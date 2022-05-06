Бой высшей категории

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В субботу в Лас-Вегасе состоится, может быть, главный для России матч всего года в профессиональном боксе. Дмитрий Бивол в нем будет защищать чемпионское звание Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (79,4 кг), и у него слишком особенный противник — мексиканец Сауль Альварес, лучший боец мира вне зависимости от весовой категории по всем престижным версиям. Правда, с чемпионом-полутяжем Альварес, репутацию гения заработавший в среднем весе (до 72,6 кг), дрался лишь однажды — когда в 2019 году нокаутировал другого россиянина, Сергея Ковалева. Впрочем, Бивол, кажется, может стать для короля бокса более опасным оппонентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сауль Альварес (слева) считается безусловным фаворитом предстоящего боя против Дмитрия Бивола, но, по мнению экспертов, у российского боксера также есть шансы на победу

Фото: Matt Thomas / Getty Images Сауль Альварес (слева) считается безусловным фаворитом предстоящего боя против Дмитрия Бивола, но, по мнению экспертов, у российского боксера также есть шансы на победу

Фото: Matt Thomas / Getty Images

Этот бой, который состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе,— безусловная кульминация карьеры Дмитрия Бивола в том смысле, что прежде никогда ему не доводилось участвовать в событии, привлекавшем такое колоссальное внимание. Бивол уже многого достиг в профессиональном боксе. Во второй половине прошлого десятилетия он добыл чемпионское звание Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, потом несколько раз защищал, избегая ситуаций, когда судьба поединка висит на волоске: все выигрыши — уверенные, убедительные, в том числе у классных бойцов вроде Салливана Барреры, Жана Паскаля, Джо Смита-младшего. Бивола, взявшего верх во всех 19 профессиональных матчах, полюбила, в конце концов, не только Россия, но и Америка, разглядевшая в нем неординарного боксера: обладает отличными панчерскими навыками, но предпочитает все решать техникой, тактическим чутьем, интеллектом, умением навязать сопернику, каким бы матерым он ни был, свою игру, и жесткую и тонкую одновременно.

И все-таки субботний поединок — чересчур особенная история на фоне любого из проведенных Дмитрием Биволом до этого. Теперь ему предстоит пройти суровое испытание главным гением современного бокса, которого не просто любят в разных увлекающихся боксом странах, а, можно сказать, боготворят — ну, почти что как в свое время Мохаммеда Али или Майка Тайсона.

Сауль Альварес — на верхушке рейтингов всех значимых классификаций лучших боксеров вне зависимости от весовой категории: BoxRec и ESPN, The Ring и Американской ассоциации авторов, пишущих о боксе. А подвергать сомнению его исключительность, его право считать себя королем жанра давным-давно никому не приходило в голову. Тем более поводов для сомнений Альварес, строго говоря, и не давал, хотя бы незначительных.

Важный нюанс, правда, заключается в том, что и для Сауля Альвареса этот бой — серьезное испытание. И факт, что, соглашаясь на него, он рисковал ничуть не меньше Дмитрия Бивола.

Дело в том, что такой же «родной», как для Бивола полутяжелый вес, категорией для Альвареса является все-таки вес средний. В нем он провел наиболее резонансные бои, скажем, с выдающимся бойцом из Казахстана Геннадием Головкиным. Этому весу он идеально соответствует по физиологии, что ли: Альварес, чей рост чуточку превышает 170 см, на десяток сантиметров с гаком ниже Бивола. Но, «зачистив» «родную» категорию, мексиканец решил, что его природного дара хватит и для покорения тех, что предназначены для людей покрупнее. И пока эксперимент сбоев не давал. Последняя его яркая составляющая — покорение Саулем Альваресом статуса абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), по дороге к которому он разбил трех сильных, но не придумавших ничего, чем можно было бы удивить мексиканца, боксеров — Каллума Смита, Билли Джо Сондерса и Калеба Планта.

А до этого восхождения состоялся единственный прыжок Сауля Альвареса в полутяжелый вес. В ноябре 2019 года он встретился с владевшим в нем званием Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым, спортсменом с шикарным послужным списком, с реноме уникального по эффективности «панчера», и нокаутировал его в 11-м раунде.

Тот бой приходит на память подавляющему большинству обозревателей, пытающихся описать расклад на субботний поединок. Он явно приходит на память и букмекерам, которые считают Альвареса стопроцентным фаворитом в бою с Биволом,— с котировками на победу решением судей в районе 1,7 и довольно высокими коэффициентами даже на победу досрочную, хотя вообще-то чемпион WBA помимо всего прочего известен своей устойчивостью, «иммунитетом» к нокдаунам.

Но, чтобы избежать соблазна слепо поверить в неуязвимость Сауля Альвареса, нужно знать и кое-что кроме этого. Допустим, то, что, как бы интересно ни смотрелся Альварес в бою с Ковалевым, каким бы эффектным ни был нокаут, перед роковым 11-м раундом на двух судейских картах он лидировал с минимальным перевесом, а на третьей была ничья, то есть речь шла фактически о равном поединке. Или то, что Сергею Ковалеву в момент столкновения с мексиканцем было 36 лет, и он уже — таким было стойкое ощущение — все же свой пик миновал. А вот 31-летний Бивол, ровесник Альвареса,— он-то как раз на пике.

А еще нужно знать, что экспертов, которые прогнозируют успех Дмитрия Бивола, конечно, меньше, чем тех, что уверены в успехе Сауля Альвареса, но они есть. Причем эксперты, к чьему мнению принято внимательно прислушиваться. И, к примеру, знаменитый полусредневес Тимоти Брэдли в колонке для ESPN довольно подробно описал, почему, на его взгляд, Бивол для Альвареса — оппонент гораздо неудобнее, чем Ковалев: потому что он сложнее, вариативнее. Это не такая мишень, на которой легко демонстрировать свои фирменные трюки.

А еще стоит посмотреть, какая новость, связанная с Саулем Альваресом и предстоящим боем, показалась центральной многим медиаресурсам, включая тот же ESPN. А это новость о том, что в будущем мексиканец хотел бы прыгнуть аж в супертяжи, чтобы подраться с украинским виртуозом Александром Усиком, который в июле будет отстаивать титулы WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в бою с британцем Энтони Джошуа. Альварес с огромным удовольствием смаковал такое противостояние. Но когда кто-то заглядывает вперед в преддверии очередного поединка — это ведь иногда знак, намекающий на катастрофу фаворита.

Алексей Доспехов