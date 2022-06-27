У злостных нарушителей ПДД отнимут право на скидку

Депутаты Госдумы доработали законопроект, ужесточающий наказание за управление транспортным средством без прав. Парламентарии намерены лишить скидки при оперативной оплате штрафа граждан, которые были лишены удостоверения и снова сели за руль. Они должны будут заплатить 30 тыс. руб. за впервые совершенное нарушение и 100 тыс. руб.— за повторное. Ранее для таких нарушителей уже были одобрены конфискация средства передвижения и привлечение к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Думский комитет по госстроительству в понедельник рекомендовал к принятию поправки к законопроекту, ужесточающему ответственность для граждан, которые садятся за руль, будучи лишенными прав. Речь идет об изменениях в КоАП и УК, предложенных группой депутатов (Ирина Яровая, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, Ярослав Нилов, Юрий Синельщиков и т. д.), принятых в первом чтении 14 июня. Нарушителям, как рассказывал “Ъ”, приготовлены жесткие санкции — от штрафа в 100 тыс. руб. до уголовного преследования с конфискацией автомобиля, в то время как сегодня самое суровое наказание — административный арест на срок до 15 суток.

Ко второму чтению парламентарии предложили еще одно ужесточение в ст. 12.7 КоАП: водители, наказанные по действующей ч. 2 (управление машиной водителем, лишенным прав) и по новой, предусмотренной законопроектом ч. 4 (повторное управление машиной водителем, лишенным прав) упомянутой нормы, не смогут воспользоваться пятидесятипроцентной скидкой на оплату штрафа. Они должны заплатить полную сумму — 30 тыс. руб. или 100 тыс. руб. соответственно. Право на скидку в течение 20 дней, напомним, появилось в 2014 году. При этом есть список составов, исключающих дисконт: пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и т. д.

Предложенная поправка связана с «повышенной степенью опасности данных правонарушений ввиду того, что лицом нарушается судебный запрет на управление транспортным средством», пояснила “Ъ” первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина.

Помимо штрафа суд, напомним, может назначить «лишенцам», садящимся за руль, административный арест и обязательные работы. Эта возможность сохранится и после принятия законопроекта. Заметим, в конце 2021 года Минюст в рамках разработки нового КоАП предлагал свой, более мягкий вариант ст. 12.7 с уменьшением предельного срока обязательных работ до 40–60 тыс. часов без введения отдельного состава за повторность.

По данным судебного департамента Верховного суда, в 2021 году 94,4 тыс. граждан были наказаны по ч. 2 ст. 12.7 КоАП — на 9% больше, чем годом ранее. Из них 37,9 тыс. подверглись административному аресту, 22,6 тыс. были направлены на обязательные работы и 33,8 тыс. были оштрафованы на общую сумму более 1 млрд руб. Отчеты судебного департамента за 2020–2021 годы свидетельствуют о том, что оплачивается лишь 24–26% от всех наложенных по этому составу штрафов.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько сомневается, что инициатива повлияет на платежную дисциплину: «Возможно, наказанные просто перестанут платить, за ними придется побегать, тем более сейчас, когда доходы у многих сильно упали». Адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Владислав Жук поддержал поправки, но охарактеризовал их как «латание дыр в КоАП». Странно, удивляется он, что управление автомобилем водителем, лишенным прав, изначально не было включено в перечень составов без права на скидку еще в 2014 году. «Штрафы в области дорожного движения, установленные КоАП, и так невелики в сравнении со штрафами в других странах даже со сравнимым уровнем жизни,— отмечает эксперт.— В связи с чем взыскивать их в полном объеме без скидки может являться хорошей превентивной мерой для снижения смертности на дорогах». Для лишенных водительских прав граждан нужно также вводить обязательный повторный курс вождения, считает основатель автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.

Срок предоставления поправок к законопроекту истекает во вторник, ранее Ирина Яровая говорила о планах принять законопроект в весеннюю сессию Госдумы. По данным “Ъ”, документ планируется рассмотреть на следующей неделе.

Иван Буранов