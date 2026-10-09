В Крыму ограничат бюджетное финансирование из-за оборонных расходов
09.10.2026, 17:03
В Республике Крым ограничат бюджетное финансирование в связи с увеличением расходов на оборону и безопасность. Об этом на совещании заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Ограничены лимиты бюджетного финансирования на этот год. Это вынужденная мера. При этом в режиме ручного управления принимаем решения по отдельным пунктам. Индивидуально, а не системно, к сожалению, потому что ресурсов на данный момент недостаточно»,— отметил господин Аксенов.
По его словам, все изменения, в том числе по программам и проектам, должны быть вынесены в публичное поле с графиками и сроками, чтобы жители понимали, где и когда это будет выполнено. Ранее глава региона высказал предположение, что в 2027 году для республики сохранят 95% мер социальной поддержки за счет финансирования из федерального и республиканского бюджетов.
Летом 2025 года Госсовет РК принял бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Согласно документу, в 2026 году доходы казны региона должны были составить 241,5 млрд руб., а расходы — до 245,4 млрд руб. Прогнозируемый дефицит в размере 3,9 млрд руб. планировалось полностью обеспечить за счет других источников финансирования.