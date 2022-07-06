НПЗ переработали санкции

Маржинальность российских НПЗ, несмотря на западные санкции, в июне существенно превысила уровень, наблюдавшийся до начала военных действий на Украине. По сравнению с концом февраля маржа высокопроизводительных НПЗ выросла более чем в 2,5 раза. Главным образом это произошло за счет того, что сейчас из-за высоких цен на нефть заводы получают существенную господдержку, а также закупают сырье с большими дисконтами относительно мировой цены. Благодаря росту маржинальности объем переработки нефти, резко снизившийся весной, постепенно восстанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Маржинальность продаж топлива российских НПЗ стала значительно превышать показатели до начала боевых действий на Украине. Так, в конце июня маржа заводов с высокой глубиной переработки (так называемые сложные НПЗ) выросла в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 21 тыс. руб. за тонну. Маржа простых НПЗ увеличилась в четыре раза, до 5 тыс. руб. за тонну соответственно, подсчитал «Петромаркет». Это произошло несмотря на то, что в условиях санкций за спецоперацию на Украине у российских компаний возникли проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов, что привело к снижению нефтепереработки в РФ.

Главные причины существенного роста маржи переработки —рост бюджетных субсидий, а также увеличение крек-спредов (разницы между стоимостью закупаемой нефти и корзиной получаемых из нее нефтепродуктов). НПЗ ежемесячно получают два вида субсидий — возвратный акциз на нефть (его объем зависит от количества переработанной нефти), а также демпфер (его объем зависит от количества топлива, проданного на внутреннем рынке). Простые НПЗ выпускают мало товарного топлива и поэтому обычно демпфер не получают.

По оценке «Петромаркета», в июне возвратный акциз на нефть составлял в среднем 3,5–5 тыс. руб. за тонну для сложного НПЗ и 3 тыс. руб. для простого НПЗ, что на 40–50% меньше, чем в феврале. Зато демпфер на бензин и дизтопливо увеличился на 26% и 23%, до 34,9 тыс. руб. и 28,3 тыс. руб. за тонну соответственно. По оценкам «Петромаркета», совокупная доля государственных субсидий в чистой марже нефтепереработки оценивается в 78% для НПЗ с бензиновой конфигурацией и 46% для НПЗ, ориентированных на выпуск дизтоплива.

Рост крек-спредов объясняется прежде всего снижением стоимости нефти для переработки в июне более чем на 45% относительно февраля — до 25–25,4 тыс. руб. за тонну в среднем на 30 июня. Цена, которая рассчитывается по экспортному нетбэку, упала из-за укрепления рубля и существенного дисконта, с которым Urals сейчас продается к североморской Brent (около $30 за баррель в июне). Хотя оптовая цена нефтепродуктов на внутреннем рынке с февраля также снизилась, но далеко не так сильно, как цена нефти: бензины подешевели в пределах 25%, а дизтопливо — на 3–4%. Кроме того, хотя экспорт российских нефтепродуктов сейчас тоже идет с дисконтом, эти дисконты меньше, чем на нефть.

В результате в июне нефтяники увеличили поставки на НПЗ относительно мая на 8%, до 740 тыс. тонн в сутки. Это все еще на 3% ниже, чем в феврале, однако существенно лучше апрельского падения на 12% (относительно февраля). Впрочем, летом загрузка НПЗ традиционно растет на фоне более высокого сезонного спроса на топливо. По мнению источника “Ъ” в отрасли, предпосылок для снижения нефтепереработки сейчас нет, но все будет зависеть от ситуации с добычей и экспортом. Так, многое будет зависеть от того, как страны ЕС с декабря будут соблюдать одобренное в конце мая эмбарго на российскую нефть.

Маржа российских НПЗ в последние месяцы действительно находится на высоком уровне, считает Максим Малков из Kept, механизм демпфера позволяет получать дополнительные выплаты из бюджета в связи с высокими мировыми ценами на нефть. «Что касается уровня переработки на российских НПЗ, есть оценки, по которым прогнозируется годовое снижение,— отмечает эксперт.— Может быть, на 10%, может быть, больше». По его мнению, первичная переработка в любом случае не упадет ниже 200 млн тонн. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году она составила 280,7 млн тонн.

Дмитрий Козлов