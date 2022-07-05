Усы, лапы и чип

В России пытаются в очередной раз ввести обязательную регистрацию домашних животных. Обсуждение необходимости такой меры ведется уже несколько лет, а в 2021 году поручение запустить процесс дал президент РФ Владимир Путин. Правки к закону об ответственном обращении с животными, предполагающие «идентификацию и учет» питомцев, в Госдуму внесло заксобрание ЯНАО. Опрошенные “Ъ” зоозащитники поддерживают документ, но призывают подумать о правоприменительной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцев животных в России предлагают контролировать с помощью чипирования питомцев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Владельцев животных в России предлагают контролировать с помощью чипирования питомцев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Во вторник заксобрание ЯНАО внесло в Госдуму проект поправок к ФЗ «Об ответственном обращении с животными». В частности, документ предлагает обязать владельцев животных провести их «идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Вопросы содержания домашних животных (в том числе их выгула) законодательно не регламентированы, говорится в пояснительной записке. Обязательная регистрация позволит «осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула». Это, в свою очередь, заставит граждан более ответственно подходить к содержанию питомцев. Помимо этого депутаты ЯНАО предлагают вовсе запретить возможность самовыгула домашних животных (кроме территорий, принадлежащих владельцу животного, или где выгул разрешен местными властями).

Самым эффективным способом регистрации животного является чипирование. Животному под кожу с помощью шприца вживляется микрочип с уникальным кодом. Сведения о питомце (его паспорт, имя и контактные данные владельца) заносятся в специальную базу.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом в 2019 году, 68% россиян заявляли, что в семьях есть домашние животные. Введение их обязательной регистрации обсуждают уже несколько лет. В 2021 году, в частности, соответствующее поручение давал президент РФ Владимир Путин. Ранее в думском комитете по экологии заявляли, что инициатива может быть реализована в виде правительственных поправок ко второму чтению законопроекта, предусматривающего идентификацию сельхозживотных. Впрочем, законопроект был принят без упомянутых изменений.

Как заявил “Ъ” зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов, регистрация питомцев могла быть введена Минсельхозом путем издания подзаконного акта с порядком такой процедуры. Однако и этого сделано не было. По мнению господина Бурматова, до сих пор подобная инициатива не была реализована, потому что «никто не хотел ставить подпись под таким масштабным решением». Депутат концептуально поддерживает инициативу коллег из ЯНАО, однако указывает, что на начальном этапе регистрация питомцев должна быть добровольной: «Необходимо отстроить всю инфраструктуру, запустить госсистему для учета данных, отладить финансовые механизмы, и только после этого делать процедуру обязательной».

«Это гарантия, что животных не выбросят на улицу, по чипу недобросовестного владельца можно будет легко определить и выписать штраф. Если собака покусала кого-то на улице, проще доказать ее принадлежность владельцу,— прокомментировал документ глава "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.— Для хозяев это тоже удобно — можно без проблем разыскать потерянного питомца».

Отметим, что штрафов, например, за нарушение выгула на федеральном уровне не существует — регионы применяют собственные санкции. Депутаты Подмосковья предложили ввести соответствующие правки в КоАП РФ. Законопроект, который регламентирует наказание за выброшенных животных, принят в первом чтении.

Пока не решен вопрос с чипированием, ряд других мер, направленных на борьбу с безнадзорными животными, работать не будет, говорит координатор благотворительных программ фонда помощи бездомным животным РЭЙ Наталья Цветкова. Механизм, добавляет она, должен быть проработан до мелочей: «За чей счет будет проводиться обязательная регистрация? Будут ли этим заниматься лишь государственные клиники или частные в том числе?» Госпожа Цветкова призывает продумать и все нюансы, связанные с правоприменением новой нормы.

«Допустим, бабушка не чипировала свою кошку — ее за это штрафуют или кошку отнимут? — задается Наталья Цветкова вопросом.— Кто и как выявит, что она это не сделала?»

Господин Корецких указывает, что в частных клиниках средняя стоимость услуги по чипированию и внесению данных в базу составляет 1 тыс.— 1,5 тыс. руб. Для многих владельцев это слишком накладно, полагает он. В то же время, указывает господин Корецких, себестоимость чипа в разы меньше.

Руководитель отдела по работе с законодательством Ассоциации «Благополучие животных» Екатерина Кузьменко тоже поддерживает законопроект, но указывает при этом на необходимость заниматься просвещением населения по вопросам ответственного владения и надлежащего содержания питомцев, а также создать условия для доступной кастрации домашних питомцев и массовой кастрации безнадзорных.

В Минсельхозе на запрос “Ъ” не ответили. В Минприроды поддержали инициативу, однако заявили, что необходимо предусмотреть переходный период, когда владельцы домашних животных смогут их зарегистрировать на добровольной основе.

Анна Васильева