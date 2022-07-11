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Коммерсантъ FM
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Партиям предложили не меряться Донбассом

Оппозиционеры оценили идею «Единой России» объединить усилия в помощи ДНР и ЛНР

Парламентские партии в основном поддержали предложение лидера думской фракции «Единая Россия» Владимира Васильева перестать «сильно соперничать» в вопросе помощи Донбассу. «Новые люди» сочли идею конструктивной, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) заявили о готовности сотрудничать, а в ЛДПР сказали, что не считают такую работу конкуренцией, хотя и не намерены отказываться от своего бренда. Лишь в КПРФ уклонились от прямой оценки инициативы единороссов, подчеркнув, что компартия сама планомерно работает в Донбассе уже восемь лет, но недовольна «необъективным освещением» этой темы в СМИ.

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На встрече с руководством Госдумы 7 июля президент Владимир Путин поблагодарил «все парламентские партии» за активное участие в гуманитарной поддержке жителей Донбасса. Выступавший первым из депутатов лидер КПРФ Геннадий Зюганов подкрепил эти слова конкретными цифрами: партия отправила на территории 97 конвоев общей массой 15 тыс. тонн, приняла в своем доме отдыха в «Снегирях» 10,5 тыс. детей и активно готовит «очередную партию поддержки». Лидер фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев отреагировал на это выступление, призвав коллег перестать «сильно соперничать между нашими фракциями в том, кто больше чего отвез на Донбасс». «Может быть, нам чаще собираться в один конвой, закладывать, и пусть это будет от нескольких фракций»,— предложил единоросс.

Опрошенные “Ъ” представители парламентских партий с этим предложением в целом согласны. Так, СРЗП однозначно готова к сотрудничеству «с любыми общественными и политическими силами», сообщили в ее пресс-службе: «Более того, наш депутат Дмитрий Кузнецов с думской трибуны призывал все фракции к взаимодействию со штабами Захара Прилепина и совместной работе в Херсонской, Харьковской областях, где наши представительства открылись первыми, а также в Запорожской области, ЛНР и ДНР, где мы также постоянно работаем». Сейчас на подконтрольных России территориях постоянно работают штабы Захара Прилепина, которые оказывают гуманитарную помощь, помогают с культурной и экономической интеграцией областей, оказывают правовую помощь жителям, добавили в пресс-службе.

Интересным предложение об объединенном конвое сочли в «Новых людях». «Это позволит оптимизировать логистику, доставлять больше и дешевле»,— пояснил зампред Госдумы Владислав Даванков. В настоящий момент, по данным пресс-службы фракции, партийцы развернули в регионах РФ более 60 пунктов приема гуманитарной помощи, более 30 тонн такой помощи отправлены «на освобожденные территории» в районе города Изюм, а одну тонну продуктов питания, медикаментов и раций направил в Донбасс лично депутат Амир Хамитов. В пресс-службе также отметили, что помощь оказывается и беженцам в пунктах их временного пребывания в России.

В КПРФ от прямой оценки предложения ЕР воздержались, но напомнили, что коммунисты оказывают различную поддержку ДНР и ЛНР еще с 2014 года. «Эта работа шла спокойно, мы никогда ее не выпячивали. Проблема заключается в том, что, к сожалению, последние год-полтора все информационные каналы рассказывают только о поездках представителей "Единой России", "Молодой гвардии". Как будто других политических сил и нет»,— пожаловался первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он подчеркнул, что депутаты КПРФ часто посещают Донбасс, там работают партийные организации: «Там много и членов КПРФ, и комсомола, кто-то пошел добровольцами. На недавнем пленуме мы почтили память двух наших ребят, которые погибли на Донбассе. Надо по-честному СМИ показывать и рассказывать».

В пресс-службе ЛДПР заявили “Ъ”, что партия ни с кем не соперничает, а ее лидер Леонид Слуцкий «неоднократно подчеркивал, что в вопросе гуманитарной помощи пиар для ЛДПР на последнем месте». «Мы не стремимся, чтобы СМИ показывали каждый наш шажок, каждую коробку с маркировкой ЛДПР»,— заверили в пресс-службе. По ее информации, партия организует сбор продуктов, одежды и предметов гигиены, делает целевые закупки, еженедельно отправляет это напрямую в ДНР и ЛНР, а также живущим в России беженцам. Например, в мае партийцы отвезли в Донецк протезы и коляски для раненых, компьютеры для местной школы и больницы. «Мы не чиновники, мы — политическая партия, и наша задача не просто делать что-то для внутреннего отчета, а рассказывать о своей политической программе. Поэтому, естественно, мы брендируем наши грузы, но вряд ли это можно назвать соперничеством»,— отметили в пресс-службе ЛДПР.

У самой «Единой России», по данным ее пресс-службы, в Донбассе и «на освобожденных территориях» работает около 30 гуманитарных центров, где, в частности, можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них. Региональные отделения ЕР доставили более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в ДНР и ЛНР, из них более 300 тонн медикаментов. При этом, по словам источника “Ъ” в ЕР, отказываться от своего бренда при отправке помощи общим конвоем единороссы не намерены.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Мария Макутина

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