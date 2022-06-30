ОПЕК+ не смотрит в будущее

Как и ожидалось, крупнейшие производители нефти в рамках сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу в августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на санкции, повлекшие трудности с экспортом сырья, Россия надеется летом выйти с нынешних 9,9 млн баррелей добычи нефти в сутки на 11 млн баррелей, соответствующий ее квоте. Наиболее острым остается вопрос, сохранится ли координация усилий участников ОПЕК+ после сентября, когда сделка формально завершится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Страны ОПЕК+ сохранили договоренность об увеличении добычи в августе на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщается на сайте ОПЕК. На аналогичную величину участники сделки по ограничению добычи увеличивают производство в июле. «Мы считаем, что те решения, которые были приняты и ранее, и сегодня — на август месяц,— они позволяют нам говорить о том, что это позволит иметь сбалансированный рынок»,— заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «России 24». Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 3 августа.

Александр Новак выразил уверенность, что летом РФ сможет увеличить добычу в соответствии со своей квотой в 11 млн б/с, что пока не удается сделать из-за проблем с экспортом после начала боевых действий на Украине.

По его словам, в июне Россия добывала 9,9 млн б/с, тогда как в феврале до санкций — 10,2 млн б/с. Вице-премьер приводит данные по добыче нефти без учета газового конденсата (поскольку именно так рассчитываются квоты в рамках сделки ОПЕК+). Как писал “Ъ”, в июне добыча нефти вместе с конденсатом выросла по отношению к маю примерно до 10,7 млн б/с, но все еще остается ниже февральского уровня в 11,2 млн б/с.

По условиям соглашения в августе РФ и Саудовской Аравии разрешено добывать по 11 млн б/с нефти (без учета газового конденсата), в июле квота составляла 10,8 млн б/с. Таким образом, пока что добыча в России отстает от уровня, допускаемого квотой, почти на 1 млн б/с. Наибольшее падение добычи нефти из-за отказа европейских трейдеров закупать сырье из РФ наблюдалось в апреле: добыча нефти составляла 9,2 млн б/с. В мае против «Роснефти» и «Газпром нефти» начали действовать блокирующие санкции ЕС, а в июне обнародован шестой пакет санкций, предполагающий введение с декабря эмбарго на российскую нефть.

В условиях санкций российские нефтекомпании стремятся переориентировать экспорт в Азию.

По словам Александра Новака, спрос на российскую нефть увеличивается за счет выхода Китая из локдауна. Пока, как сообщал “Ъ” 29 июня, на фоне санкций экспорт нефти в июне относительно мая снизился лишь на 3%. Несмотря на это, РФ удается увеличивать добычу на фоне повышения внутреннего спроса на топливо в высокий сезон.

Президент США Джозеф Байден 30 июня в ходе саммита НАТО пообещал РФ «огромные проблемы» в доставке нефти клиентам из-за потенциальных ограничений на страховку танкеров. «Я призвал все страны Персидского залива, я указал им на то, что считаю, что им необходимо повысить добычу нефти, а не только Саудовской Аравии, и я надеюсь, что они сделают это»,— напомнил президент США. Сейчас проблема высоких цен на нефть и бензин в США становится одной из ключевых для Джозефа Байдена в преддверии выборов в Конгресс осенью.

Тем острее становится вопрос о том, будут ли РФ и Саудовская Аравия координировать усилия по регулированию рынка нефти после сентября, когда сделка ОПЕК+ должна завершиться. По мнению Василия Тануркова из АКРА, стороны перестанут тесно координировать свои действия на рынке, но это не столь существенно, поскольку у подавляющего большинства стран ОПЕК+ уже нет свободных мощностей для значимого увеличения добычи. Он считает, что цены на нефть могут стабилизироваться, но это будет скорее связано с замедлением глобальной экономики, а не с ростом предложения на рынке.

По мнению Антона Усова из Kept, страны ОПЕК+ продолжат придерживаться параметров сделки даже после ее формального завершения. Он даже не исключает вероятность формальной пролонгации договоренностей с целью поддержания приемлемой цены, «пока есть возможность заработать». Аналитик подчеркивает, что участники альянса заинтересованы в поддержании высокой цены для роста своих доходов.

Дмитрий Козлов