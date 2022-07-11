С инфраструктуры требуют одобрения кредита

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, ужесточающий доступ к поддержке промышленных инвестпроектов, теперь тем из них, которые опираются не на реальные инфраструктурные мощности промышленных и технопарков, а только на планы их строительства, придется подтверждать реалистичность их финансирования решениями правительственной комиссии по региональному развитию. Ту же норму предлагается распространить и на новые инвестпроекты по созданию инфраструктуры промышленных технопарков, в которые регионам разрешено вкладывать деньги, предназначенные для погашения бюджетных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства предусматривает внесение изменений в список документов, представляемых управляющей компанией (УК) индустриального (промышленного) парка для подтверждения ее соответствия требованиям мер «стимулирования деятельности в сфере промышленности» — их регламентируют постановление правительства №794 от 4 августа 2015 года, и такой же перечень для УК технопарков (постановление правительства №1863 от 27 декабря 2019 года).

Списки требуемых от УК документов предлагается «на основе правоприменительной практики» расширить за счет подтверждения бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков правкомиссией по региональному развитию. Сейчас постановления №794 и №1863 требуют лишь, чтобы на территориях парков были размещены или «запланированы» объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, здания, строения, сооружения, предназначенные для размещения резидентов и потенциальных резидентов, что подтверждается копиями разрешений на их ввод в эксплуатацию или в случае планов — проектно-сметной документацией.

При этом ранее Белый дом постановлением №1189 ?от 14 июля 2021 года предусмотрел возможность бюджетных кредитов на реализацию проектов создания таких парков. Отбор таких инфраструктурных проектов правкомиссией «свидетельствует о возможности финансирования реализации проекта в необходимом объеме» и, с точки зрения ведомства, является достаточной гарантией того, что инфраструктурные мощности будут построены, а подключенные к ним проекты — реализованы.

Те же требования предложено ввести и для новых инвестпроектов по строительству инфраструктуры технопарков, отобранных уже в соответствии с постановлением №1704 от 19 октября 2020 года. Это тоже кредитный механизм финансирования инфраструктуры, но основанный на возможности использовать для этих целей средства, которые регионы должны были бы вернуть в федеральный бюджет в виде погашения бюджетных займов (см. “Ъ” от 27 октября 2020 года). Их отбором также занимается комиссия по региональному развитию, что гарантирует наличие средств для их реализации.

Отметим, что проект Минпромторга разработан срочно, он ссылается на поручение «промышленного» вице-премьера Юрия Борисова от 5 июля, вероятно, это вызвано желанием согласовать параметры промышленной господдержки с Минфином в рамках подготовки бюджета на 2023 год.

Олег Сапожков