лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории Саулем Альваресом. Итог поединка получился сенсационным. Бивол имел огромное преимущество и убедительно выиграл у выдающегося оппонента по очкам.

После этого матча существовало несколько вариантов развития карьеры Дмитрия Бивола. Но два наиболее очевидных вскоре отпали. Сауль Альварес, вместо того чтобы немедленно согласиться на реванш, предпочел устроить в сентябре третий бой против популярного боксера из Казахстана Геннадия Головкина, с которым когда-то сражался за статус короля среднего веса (до 72,6 кг). А еще одному знаменитому российскому полутяжу — чемпиону Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Артуру Бетербиеву — нашли оппонента в лице британца Энтони Ярда.

Еще несколько дней назад казалось, что и Дмитрию Биволу придется драться против британского боксера. На прошлой неделе промоутер Эдди Хирн объявил о том, что отправил Джошуа Буатси предложение о встрече с Биволом. Сам Буатси также давал понять, что не против такого матча.

WBA, однако, представила веские основания, позволяющие считать, что столкновения с Хильберто Рамиресом Биволу не избежать.

Структура напомнила о своем регламенте. В нем сказано, что избегать пересечения с боксерами, которые, как и Рамирес, имеют статус обязательного претендента организации, спортсмен может не более 24 месяцев.

А последняя, обязательная, с назначенным WBA соперником, защита Бивола прошла в марте 2018 года, когда он победил кубинца Салливана Барреру.

Между тем с точки зрения интриги поединок Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса будет гораздо более интересным событием, чем поединок против Джошуа Буатси. Буатси проник в элиту полутяжелого веса сравнительно недавно. Формально у него неплохой послужной список, состоящий, как и у Дмитрия Бивола, исключительно из побед. Но, в отличие от российского бойца, Джошуа Буатси еще не доводилось иметь дело с по-настоящему топовыми противниками.

У Хильберто Рамиреса гораздо более яркая биография. В прошлом десятилетии 31-летний мексиканец, ровесник Бивола, завоевал титул чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), а добираясь до него и удерживая звание, брал верх над чрезвычайно крепкими противниками вроде Артура Абрахама и Джесси Харта. В 2019 году он перешел в полутяжелый вес. В нем, как и в предыдущей категории, он пока не знал осечек, выиграв пять боев подряд. Ранг претендента Рамиресу принес тот, в котором он в мае нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Бёзеля. Показательно, что в классификации сильнейших полутяжей от BoxRec Хильберто Рамирес располагается на третьей строчке, то есть сразу вслед за Биволом и Бетербиевым.

Алексей Доспехов