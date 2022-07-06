Платежи пойдут мимо агентов

Власти РФ пытаются решить проблемы погашения синдицированных кредитов. Теперь заемщики смогут платить их российским участникам напрямую, минуя агента из недружественной страны. После введения санкций многие банки—участники синдикатов столкнулись с проблемами получения средств, даже если в синдикате были исключительно отечественные игроки, но агентом выступало иностранное лицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российским должникам по синдицированным кредитам, в которых иностранные участники из недружественных стран выступают в качестве платежных агентов, разрешили проводить платежи российским кредиторам напрямую, минуя таких агентов.

Такое положение декларировано в пятом пункте указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным 5 июля (см. стр. 1). Решение вступает в силу со дня опубликования. О необходимости решить проблему в мае говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она поясняла, что сложности возникли в случаях, когда в синдикате, например, участвует иностранный банк либо иностранный агент, и даже если в синдикате только российские банки, деньги могут до них не доходить. Одним из возможных решений госпожа Набиуллина назвала возможность прямых выплат российским участникам синдиката, «чтобы не было рисков дефолта».

В синдикатах зачастую участвовали крупнейшие российские банки, находящиеся теперь в санкционных списках. Согласно данным Cbonds, по итогам 2021 года крупнейшими организаторами таких займов были Сбербанк ($11 млрд), Альфа-банк ($2,9 млрд), «ФК Открытие» ($4,2 млрд), Московский кредитный банк ($2,55 млрд). В целом, по оценке Cbonds, объем рынка синдицированного кредитования в России по итогам 2021 года составлял $39,2 млрд, тогда как за первое полугодие 2022 года упал более в чем пять раз — до $2,3 млрд.

Как отмечает банковский юрист Нина Семина, в синдицированном кредитовании с участием нерезидентов проблема выплат именно российским участникам стоит остро с марта. Так, платежные агенты (они распределяют выплаты) из иностранных юрисдикций делили кредиторов на иностранных и российских, исполняя обязанности только перед первыми. Причем деление кредиторов происходило не по признаку подсанкционности, а по юрисдикции. «Вся ситуация с невыплатами резидентам по синдицированным кредитам представляет собой серую правовую зону»,— говорит она.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, о синдицированных кредитах на ежегодной встрече с банкирами 26 мая: «Сделать то же самое, как делали по евробондам — прямые выплаты российским участникам синдиката… чтобы не было рисков дефолта».

По мнению юриста, иностранные агенты могли не проводить выплат либо опасаясь вторичных санкций, в том числе если среди российских кредиторов были банки, включенные в SDN-лист, либо из-за желания «перестраховаться» с переводом средств лицам из России.

В дальнейшем рынок синдицированного кредитования станет полностью внутренним, без участия зарубежных игроков, полагают эксперты. Однако на его объемах это вряд ли скажется, поскольку крупным корпорациям может понадобиться финансирование для будущих крупных проектов, говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. На качество синдикатов это не повлияет, полагает он, поскольку заимствования с привлечением зарубежных партнеров и инфраструктуры «были вопросом статуса, который в текущих реалиях потерял актуальность».

Ольга Шерункова