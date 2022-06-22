Видео, проверенное временем

18 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы губернаторов и региональных депутатов, планируют оборудовать средствами видеонаблюдения свои территориальные и участковые избирательные комиссии, хотя и не везде на 100%. Решения о применении этой технологии будет принимать соответствующая комиссия, организующая выборы, следует из постановления Центризбиркома (ЦИК). Трансляция и запись с камер и видеорегистраторов будет вестись круглосуточно, а некоторым наблюдателям будет доступна функция перемотки. Однако, как и годом ранее, получить доступ к трансляции сможет только ограниченный круг лиц. По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, год назад решение о закрытии общего доступа к трансляции позволило комиссии «сыграть на опережение» и теперь предотвратит вызовы сложного 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦИК еще в прошлом году решил, что видеонаблюдение надо оставить профессионалам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ ЦИК еще в прошлом году решил, что видеонаблюдение надо оставить профессионалам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Центризбирком на заседании 22 июня принял порядок видеонаблюдения на выборах 11 сентября. Согласно документу, решение о применении средств видеонаблюдения будут принимать избиркомы, организующие выборы. По данным комиссии, его уже приняли 18 регионов, где запланированы выборы органов госвласти. В зону видеонаблюдения должны попадать места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, места погашения неиспользованных бюллетеней, сейфы для хранения бюллетеней, а также зона перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Напомним, 11 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в Бурятии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Владимирской, Тамбовской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской и Ярославской областях. Кроме того, жители Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей будут избирать свои региональные парламенты. На всех этих территориях уже решено использовать видеонаблюдение.

11 сентября в ряде регионов также будут избираться и органы местного самоуправления. Так, выборы муниципальных депутатов состоятся в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. Зампред ЦИКа Николай Булаев призвал регионы, которые пока не приняли решение о применении видеонаблюдения, последовать примеру коллег.

«Мы понимаем, что видеонаблюдение стоит не три копейки, и тянуть линию для того, чтобы транслировать в отдаленные небольшие избирательные участки, достаточно дорого. И мы использовали практику, и она широко распространяется,— это оснащение помещений видеорегистраторами»,— добавил зампред ЦИКа.

По данным комиссии, семь регионов, уже принявших решение о видеонаблюдении, будут использовать исключительно видеорегистраторы. Из них в Бурятии, Марий Эл, Северной Осетии и Краснодарском крае такими техническими средствами планируется оснастить 100% территориальных и участковых избиркомов. В Удмуртии видеорегистраторами оборудуют только 26% УИКов, и это наименьший показатель покрытия участков видеонаблюдением на предстоящих выборах. Что касается видеокамер, то наибольшее число участков, оборудованных ими, будет на Сахалине — 56%. Полностью оснастить камерами свои территориальные избиркомы планируют Карелия, Удмуртия, Владимирская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Томская области.

Трансляция и запись с участков будет вестись круглосуточно, но доступ к ним на специальном служебном портале будет только у тех, кому его предоставит ЦИК. Напомним, в 2021 году партии, кандидаты и общественные штабы по наблюдению за выборами могли получить у ЦИКа логины и пароли для доступа к порталу видеонаблюдения. На некоторых аккаунтах была доступна перемотка трансляции, запись велась круглосуточно, данные будут храниться в течение года. По данным Николая Булаева, в 2021 году было выдано 120 тыс. аккаунтов, а общий объем просмотров превысил 111 тыс. часов. Наличие аккаунтов с перемоткой сократило количество жалоб от партий до «штучного» количества, поэтому эта практика будет расширяться, добавил господин Булаев.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова, в свою очередь, обратила внимание, что решение о закрытой видеотрансляции окажется очень кстати и в текущей непростой ситуации.

«Я полагаю, что даже наши самые отъявленные оппоненты признают, насколько мы были правы, когда спрогнозировали и сработали на опережение, сумев предвидеть ряд вызовов,— отметила госпожа Памфилова.— Сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и угрозами, кибератаками, эта система позволяет нам их спокойно избегать, не ущемляя права ни наших избирателей, ни всех участников избирательного процесса».

Елена Рожкова