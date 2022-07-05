Лишение беда начало

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за управление транспортными средствами гражданами, лишенными водительских прав. Для них вводят новые санкции — от 100 тыс. руб. штрафа до уголовного преследования с конфискацией транспортного средства. Нарушителей лишат и скидки на оплату штрафов. Девять из десяти «лишенцев» повторно садятся за руль чужой машины, поэтому конфискация автомобиля как мера может не заработать, посетовали на слушаниях в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении поправки к КоАП и УК РФ по ужесточению наказания для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав. Сейчас за такое правонарушение гражданин может быть оштрафован на 30 тыс. руб., получить административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 200 часов (по ч. 2 ст. 1.7 КоАП). Группа депутатов Госдумы (Ирина Яровая, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, Ярослав Нилов и другие) предложила закрепить в КоАП санкции за повторное нарушение этой нормы, штрафуя на 50–100 тыс. руб. или присуждая обязательные работы минимум на 150 часов. В случае если «лишенец» сядет за руль в третий раз (в течение года), предлагается заводить против него уголовное дело (со штрафными санкциями в 200 тыс. руб. или 360 часами обязательных работ). Самым радикальным наказанием для «лишенцев», пойманных за рулем в третий раз за год, является лишение свободы на срок до года и конфискация автомобиля.

Необходимость законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее объясняла тем, что более половины выездов на встречную полосу совершается «лишенцами», существующие санкции фактически не работают.

Ко второму чтению парламентарии предложили еще одно ужесточение в ст. 12.7 КоАП: граждане, наказанные по действующей ч. 2 (управление машиной водителем, лишенным прав) и новой, предусмотренной законопроектом ч. 4 (повторное управление машиной водителем, лишенным прав), не смогут воспользоваться пятидесятипроцентной скидкой на оплату штрафа. Они должны заплатить полную сумму — 30 тыс. руб. или 100 тыс. руб. соответственно. Право на скидку в течение 20 дней, напомним, появилось в законодательстве в 2014 году. При этом для некоторых составов правонарушений подобный дисконт исключен (в том числе вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования).

По данным судебного департамента Верховного суда, в 2021 году 94,4 тыс. граждан были наказаны по ч. 2 ст. 12.7 КоАП — на 9% больше, чем годом ранее. Из них 37,9 тыс. подверглись административному аресту, 22,6 тыс. были направлены на обязательные работы и 33,8 тыс. были оштрафованы на общую сумму более 1 млрд руб. Отчеты судебного департамента за 2020–2021 годы свидетельствуют о том, что оплачивается лишь 24–26% от всех наложенных по этому составу штрафов.

Конфискация автомобиля в качестве меры воздействия на нарушителей правил дорожного движения обсуждается уже много лет. В Госдуму вносилось несколько законопроектов об этом, но ранее против них выступал Верховый суд (ВС). Позиция ВС сводилась к тому, что автомобиль с преступником за рулем может принадлежать другому человеку. Но депутаты смогли найти компромисс: конфискация будет применяться только в том случае, если транспортное средство принадлежит преступнику.

Законопроект также предлагает конфисковать машину у водителей, ранее наказанных за нетрезвое вождение, вернувших права и в течение года снова оказавшихся пьяными за рулем (соответствующие поправки вносятся в ст. 264.1 УК РФ). Кроме того, транспортное средство отберут у водителей, дважды и более превысивших скорость на 60 км/ч либо выехавших на встречную полосу, наказанных за повторность в рамках КоАП и в третий раз совершивших это же нарушение (264.2 УК РФ).

Депутат Госдумы Алексей Куринной посетовал на слушаниях на недостаточную жесткость формулировок. По его данным, в девяти из десяти случаев граждане, лишенные прав за нетрезвое вождение или другие нарушения, «садятся за руль на чужом автомобиле». «Сутью концепции проекта было введение конфискации транспортного средства как умышленного средства преступления. То, что мы принимаем, будет громко звучать, но работать не будет»,— заключил господин Куринной. Впрочем, проект был принят во втором чтении единогласно; третье чтение намечено на 6 июля.

Александр Воронов, Иван Буранов