Urals подтягивается к Brent

Стоимость российской нефти Urals вернулась к уровню выше $85 за баррель, спред к североморской Brent сократился до $31,4, что на $4 меньше показателя недельной давности. Участники рынка ожидают продолжения роста цен на топливо на фоне его дефицита из-за приостановок поставок Ливии и Эквадора, а также ограниченных возможностей расширения добычи странами ОПЕК+. Спред цены российской нефти по отношению к мировым бенчмаркам со временем также будет сокращаться, полагают эксперты, на фоне переориентации экспортных потоков и увеличения прямых среднесрочных и долгосрочных договоров, исключающих цепочки посредников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе торгов 28 июня стоимость российской нефти Urals после полуторанедельного перерыва поднималась выше $85 за баррель. Согласно данным Profinance.ru, цена достигала отметки $85,4 за баррель, что на 5,2% выше значений закрытия 27 июня. В это же время цена североморской Brent поднималась всего на 1,8%, до $116,8 за баррель. В итоге спред между российской и североморской нефтью вернулся к уровням начала месяца, то есть $31,4 за баррель, тогда как в предыдущие три недели он держался на уровне $35 за баррель.

Рост цен на нефть в начале недели эксперты связывают с опасениями снижения ее предложения на мировом рынке. В частности, Ливия приостановит экспорт, а Эквадор — добычу нефти из-за беспорядков. Кроме того, отмечает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов, ОПЕК+ 27 июня снизила прогноз по профициту рынка до 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн в предыдущем прогнозе. Как оказалось, только ОАЭ и Саудовская Аравия способны нарастить добычу среди всех членов ОПЕК, однако они уже близки к ограничениям собственных квот в рамках соглашения, пояснил он.

По оценке стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, в ближайшие недели все цены на нефть продолжат преимущественно расти на фоне сохранявшегося дефицита предложения. При этом, по оценке Алексея Головинова, в случае отсутствия сильного ухудшения настроений на мировых рынках котировки фьючерсов на Brent продолжат рост и могут достигнуть $118–120 за баррель в ближайшее время.

В дальнейшем Urals будет постепенно дорожать относительно основных мировых бенчмарков, полагают эксперты. Как отмечает господин Шейбе, это будет происходить по мере дальнейшего выстраивания новых каналов сбыта российской нефти. В частности, одним из ключевых моментов, способствующих сокращению спреда, вероятно, станет формирование все большего количества прямых среднесрочных и долгосрочных договоров между производителями и покупателями, минимизируя участие спекулятивной составляющей в цепочке сбыта, указывает эксперт.

В то же время на прошедшем саммите стран G7 обсуждались ограничения предельных цен на нефть из России, однако добиться согласия в этом вопросе не удалось. По мнению Алексея Головинова, участники рынка понимают, что полноценно реализовать это достаточно проблематично, так как на данный момент крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Цели G7 ограничить финансовый результат от реализации российской нефти уже не одна неделя, а реакций рынка на нее по-прежнему нет, а это уверенно говорит о том, что участники рынка пока не очень верят в успех имплементации столь сложного и масштабного механизма, отмечает и Михаил Шейбе.

Конъюнктура мирового нефтяного рынка уже слабо отражается на акциях российских нефтегазовых компаний. Как отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев, с учетом изолированности российского рынка котировки российских компаний могут часто идти вразрез с общемировыми тенденциями. Инвесторами сейчас скорее «отыгрываются долгосрочные истории, связанные, в частности, со структурными изменениями в экономике,— именно пересмотр долгосрочных уровней цен на нефть и газ, а не их изменчивость внутри недели или дня», отмечает он. Кроме того, говорит господин Васильев, часть компаний смогла переориентировать экспорт на Азию, главным образом Индию и Китай, где часто предполагается заключение сделок с привязкой не к текущим ценам (спот), а фиксированным на длительный период.

Виталий Гайдаев