С прокурором сыграли в куклу Надзорщица арестована за вымогательство денег у производителей спутников

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела старшего помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Елены Кишкурно, которую Пресненский суд арестовал накануне. По данным следствия, дама вымогала деньги у руководства АО «Корпорация ВНИИЭМ», выпускающего различную космическую технику, включая спутники зондирования земли. За ненаправление результатов проверки предприятия в Следственный комитет Росси прокурор требовала 5 млн руб., но получила под контролем сотрудников ФСБ всего 100 тыс. руб. и бумажную «куклу», имитирующую остальную сумму.

По данным “Ъ”, Елена Кишкурно была задержана сотрудниками УФСБ по Москве и области с поличным, когда в одном из кафе на Садово-Самотечной улице получила деньги от гендиректора АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леонида Макриденко. Последний, действуя в рамках оперативного эксперимента, под контролем чекистов передал прокурору 100 тыс. руб. и бумажную «куклу», имитирующую 4,9 млн руб. Следствие установило, что представитель прокуратуры вымогала взятку за то, чтобы не передавать в следственные органы результаты проверки АО, являющегося оборонным предприятием.

На сайте корпорации сообщается, что она является одним из лидеров в создании космической техники, выпуская как отдельные блоки и системы, так и космические комплексы дистанционного зондирования земли и околоземного пространства. В приемной господина Макриденко с ним самим корреспондента “Ъ” не соединили.

Госпоже Кишкурно следователь главного следственного управления Следственного комитета России по Москве предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которое она не признала. На заседании Пресненского райсуда следователь, требуя ареста прокурора, указал, что госпожа Кишкурно, много лет проработавшая в надзорных органах, располагает обширными связями в органах госвласти и правопорядка, которые может использовать для противодействия следствию.

Представитель последнего также отметил, что в пользовании обвиняемой находится дорогостоящее имущество, которое она, возможно, получила, совершая аналогичные преступления.

На причастность к ним следствие собирается проверить госпожу Кишкурно.

В прокуратуре Москвы комментировать ее задержание и последующий арест отказались. При этом стоит отметить, что, по некоторым данным, помощник прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах является родственницей бывшего начальника главного управления государственной противопожарной службы МЧС генерал-майора Валерия Кишкурно, который скончался в 2003 году.

Юрий Сюн, Николай Сергеев