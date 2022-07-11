Все подается в сравнении

“Ъ” ознакомился с рекомендациями по работе с избирателями, которые депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) получили «на каникулы» по окончании весенней сессии. Партийное руководство хочет, чтобы они высказывались в поддержку специальной военной операции, рассказывали об успехах российской экономики и проводили исторические аналогии между сегодняшними боевыми действиями на Украине и битвами под Полтавой и Сталинградом. В других думских партиях утверждают, что их депутаты сами определяют, о чем им говорить со своими избирателями во время парламентских каникул. Последние, впрочем, могут быть и чуть отложены: вечером в воскресенье стало известно, что совет Думы 11 июля может принять решение о внеочередном заседании палаты 15 июля для рассмотрения «неотложных правительственных инициатив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят неотложные инициативы правительства, может быть назначено советом Думы на предстоящую пятницу, 15 июля, и это, по сути, на несколько дней отсрочит наступление региональных недель и парламентских каникул. Впрочем, депутаты-единороссы уже получили от партии материалы для работы в период с 11 по 31 июля. Их содержанием с “Ъ” поделились источники в ЕР. Рекомендации, что говорить и делать, раздаются партийцам перед каждой неделей, отведенной на работу с избирателями. Напомним, последнее заседание Думы состоялось в прошлую среду, до конца июля депутаты должны были работать в регионах, а в августе у них отпуск.

В первую очередь единороссам советуют почаще высказывать поддержку президенту и российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции вооруженных сил России на Украине, в своих соцсетях, на встречах с избирателями, в интервью региональным СМИ. «Базовые тезисы» такие: «президент не раз подчеркивал, что защита людей Донбасса — долг России; примеры подлости и зверств, которые каждый день демонстрирует киевский режим, подтверждают, что демилитаризация и денацификация Украины — необходимая мера»; «планы Запада по изоляции России провалились, все больше стран в мире понимают всю бессмысленность "отмены" России». Единороссам рекомендуют встречаться с участниками СВО и их семьями, благодарить их «за защиту суверенитета России», оказывать помощь в решении бытовых вопросов и вручать символические подарки. Партийцев призывают помогать в сборе и отправке гуманитарной помощи для Донбасса, встречаться с беженцами и содействовать их трудоустройству. Согласно рекомендациям, обо всем этом также надо делать посты в соцсетях.

Кроме того, от депутатов ждут освещения «успехов российской экономики». Они должны рассказывать, как ЕР оказывает законотворческую поддержку всем решениям президента и правительства, направленным на «стабилизацию ситуации», а также об открытии новых предприятий и замещении иностранных компаний, ушедших с рынка.

Наконец, партийцам рекомендовали обратить внимание на 10 июля, День воинской славы, посвященный «одной из самых ярких побед в истории России — в Полтавской битве» (в ходе Северной войны 1700 — 1721 гг.— “Ъ”). «Обновленная русская армия одержала безоговорочную победу над лучшей европейской армией того времени — шведскими полками короля Карла XII»,— говорится в материалах. От депутатов ждали, что в своих публикациях они будут проводить «исторические аналогии с сегодняшними событиями». По мнению единороссов, тогда «новая Россия», ставшая при Петре I одной из сильнейших стран Европы, сразу подверглась давлению западного мира (агрессии Швеции с подачи Британии) и столкнулась с предательством украинского гетмана Мазепы. Основные события войны происходили на «территориях, которые по ее результатам на столетия стали неотъемлемой частью России», подсказывают рекомендации. Единороссам также напоминают, что после Полтавской битвы Мазепа «сбежал» в Бендеры и через несколько месяцев умер, а «…сегодняшние украинские "мазепы", которые продали украинский народ за 30 серебреников, должны понимать, что после новой победы России их ждет такая же судьба».

10 июля в Telegram-канале думской фракции ЕР действительно появилось сообщение от заместителя ее руководителя Андрея Исаева, посвященное Полтавской битве. В нем он, в частности, заявляет, что нынешний флаг Украины родился именно по итогам сражения 1709 года под влиянием государственной символики Швеции. А глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказался о битве в личном канале: Полтава, по его словам, развеяла «славу о непобедимости Карла XII».

Через неделю, 17 июля, единороссы должны будут напомнить избирателям о 80-летии начала Сталинградской битвы и сопроводить свои посты хештегом «ZаПобеду». 31 июля они отметят День Военно-морского флота РФ и расскажут, как он доказал свою эффективность в Сирии и продолжает ее доказывать в ходе спецоперации на Украине, где «сегодня Россия освобождает от власти нацистов территории, на которых зарождался Черноморский флот».

Обязанности строго следовать рекомендациям нет, говорит собеседник “Ъ” в партии: «У кого нет своей повестки, удобно брать готовые методички, а у того, кто занимается работой в регионе, есть и свои темы». В других парламентских партиях “Ъ” заявили, что их депутатам вспомогательные рекомендации не раздают. По словам члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Сергея Обухова, депутаты-коммунисты самостоятельно берут тезисы из выступлений лидера партии Геннадия Зюганова на различных мероприятиях. Отметим, что на пленуме коммунистов в начале июля последний обвинил единороссов в попытке монополизировать «донбасскую повестку», игнорируя заслуги других партий (см. текст на этой странице). Глава центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко также сказал, что либерал-демократы «в своей региональной повестке разбираются без суфлера».

Мария Макутина