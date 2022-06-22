Видео, проверенное временем

18 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы губернаторов и региональных депутатов, планируют оборудовать средствами видеонаблюдения свои территориальные и участковые избирательные комиссии, хотя и не везде на 100%. Решения о применении этой технологии будет принимать соответствующая комиссия, организующая выборы, следует из постановления Центризбиркома (ЦИК). Трансляция и запись с камер и видеорегистраторов будет вестись круглосуточно, а некоторым наблюдателям будет доступна функция перемотки. Однако, как и годом ранее, получить доступ к трансляции сможет только ограниченный круг лиц. По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, год назад решение о закрытии общего доступа к трансляции позволило комиссии «сыграть на опережение» и теперь предотвратит вызовы сложного 2022 года.
ЦИК еще в прошлом году решил, что видеонаблюдение надо оставить профессионалам
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Центризбирком на заседании 22 июня принял порядок видеонаблюдения на выборах 11 сентября. Согласно документу, решение о применении средств видеонаблюдения будут принимать избиркомы, организующие выборы. По данным комиссии, его уже приняли 18 регионов, где запланированы выборы органов госвласти. В зону видеонаблюдения должны попадать места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, места погашения неиспользованных бюллетеней, сейфы для хранения бюллетеней, а также зона перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.
Напомним, 11 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в Бурятии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Владимирской, Тамбовской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской и Ярославской областях. Кроме того, жители Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей будут избирать свои региональные парламенты. На всех этих территориях уже решено использовать видеонаблюдение.
11 сентября в ряде регионов также будут избираться и органы местного самоуправления. Так, выборы муниципальных депутатов состоятся в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. Зампред ЦИКа Николай Булаев призвал регионы, которые пока не приняли решение о применении видеонаблюдения, последовать примеру коллег.
«Мы понимаем, что видеонаблюдение стоит не три копейки, и тянуть линию для того, чтобы транслировать в отдаленные небольшие избирательные участки, достаточно дорого. И мы использовали практику, и она широко распространяется,— это оснащение помещений видеорегистраторами»,— добавил зампред ЦИКа.
По данным комиссии, семь регионов, уже принявших решение о видеонаблюдении, будут использовать исключительно видеорегистраторы. Из них в Бурятии, Марий Эл, Северной Осетии и Краснодарском крае такими техническими средствами планируется оснастить 100% территориальных и участковых избиркомов. В Удмуртии видеорегистраторами оборудуют только 26% УИКов, и это наименьший показатель покрытия участков видеонаблюдением на предстоящих выборах. Что касается видеокамер, то наибольшее число участков, оборудованных ими, будет на Сахалине — 56%. Полностью оснастить камерами свои территориальные избиркомы планируют Карелия, Удмуртия, Владимирская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Томская области.
Трансляция и запись с участков будет вестись круглосуточно, но доступ к ним на специальном служебном портале будет только у тех, кому его предоставит ЦИК. Напомним, в 2021 году партии, кандидаты и общественные штабы по наблюдению за выборами могли получить у ЦИКа логины и пароли для доступа к порталу видеонаблюдения. На некоторых аккаунтах была доступна перемотка трансляции, запись велась круглосуточно, данные будут храниться в течение года. По данным Николая Булаева, в 2021 году было выдано 120 тыс. аккаунтов, а общий объем просмотров превысил 111 тыс. часов. Наличие аккаунтов с перемоткой сократило количество жалоб от партий до «штучного» количества, поэтому эта практика будет расширяться, добавил господин Булаев.
Председатель ЦИКа Элла Памфилова, в свою очередь, обратила внимание, что решение о закрытой видеотрансляции окажется очень кстати и в текущей непростой ситуации.
«Я полагаю, что даже наши самые отъявленные оппоненты признают, насколько мы были правы, когда спрогнозировали и сработали на опережение, сумев предвидеть ряд вызовов,— отметила госпожа Памфилова.— Сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и угрозами, кибератаками, эта система позволяет нам их спокойно избегать, не ущемляя права ни наших избирателей, ни всех участников избирательного процесса».
Мандат Валерия Рашкина ушел на «Левый фронт»
Центризбирком 22 июня решил передать мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Этот вопрос появился в повестке заседания незадолго до его начала, хотя в первом варианте, размещенном на сайте комиссии накануне, его не было.
Решение было принято без обсуждения: член ЦИКа Александр Курдюмов голосовал против, зампред комиссии Николай Булаев воздержался, остальные были «за». Господин Курдюмов объяснил “Ъ” свою позицию тем, что «в парламенте России должны быть патриоты своей страны», а данный случай охарактеризовал как «менять шило на мыло». Господин Булаев отказался от комментариев. Вопрос о регистрации госпожи Удальцовой в качестве депутата ЦИК рассмотрит 29 июня.
Напомним, Валерий Рашкин был лишен депутатских полномочий 25 мая из-за вступившего в силу приговора по ст. 258 УК (незаконная охота). После этого у КПРФ было 14 дней, чтобы выбрать преемника, и 2 июня партия решила передать мандат супруге лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Но решение вопроса затянулось. Близкий к администрации президента источник “Ъ” говорил, что родившуюся на Украине Анастасию Удальцову проверяют на наличие украинского гражданства, а собеседник “Ъ”, близкий к руководству КПРФ, предполагал, что претензии могут быть связаны со счетами в украинских банках, якобы открытыми для оплаты обучения детей четы Удальцовых.
В свою очередь, председатель ЦИКа Элла Памфилова 15 июня пояснила “Ъ”, что идет обычный и даже «рутинный процедурный процесс». По ее словам, ЦИК уточнял ряд нюансов, чтобы принять «взвешенное решение».