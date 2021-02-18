Взятка на фоне картельного сговора

Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова. Он был задержан в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — 5 млн руб. Совершенное господином Леваковым преступление связано со злоупотреблениями в сфере закупок, когда он являлся сотрудником «Ростелекома». Однако за что было получено незаконное вознаграждение, следствие пока не раскрывает.

Рассмотрение ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте бывшего сотрудника ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова заняло у судьи Басманного райсуда Москвы Натальи Дударь чуть более полутора часов. Выслушав доводы следствия о необходимости отправить обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Левакова в СИЗО и противоположное мнение защиты, госпожа Дударь вынесла постановлении о заключении бывшего топ-менеджера под стражу на два месяца. Свою вину фигурант не признает.

В ПАО «Ростелеком» 54-летний Андрей Леваков в должности заместителя директора — технического директора макрорегионального филиала «Центр» работал с 2015 по март 2020 года. Из компании он был уволен ровно через месяц после громкого скандала произошедшего как раз в филиале «Центр». Как рассказывал “Ъ”, в феврале 2020-го сотрудниками ФСБ был выявлен картельный сговор, в котором участвовали семь руководителей коммерческих фирм, а также бывший технический директор воронежского филиала «Ростелекома» Максим Еремеев и заместитель директора департамента организации строительства централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» Андрей Белов.

По версии следствия, компании координировали свои действия при подаче заявок на строительство и подключение волоконно-оптической линии связи в Воронежской области и благодаря покровительству двух топ-менеджеров «Ростелекома» сумели заключить договоры на 788,6 млн руб.

Эта сумма и вменяется фигурантам в качестве нанесенного ущерба.

Не исключено, что задержание Андрея Левакова, который после увольнения из ПАО «Ростелеком» устроился гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел», также специализирующегося на оказании телекоммуникационных услуг, может являться отголоском воронежского дела. Правда источники “Ъ” в местных правоохранительных органах говорят, что в деле о картельном сговоре Андрей Леваков не участвовал и никто из фигурантов того расследования никаких показаний против него не давал. И тем не менее скоропалительное увольнение господина Левакова вызывает много вопросов.

В ПАО «Ростелеком» обстоятельства, по которым им пришлось расстаться с этим топ-менеджером, не комментируют.

Там лишь сообщили, что «следственные мероприятия проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании».

Отметим также, что в июне 2020 года была ограблена московская квартира Андрея Левакова. Причем воры заявились к хозяину под видом сотрудников СКР для проведения следственных действий, что не вызвало у хозяина большого удивления. Как потом якобы утверждал он сам, ему было прекрасно известно о ведущемся расследовании в отношении коллег. В итоге господин Леваков лишился крупной суммы денег, вдобавок воры уехали на его же Cadillac.

“Ъ” связался с одним из адвокатов бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком», но тот обсуждать вменяемое его клиенту деяние отказался.

Не стали комментировать ситуацию и в СКР.

Олег Рубникович