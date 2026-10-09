В Крыму ограничат бюджетное финансирование из-за оборонных расходов

По его словам, все изменения, в том числе по программам и проектам, должны быть вынесены в публичное поле с графиками и сроками, чтобы жители понимали, где и когда это будет выполнено. Ранее глава региона высказал предположение, что в 2027 году для республики сохранят 95% мер социальной поддержки за счет финансирования из федерального и республиканского бюджетов.