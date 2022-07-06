Подкуп из «Галактики»

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова, процесс в отношении которого начинается в среду в Кузьминском райсуде Москвы. Как оказалось, основанием для уголовного преследования стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя, отбывающего срок за дачу взятки сотруднику ФСБ. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, Хуан Цзяньминь рассказал, что с 2013 по 2018 год Андрей Леваков якобы получил от него около 16 млн руб. за лоббирование интересов его компании, поставлявшей «Ростелекому» различное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Леваков (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Леваков (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду в Кузьминском райсуде Москвы пройдут предварительные слушания по делу в отношении 55-летнего Андрея Левакова. Бывшему заместителю директора — техническому директору макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» вменяются в вину получение взятки и коммерческий подкуп (ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). По данным “Ъ”, адвокаты находящегося под стражей Андрея Левакова намерены ходатайствовать об исключении из материалов недопустимых доказательств и возвращении расследования в прокуратуру. По мнению защиты, «исходя из предъявленного обвинения, невозможно постановление законного приговора».

Уголовное дело в отношении Андрея Левакова было возбуждено 14 января 2021 года следственным управлением СКР по Республике Башкортостан, и практически сразу же его передали в центральный аппарат комитета. Начало расследования в регионе объясняется тем, что именно там показания о коррупции со стороны бывшего топ-менеджера «Ростелекома» дал находившийся под следствием 52-летний китайский бизнесмен Хуан Цзяньминь.

Все началось с того, что летом 2020 года гендиректор уфимского ООО «Галактика» Хуан Цзяньминь (его фирма специализируется на поставках и ?продаже аккумуляторов и электротехнического оборудования) был задержан в столице Башкирии с поличным за дачу взятки в размере 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ. Взяткодатель полагал, что за эти деньги представитель спецслужбы посодействует в прекращении проверки его фирмы, а также уничтожит содержащуюся на жестком диске изъятого у него ноутбука информацию.

В ходе расследования Хуан Цзяньминь полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. А чтобы максимально облегчить свою участь, ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого и рассказал о взятках, которые давал бывшему высокопоставленному сотруднику ПАО «Ростелеком» Андрею Левакову. За мзду тот якобы лоббировал интересы его компании при закупках «Ростелекомом» различного оборудования.

В итоге в июне 2021 года Советский райсуд Уфы рассмотрел дело в отношении Хуан Цзяньминя в особом порядке, приговорив его с учетом сделки за дачу чекисту взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) к четырем с половиной годам лишения свободы.

Андрей Леваков к тому времени уже почти полгода находился под стражей за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем с ходатайством об аресте бывшего топ-менеджера, проработавшего в «Ростелекоме» с 2015 года по март 2020 года, в Басманный райсуд выходил следователь уже центрального аппарата СКР. Задержали Андрея Левакова также в столице. И если изначально ему вменяли в вину получение взятки в размере 5 млн руб., то к окончанию расследования эта сумма выросла до 16 млн руб. По данным “Ъ”, своей вины Андрей Леваков, работавший на момент задержания гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел», также специализирующегося на оказании телекоммуникационных услуг, не признает. Защита фигуранта утверждает, что все обвинение в отношении Андрея Левакова построено исключительно на показаниях взяткодателя. Более того, по словам адвокатов, действия, за которые Андрею Левакову якобы передавались деньги, вообще не входили ни в его компетенцию, ни в его полномочия — членом закупочной комиссии он не был.

Олег Рубникович