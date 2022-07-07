Дмитрию Биволу предлагают добавить британского

Следующим соперником знаменитого российского боксера Дмитрия Бивола, который в мае защитил чемпионское звание Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), убедительно победив выдающегося мексиканца Сауля Альвареса, скорее всего, станет британский боксер Джошуа Буатси. В его послужном списке, как и у Бивола, нет ни единой осечки, но с топовыми оппонентами Буатси пересекаться еще не доводилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (на фото) станет первым представителем боксерской элиты, с которым столкнется британец Джошуа Буатси, пока, как и россиянин, не знающий поражений на профессиональном ринге

Фото: John Locher / AP Дмитрий Бивол (на фото) станет первым представителем боксерской элиты, с которым столкнется британец Джошуа Буатси, пока, как и россиянин, не знающий поражений на профессиональном ринге

Фото: John Locher / AP

О том, что следующим соперником Дмитрия Бивола, вероятно, будет Джошуа Буатси, стало известно из интервью промоутера Эдди Хирна ресурсу Pro Boxing Fans. В нем он сказал, что «хочет, чтобы Буатси дрался с Биволом», и что уже сделал британскому боксеру такое предложение, которое, как надеется Хирн, «сделает его счастливым». Промоутер уточнил, что контракт еще не подписан, но работа над ним идет.

Для Дмитрия Бивола этот бой будет следующим после главного пока выступления в карьере российского бойца. Оно состоялось 7 мая в Лас-Вегасе, где владеющий титулом чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе Бивол встретился со считавшимся лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории Саулем Альваресом. Итог поединка получился сенсационным. Бивол имел по ходу него огромное преимущество и убедительно выиграл у выдающегося оппонента по очкам.

После этого матча существовало несколько вариантов развития карьеры Дмитрия Бивола. Но наиболее очевидный отпал сразу же. Сауль Альварес, вместо того чтобы немедленно согласиться на реванш, предпочел устроить в сентябре третий бой против популярного боксера из Казахстана Геннадия Головкина, с которым когда-то сражался за статус короля среднего веса (до 72,6 кг).

Заявление Эдди Хирна фактически означает, что и от другого крайне привлекательного и звучного варианта те, кто отвечает за «продвижение» Дмитрия Бивола, отказались.

Речь идет о бое за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между двумя великолепными российскими боксерами — Биволом и Артуром Бетербиевым, который после июньской победы в Нью-Йорке над американцем Джо Смитом-младшим добавил к поясам Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Сам Бетербиев говорил о нем как о «приоритетной» для себя опции. При этом ранее уже появилась информация о принципиальной договоренности по поводу октябрьского матча Артура Бетербиева против британца Энтони Ярда.

В профессиональной карьере Дмитрия Бивола сейчас ровно 20 боев с разными противниками. Во всех он взял верх. И если составить рейтинг этих боксеров, взяв за основу их известность и востребованность, то Буатси вряд ли расположится в нем хотя бы рядом с верхушкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Джошуа Буатси

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Боксер Джошуа Буатси

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британец, которому 29 лет (он на два года моложе россиянина) и который в профессионалы из любителей перешел лишь в 2017 году, проник в элиту полутяжелого веса сравнительно недавно. Формально у него очень неплохой послужной список, состоящий, как и у Дмитрия Бивола, исключительно из побед. Их в общей сложности набралось уже шестнадцать. Но при этом, в отличие от российского бойца, сталкивавшегося еще до поединка против Сауля Альвареса со звездами бокса, Джошуа Буатси еще не доводилось пересекаться с по-настоящему топовыми противниками. По существу, как о боксере, достойном титульного боя, о нем заговорили лишь после 16-го матча. В нем Буатси уверенно справился по очкам с опытным и высоко котировавшимся соотечественником Крейгом Ричардсом, показав довольно тонкий бокс.

Ричардса недавно, в мае 2021 года, примерно в той же стилистике одолел и Дмитрий Бивол. Но надо учесть, что в тот момент россиянин был далек от оптимальной формы. На ринг он вышел после долгого, в полтора года, перерыва в выступлениях, связанного с пандемией коронавируса.

Алексей Доспехов