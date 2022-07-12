Докажи, что помогает

Минпромторг вскоре может получить инструмент аудита и повышения эффективности мер поддержки промышленности и их настройки в концепции доказательной политики. Ведомство объявило тендер на разработку до конца 2022 года модели по применению гибкого регулирования на основе данных об оказываемых мерах поддержки. Запрос на оценку эффективности собственных действий по господдержке во многом объясняется повышенным интересом к деятельности ведомства в условиях санкций и критикой успехов политики импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг разместил на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок тендер на закупку экспертно-аналитических услуг по разработке модели использования инструментов доказательной политики в целях аудита эффективности действующих мер государственной поддержки российской промышленности. Участникам закупки предлагается выполнить работы до 15 декабря 2022 года за 15,6 млн руб. (начальная цена лота).

Концепция доказательной политики, напомним, обсуждается правительством с 2020 года — тогда идея гибкого регулирования на основе данных о его эффективности потребовалась из-за необходимости оперативно настраивать меры поддержки граждан и бизнеса в условиях коронакризиса. Внедрение же таких принципов стало возможно благодаря цифровизации госуправления и накоплению массива данных о принимаемых решениях в различных информационных системах (см. “Ъ” от 17 августа 2020 года). Пока наиболее успешно концепция доказательного регулирования реализована в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности: консолидация всех данных в этой сфере (о проверках, жалобах предпринимателей на контролеров, эффекте от проверок) потребовала создания специальной рабочей группы по корректировке регулирования (см. “Ъ” от 5 марта 2021 года). Ведомства продолжают создавать собственные системы онлайн-мониторинга эффективности отдельных мер господдержки: в частности, на днях правительство одобрило создание на базе ФНС сервиса, который поможет оценить эффективность льготного кредитования бизнеса.

Минпромторг требует от контрагента разработать практико-ориентированную модель использования инструментов доказательной политики и сформировать практические рекомендации для повышения эффективности действующих мер поддержки российских промышленных предприятий по линии ведомства. При этом исполнитель должен учесть российскую и зарубежную практику доказательного регулирования, изучить перспективы цифровой трансформации промышленной политики и развития информационных систем для оказания помощи компаниям. Отдельно Минпромторг просит рекомендации по совершенствованию действующей системы кластеров различных типов. В результате ведомство рассчитывает получить комплексный обзор и рекомендации по внедрению инструментов, следует из приложения к извещению о закупке.

Отметим, что запрос Минпромторга на инструменты внутреннего аудита во многом объясняется возросшим интересом государства и экспертов к деятельности ведомства в условиях санкций — поскольку отечественные поставщики не могут удовлетворить потребности крупного бизнеса и представить альтернативу выпавшим поставкам иностранного оборудования и комплектующих, ответственное за развитие промышленности и собственных производств министерство регулярно подвергается критике. Появление релевантных данных об эффективности промышленной политики и влиянии их на развитие предприятий позволит аргументированно отклонять претензии о невыполнении планов. Вскоре Минпромторгу и другим ведомствам предстоит отчитываться об импортозамещении на правительственных часах в Госдуме.

Диана Галиева