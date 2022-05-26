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Коммерсантъ FM
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Третий не лишний

Сауль Альварес после поражения от Дмитрия Бивола снова встретится с Геннадием Головкиным

Российскому боксеру Дмитрию Биволу, который, защищая титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, одержал 7 мая выдающуюся победу над лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории Саулем Альваресом, придется подождать повторного поединка с мексиканцем. Альварес, как и предполагалось, в качестве «разогрева» перед новым боем с Биволом выбрал вариант с матчем против знаменитого боксера из Казахстана Геннадия Головкина, с которым на излете прошлого десятилетия провел два чрезвычайно успешных в коммерческом плане боя за статус короля среднего веса (до 72,6 кг).

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Фото: Isaac Brekken, File / AP

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Фото: Isaac Brekken, File / AP

О том, что 17 сентября состоится бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, две суперзвезды мирового бокса объявили одновременно. Поединок состоится 17 сентября, а его проведение напрямую касается планов российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола. Именно Бивол был предыдущим оппонентом Альвареса, а его бой с мексиканцем 7 мая в Лас-Вегасе вылился в один из самых громких успехов в истории отечественного профессионального бокса. Дмитрий Бивол, защищавший чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, одержал в этом поединке убедительную победу по очкам над бойцом, пользующимся колоссальной популярностью и занимавшим верхние строчки во всех авторитетных классификациях лучших боксеров вне зависимости от категории.

Стороны не скрывали, что в контракте на майский матч фигурировал пункт о реванше, который оба оппонента, учитывая градус интриги в их противостоянии, согласились активировать. Однако промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Саулем Альваресом и сыгравший важнейшую роль в организации его встречи с Биволом, сразу предупредил, что, скорее всего, мексиканец перед реваншем выступит в «промежуточном» бою элитного уровня. Именно такой сценарий в итоге и был выбран.

В том, что Сауль Альварес будет драться с Геннадием Головкиным, нет ничего странного, учитывая бэкграунд. С представителем Казахстана, тоже выдающимся и сверхвостребованным боксером, Сауль Альварес, сражаясь за титул «короля» среднего веса, провел два, может быть, наиболее резонансных матча в карьере. Они состоялись в 2017 и 2018 годах. Поединки вызвали колоссальный ажиотаж, принеся организаторам поступления на общую сумму свыше $200 млн. Для Головкина, имевшего до столкновения с Альваресом безупречный, состоящий исключительно из побед послужной список, в чисто спортивном плане они оказались неудачными. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором раздельным решением судей, которое многим экспертам показалось несправедливым, верх взял мексиканец. Тема третьего противостояния поднималась неоднократно, но в контракт разговоры так и не воплотились.

Между тем расклад перед третьим боем, возможно, смотрится не таким любопытным, как перед двумя предыдущими, не только из-за свежей осечки Сауля Альвареса, подпортившей его репутацию. Дело скорее в Геннадии Головкине. Во второй половине прошлого десятилетия он находился на пике формы. Но сейчас Головкин — это 40-летний, на девять лет старше Альвареса, ветеран, который, хоть и владеет чемпионскими званиями WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, после столкновений с мексиканцем с топовым соперниками не бился, справившись, например, в своем последнем бою — в апреле — с японцем Рётой Муратой. Скорее всего, он обречен считаться явным аутсайдером в поединке с Альваресом. Впрочем, ESPN уверен, что, несмотря на это, он все равно войдет в число «крупнейших в коммерческом плане» боев.

Что же касается Дмитрия Бивола, то в ожидании реванша ему тоже предстоит провести «промежуточный» бой. Эдди Хирн, рассказывая о вариантах для россиянина, называл имена британских боксеров Джошуа Буатси и Каллума Смита и соотечественника Альвареса Хильберто Рамиреса. А менеджер Вадим Корнилов, комментируя ситуацию для «Матч ТВ», добавил в список потенциальных соперников еще несколько известных бойцов, например американца Дэвида Бенавидеса и мексиканца Хайме Мунгию. Он также предположил, что возможен и бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Бивол неоднократно говорил о том, что его приоритетной задачей является объединение званий в полутяжелом весе, то есть, по сути, встреча с еще одним знаменитым российским боксером Артуром Бетербиевым. Бетербиеву принадлежат титулы IBF и Всемирного боксерского совета (WBC), а 18 июня он будет драться за титул Всемирной боксерской организации (WBO) с американцем Джоном Смитом-младшим, который котируется гораздо ниже своего оппонента.

Алексей Доспехов

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