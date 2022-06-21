О собаках позаботятся до смерти

Региональным властям дадут больше полномочий по решению проблемы безнадзорных животных, следует из законопроекта, одобренного во вторник Госдумой во втором чтении. Так, чиновники смогут запрещать гражданам выпускать питомцев гулять без надзора и получат право принимать решения о пожизненном содержании собак в приютах. А вот вопрос предотвращения нападений безнадзорных собак предстоит решить правительству — оно должно подготовить соответствующие методические указания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионы хотят умерщвлять безнадзорных животных, но депутаты просят оставить их в приютах

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Регионы хотят умерщвлять безнадзорных животных, но депутаты просят оставить их в приютах

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» были подготовлены рабочей группой Госдумы, созданной по поручению спикера Вячеслава Володина. Зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что члены группы обработали более 40 тыс. предложений от граждан и регионов, касающихся проблемы безнадзорных собак.

Напомним, в последние годы в России участились случаи нападения бездомных животных на людей. В конце января 2022 года стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку в селе Домна (Забайкальский край). В тот же день в селе произошел стихийный сход граждан. Прибывший на место глава региона Александр Осипов пообещал людям «удалить с улиц собак, восстановить освещение, запустить школьный автобус для развозки детей». В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство следователей ГСУ СКР. В феврале стая бездомных собак напала на одиннадцатилетнюю девочку в городе Коркино (Челябинская область), после чего было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Также собаки нападали на детей в Саратовской и Самарской областях. При этом региональные власти утверждали, что федеральное законодательство не дает им уничтожать агрессивных животных.

Напомним, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не было запрета на умерщвление отловленных на улице особей, что вызывало возмущение зоозащитников. С начала 2020 года вступило в силу положение ФЗ «Об ответственном обращении с животными» о том, что единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. После этого единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск). Особо агрессивных собак предписано содержать в приютах до наступления естественной смерти.

Теперь члены рабочей группы предлагают существенно расширить полномочия регионов в отношении обращения с животными.

Так, власти субъектов РФ смогут принимать решения о запрете так называемого самовыгула собак, когда животное находится на улице без надзора.

Кроме того, региональные власти смогут корректировать механизм выпуска животных из приютов и даже получат полномочия оставлять их там «на дожитие».

А вот вопрос нападения собак на людей будет решаться на уровне выше: правительство РФ должно утверждать методические указания по предотвращению «причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан».

Региональные стратегии по обращению с бродячими собаками должны будут основываться на правительственных указаниях.

Впрочем, пока этого документа нет и регионы могут действовать по ситуации. Но когда появятся федеральные указания, региональные чиновники должны будут привести свои документы «в соответствие».

Таким образом, депутаты не стали отказываться от концепции гуманного обращения с животными: запрет на эвтаназию бездомных животных по-прежнему сохраняется.

Первая версия поправок, о которой писал “Ъ”, давала регионам полномочия устанавливать правила определения случаев, «при которых возникает угроза причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан», и порядок обращения с животными без владельцев в таких случаях. Тогда собеседник “Ъ” в правительстве указывал, что эта поправка позволит регионам вводить «регулирование численности бездомных собак» (см. “Ъ” от 14 февраля). «Во время обсуждения, честно могу рассказать, предлагались поправки, которыми предлагалась эвтаназия животных в приютах, но мы на это не пошли,— говорит Владимир Бурматов.— Были еще предложения вернуть пункты передержки, где было разрешено умерщвлять животных, но мы отклонили эти предложения».

Депутат признал, что регионы периодически травят и отстреливают безнадзорных собак: «Они делают это под шумок. Дело в том, что отлов животных регламентирован, как и то, что происходит после. А до момента отлова нет никаких указаний, поэтому регионы считают, что у них есть люфт». При этом, говорит господин Бурматов, Академия наук представила депутатам данные, согласно которым умерщвление отловленных собак не приводит к сокращению популяции в целом.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина обращает внимание, что в законопроекте нет конкретики о границах решений на местном уровне. Поэтому остается непонятным, на каких основаниях будут приниматься решения о «постоянном дожитии» животного в приюте: «А главное — кто за это будет платить? Большая часть отлова в регионах до сих пор в силу низкой стоимости данной услуги оказывается МУПами и муниципальными приютами, условия которых оставляют желать лучшего».

Пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края заявила “Ъ”, что приведет свои документы в соответствие с федеральным законодательством после того, как поправки вступят в силу и когда появятся указания правительства. Сейчас краевые нормативные правовые акты предусматривают исключительно гуманное обращение с бездомными животными, заверяют в департаменте: их ловят и передают в приют. Там животных стерилизуют, вакцинируют, маркируют, а затем возвращают на прежнее место обитания.

В правительстве Крыма подтвердили “Ъ”, что проблема бродячих собак стоит остро во всех муниципалитетах региона. По словам чиновников, стерилизация и чипирование животных не избавили граждан от проблемы их агрессивного поведения и попыток нападения. Собеседники надеются исправить ситуацию за счет строительства новых приютов, однако не исключают возможности применения практики умерщвления безнадзорных животных. На Ставрополье еще в апреле 2021 года был принят краевой закон, позволяющий умерщвлять животное «при обороне от нападающего животного, если жизни или здоровью человека угрожает опасность».

Анна Васильева; Александра Ларинцева, Пятигорск; Александр Дремлюгин, Симферополь; Анна Перова, Краснодар