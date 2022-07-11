«Коломенский» собирает хлеб

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова продолжает расширять бизнес. После приобретения российского бизнеса финской компании Fazer холдинг может выкупить в Твери хлебобулочный завод «Волжский пекарь», принадлежащий местному депутату Лилии Корниенко. Это приведет к созданию самой крупной хлебобулочной компании в стране, считают эксперты. Они ожидают укрепления тенденции консолидации сегмента в России в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству Тверской области, рассказал, что БКХ «Коломенский» ведет переговоры о приобретении «Волжского пекаря». Информацию подтвердили собеседники “Ъ” в отрасли. По словам одного из них, сделка находится на завершающей стадии, но назвать сумму он затруднился. В «Коломенском» заявили, что не обсуждают переговоры «с кем бы то ни было». В «Волжском пекаре» отказались от комментариев.

БКХ «Коломенский» называет себя лидером в России по производству хлебобулочных изделий под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и др. Выручка не раскрывается. Холдинг принадлежит Алексею Тулупову — владельцу девелоперская компания Sminex. «Волжский пекарь» в 2021 году выпустил 39,7 тыс. тонн продукции, производит 47% хлебобулочных изделий всей Тверской области. Выручка компании в 2021 году выросла на 1%, до 2,66 млрд руб., но чистый убыток достиг 10,7 млн руб. Владельцем 54,7% акций является депутат заксобрания Тверской области Лилия Корниенко.

Причиной продажи «Волжского пекаря», по мнению президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, могла стать «усталость владельцев от необходимости выдерживать регулярно сменяющиеся кризисные ситуации и балансировать на уровне безубыточности». При этом региональные игроки испытывают проблемы с инвестициями в производство, считает он. Эксперт говорит, что покупка «Коломенским» тверского производителя станет самой крупной в хлебобулочной отрасли.

Возможная покупка «Волжского пекаря» станет уже второй сделкой для «Коломенского» с начала года. В апреле компания получила российский бизнес финской группы Fazer, прекратившей работать в стране из-за военных действий РФ на Украине. Сумма последней сделки до сих пор не раскрывалась.

По словам Алексея Лялина, сейчас наблюдается тенденция консолидации рынка индустриального хлебопечения в России в целом. Несколько лет назад покупки активов носили менее системный характер, уточняет эксперт: инвесторы, часто непрофильные, могли приобретать даже небольшие предприятия. В 2022 году это представить невозможно, отмечает господин Лялин: «Финансовые группы приобретают только крупные заводы, способные выдерживать крайне низкую рентабельность производства из-за роста себестоимости при одновременном сдерживании цен на хлебобулочные изделия». По этой же причине эксперт не ждет появления непрофильных игроков при дальнейшей консолидации сегмента.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) между тем отмечают, что 95,7% отраслевых компаний — это небольшие предприятия, на долю крупного бизнеса приходится всего 1,1%. Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон считает, что сейчас в отрасли, напротив, возникла тенденция роста числа микропредприятий. Но Алексей Лялин возражает, что, несмотря на небольшое количество индустриальных предприятий, на них приходится до 80% хлебобулочного рынка. По оценке РОСПиК, в 2021 году в России произведено 11,3 млн тонн хлебобулочной продукции, в денежном выражении рынок вырос на 8,6%, до 857,1 млрд руб.

Алексей Полухин