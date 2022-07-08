Война на бакланах

Власти Бурятии рассматривают возможность уничтожить несколько тысяч особей внесенного в региональную Красную книгу большого баклана. В республике объясняют инициативу «социальным заказом»: птицы, которых прозвали в Бурятии «черной чумой» и «байкальским волком», конкурируя за биоресурсы с местным населением, съедают, по оценкам исследователей, до 1 тыс. тонн омуля. В республиканском минприроды “Ъ” заявили, что совместно с представителями Росприроднадзора и учеными Бурятского госуниверситета ведут «работу по определению количества особей, которых необходимо подвергнуть регулированию численности». Другие орнитологи предупреждают, что вмешательство в естественные процессы может стать трагедией для экосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вопросу регулирования численности популяции большого баклана в Бурятии было посвящено совещание в региональном парламенте с участием чиновников, ученых, работников заповедников и представителей органов местного самоуправления. «В декабре прошлого года мы уже рассматривали эту тему и дали свои рекомендации чиновникам минприроды,— рассказал “Ъ” глава комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Народного хурала Анатолий Кушнарев.— Речь шла о разработке механизма регулирования популяции баклана, финансовом стимулировании охотников. Сейчас выяснилось, что никакой работы не было выполнено».

Большой баклан занесен в Красную книгу Иркутской области и Республики Бурятия. По данным исследования ученых Бурятского госуниверситета (БГУ), он был широко распространен на Байкале до конца 1960-х годов. Дальнейшее исчезновение птицы связано с рядом причин, в том числе с антропогенными факторами. В настоящее время численность популяции быстро восстанавливается, темпы обусловлены массовым переселением особей из других регионов.

«Популяция резко возросла за последние два-три года,— рассказал “Ъ” депутат республиканского парламента Валерий Кочнев.— Птицы начали появляться уже на реках, впадающих в Байкал, куда осенью заходит на нерест омуль. Уничтожение ценного биоресурса — вот главная угроза. По оценкам ученых, птицы могут уничтожить до 1 тыс. тонн омуля, ущерб от этого составит около 200 млн руб.».

Анатолий Кушнарев уверяет, что популяция баклана на Байкале ежегодно уничтожает до 2 тыс. тонн соровой рыбы (рыба, обитающая на мелководье: окунь, сорога, мелкая щука) и около 700 тонн омуля. «Жители Баргузинского района массово жалуются на исчезновение соровой рыбы, которую они привыкли постоянно употреблять в пищу,— говорит он.— Неслучайно баклана прозвали "черной чумой" и "байкальским волком". Когда он охотится, то как ненасытный хищник убивает даже ту рыбу, которую в итоге не съедает».

По оценкам ученых, сейчас на территории республики насчитывается до 40 тыс. бакланов. Господин Кушнарев сообщил, что в связи с этим было рекомендовано сократить их численность на 3 тыс. особей, установив вознаграждение 200 руб. за одну голову. «Заявку на внесение изменений в бюджет в размере 600 тыс. руб. будем рассматривать уже на сентябрьской сессии Хурала, чтобы в октябре, до отлета баклана на зимовку, провести необходимые мероприятия»,— уточнил депутат.

«В настоящее время министерством совместно с Бурприроднадзором, БГУ и органами местного самоуправления ведется работа по определению количества особей, которых необходимо подвергнуть регулированию численности, с определением территорий, где будет проводиться эта деятельность»,— подтвердили “Ъ” в минприроды Бурятии. Для выдачи ведомством «решения о регулировании численности баклана» необходимы конкретные научные данные о популяции баклана по отдельно взятым районам Бурятии, уточнила руководитель отдела учета и производства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Юлия Андриевская. «Мы не говорим, что против отстрела. Как любой природоохранный орган мы должны защищать представителей животного мира. Но если мы подразумеваем регулировку численности хищников, то обязаны иметь на руках четкое научное обоснование»,— отмечает она.

Университет представит к осени необходимые расчеты, сообщил “Ъ” орнитолог, профессор БГУ Эрдэни Елаев. «Сейчас принимается решение о сокращении популяции,— говорит он.— Власти можно понять: они вынуждены отвечать на мощный социальный запрос снизу. Аналогичная ситуация складывается в регионах на Волге. Там тоже в больших количествах уничтожают бакланов». Но «как ученый и эколог» господин Елаев «имеет иное мнение»: «Баклан — аборигенный вид для Байкала, известный здесь минимум с XVII века. Он встроен в местную экосистему. Отстрел нужен с точки зрения прагматики, но не с точки зрения экологии».

Орнитолог из Иркутска, кандидат биологических наук, зоозащитник Виталий Рябцев оценивает инициативу бурятских властей как «предельную глупость». «Это можно назвать социальным заказом, но жители Бурятии должны понимать, что если они меньше съели рыбы или меньше отвезли ее на рынок, то это не повод уничтожать птиц,— предупреждает он.— Природа сама отрегулирует численность бакланов. Байкал из-за антропогенных причин и так почти лишился гусей, лебедей, полностью исчез такой вид, как чирок-трескунок. Вмешательство в естественные процессы станет трагедией для экосистемы».

Влад Никифоров, Иркутск