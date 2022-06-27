Работать подано

Минпромторг предлагает расширить поддержку частных индустриальных и технопарков как за счет повышения порога компенсации вложений в создание их инфраструктуры до 100%, так и за счет распространения этой меры не только на депрессивные регионы, но и на всю страну. Эксперты говорят о востребованности мер: в нынешние развитые технопарки стоят очереди потенциальных резидентов, а запуск новых мощностей только на средства инвесторов окупается слишком долго. Впрочем, масштабных бюджетных вложений проект не предполагает — господдержка будет ограничена объемом налоговых поступлений от резидентов промышленных парков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, значительно расширяющий рамки господдержки строительства инфраструктуры в технопарках, включая компенсацию затрат на эти цели управляющих компаний частных индустриальных парков и промышленных технопарков. Напомним, год назад правительство согласилось компенсировать частным технопаркам в наиболее депрессивных регионах РФ до 50% затрат на инфраструктуру — однако уже тогда эксперты говорили о необходимости повышения потолка (см. “Ъ” от 17 августа 2021 года).

Проект Минпромторга разрешает поднять его до 100%, а также учитывать расходы на выплату кредитов управляющих компаний. Вошло в проект исполнение и еще одной давней мечты рынка — получить компенсации, ранее нацеленные только на депрессивные регионы, моногорода и «геостратегические территории», по нему смогут частные технопарки на всей территории РФ. В Минпромторге признают: в условиях санкций и роста цен на стройматериалы «наблюдается снижение темпов введения в эксплуатацию объектов промышленной ?и технологической инфраструктуры» и «формируется дефицит подготовленных площадок».

Отдельный сюжет — рост нормативов предельных затрат на такую инфраструктуру: для индустриальных парков — до 30 млн руб. на 1 га и 90 тыс. руб. на 1 кв. м производственных помещений, а для промышленных технопарков — до 120 тыс. руб. на 1 кв. м. Это объясняется как изменением подхода к созданию технопарков? — переходом от концепции greenfield к компактным (до 50–70 га) технопаркам формата brownfield (бывшие производственные здания, реконструкция которых позволяет размещать резидентов), так и тем, что нормативы не пересматривались с 2014 года и давно отстали от роста цен.

Ранее в интервью “Ъ” глава ведомства Денис Мантуров отмечал, что меры поддержки промышленности в РФ де-факто будут разделены на целевые (для стратегических отраслей вроде ВПК, авиа- и автопрома) и институциональные, направленные на адаптацию рынков к новым условиям. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, нынешнее предложение — из второй категории. «При поддержке таких проектов мы не ограничиваем перечень отраслей, поскольку здесь стоит задача обеспечить регионы необходимыми производственными площадями. Также следует отметить, что данные механизмы поддержки предполагают предоставление субсидий в объеме не более фактически уплаченных резидентами парков налогов в федеральный бюджет — то есть для бюджета эта мера поддержки является, по сути, безубыточной»,— отметили в министерстве.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрея Шпиленко, в РФ действительно есть «огромный дефицит подготовленных площадок». «Причем дефицит существует как для реализации крупных инвестпроектов, например заводов, так и для субъектов МСП. В "Технополис Москва" стоит очередь, потому что там есть свет, газ, вода, таких площадок очень недостаточно в стране, на Северном Кавказе их просто нет»,— говорит он. При этом в регионах есть много незастроенных площадей с нехваткой электроэнергии. «Да, они называются промышленными площадками, но, чтобы бизнесу туда заехать, нужно вложить колоссальные средства. Без мер господдержки срок окупаемости таких проектов, как правило, составляет 25 лет и больше, что совершенно неинтересно бизнесу»,— сетует эксперт.

Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников соглашается: «Количество подготовленных помещений на сегодняшний день становится все меньше», несмотря на региональную дифференциацию. «Сказать, что везде спрос опережает предложение, нельзя — но если говорить конкретно про готовые помещения, то спрос на них явно неудовлетворен. И как раз на решение этой задачи в том числе будет направлен механизм промышленной ипотеки, о котором в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме сказал президент»,— надеется господин Паздников.

Олег Сапожков, Венера Петрова