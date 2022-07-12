Космическая взятка закончилась земным приговором

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего старшего помощника прокурора Москвы Елены Кишкурно, родственницы генерала МЧС Валерия Кишкурно. Экс-прокурор обвинялась в получении взятки от руководства космической «Корпорации ВНИИЭМ» за то, что готова была закрыть глаза на нарушения, якобы выявленные в работе предприятия. Госпожа Кишкурно получила четыре года колонии, была лишения звания младшего советника юстиции и оштрафована на 5 млн руб. Осужденная с решением суда не согласна и будет его обжаловать.

Судебный процесс по делу бывшего старшего помощника прокурора Москвы по надзору за особо режимными объектами 40-летней Еленой Кишкурно завершился обвинительным приговором, на оглашение которого у судьи Мещанского райсуда Ирины Горбулиной ушел почти весь рабочий день.

Прокурор была задержана сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в начале апреля 2021 года при получении в кафе на Садово-Самотечной улице взятки в размере 5 млн руб. По материалам дела, именно о такой сумме договорились прокурор и гендиректор АО «Корпорация ВНИИЭМ» (российское приборостроительное предприятие, входящее в структуру «Роскосмоса») Леонид Макриденко. В тот же день сотрудница надзорного ведомства была доставлена в столичное ГСУ СКР, где женщину допросили в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а затем ей предъявили обвинение.

По одной из версий, госпожа Кишкурно инициировала внеплановую проверку «Корпорации ВНИИЭМ» по так называемой производственной необходимости, однако, не найдя там сколько-нибудь серьезных нарушений, сообщила господину Макриденко, что они все-таки выявлены. При этом госпожа Кишкурно подчеркнула, что за вознаграждение в 5 млн руб. можно составить отчет об отсутствии якобы допущенных предприятием нарушений законодательства. Руководитель корпорации сделал вид, что согласен на предложение прокурора, но при этом обратился с заявлением в ФСБ, которое взяло ситуацию под свой контроль.

Уже под контролем чекистов господин Макриденко договорился с госпожой Кишкурно о встрече в кафе, где и передал ей 100 тыс. руб. и «куклу», имитирующую 4,9 млн руб. Сразу после передачи денег помощника прокурора задержали оперативники. В ходе допроса родственница скончавшегося в 2003 году бывшего начальника главного управления государственной противопожарной службы МЧС генерал-майора Валерия Кишкурно свою вину в вымогательстве взятки не признала, утверждая, что стала жертвой провокации со стороны силовиков, а нарушения на космическом предприятии прокуратурой, по ее словам, якобы все же были выявлены.

Суд, тем не менее, не поверил версии госпожи Кишкурно, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, лишив звания младшего советника юстиции и назначив ей штраф в размере 5 млн руб.

В прокуратуре Москвы не стали комментировать приговор, вынесенный своей бывшей коллеге. Сама госпожа Кишкурно и ее защита будут обжаловать решение суда.

Следует сказать, что в 2009 году, когда помощнику прокурора было 28 лет, она сама стала жертвой криминала. Припарковав свой Land Rover возле следственного управления по Западному административному округу Москвы на Кутузовском проспекте, 10, Елена Кишкурно направилась в магазин. А когда вышла оттуда, на нее напали трое неизвестных, затолкали в ее машину и по дороге ограбили. Добычей нападавших стали дорогие часы, серьги, кольца, €500 и полторы тысячи рублей. Тогда женщина оценила ущерб в 600 тыс. руб. О результатах расследования этого преступления не сообщалось.

Юрий Сенаторов