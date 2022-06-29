Запретный сорт сладок

В условиях объявленного в мае ЕС эмбарго на российскую нефть РФ увеличивает добычу в июне почти на 5%, до 1,46 млн тонн в сутки. При этом экспорт российского сырья в дальнее зарубежье снизился на 3%, однако переработка нефти растет из-за сезонного спроса на топливо внутри страны. По мнению экспертов, об устойчивом тренде на снижение экспорта нефти пока говорить преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Россия нарастила добычу нефти в июне почти на 5%, до 1,46 млн тонн в сутки (10,7 млн баррелей в сутки), рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой производства. Добыча остается ниже уровня января—февраля (около 11 млн б/с), когда на нее еще не влияли санкции и ограничительные меры Запада из-за боевых действий на Украине. Наиболее значительное падение добычи в РФ наблюдалось в апреле, до 1,37 млн тонн в сутки, на фоне проблем с экспортом нефти и особенно нефтепродуктов, от которых отказывались европейские покупатели.

У всех крупнейших российских компаний добыча стабилизировалась, а у «Роснефти» она растет сразу на 15%. Снижение добычи наблюдается только у операторов соглашений по разделу продукции, особенно на Сахалине. Так, в июне добыча на «Сахалине-1», оператором которого является Exxon, упала в пять раз, до 0,7 тыс. тонн в сутки.

В мае вступили в силу блокирующие санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», запрещающие сделки с этими компаниями, и было объявлено эмбарго на танкерные поставки российского сырья, которое вступит в силу в декабре. По данным “Ъ”, в июне экспорт российской нефти сократился на 3,3%, до 690 тыс. тонн в сутки. В том числе экспорт, минуя систему «Транснефти» (это арктические месторождения и Сахалин),— на 6%, до 75 тыс. тонн в сутки. Существенную часть объемов европейского экспорта РФ удалось перенаправить на другие рынки. «Свято место пусто не бывает. Появились новые трейдеры — уже не европейские, а российские и азиатские. Наши компании перестроились, нашли новые формы и способы работы с контрагентами — через трейдеров или напрямую»,— заявлял в июне вице-премьер Александр Новак. Он ожидает рост добычи в июле, а к концу года уровень производства в 500 млн тонн.

Таким образом, добытая в июне дополнительная нефть пошла на НПЗ, которые увеличили загрузку на фоне сезонного роста спроса на топливо. Поставки нефти на переработку выросли на 8%, до почти 740 тыс. тонн в сутки.

Избыточное предложение автобензина, наблюдавшееся всю весну, уже в мае стало сокращаться, отмечается в обзоре «Петромаркета». С одной стороны, российские экспортеры адаптировались к санкционному давлению, по крайней мере в его актуальных формах. По оперативным данным, объемы экспорта автобензина за май и за первые 25 дней июня в среднесуточном выражении превысили уровни аналогичных месяцев прошлого года на 28% и 20% соответственно, пишут аналитики. С другой стороны, свою роль сыграл рост спроса на топливо из-за интенсификации внутреннего туризма.

Закупки нефтепродуктов из России наращивают страны Африки — Нигерия, Сенегал, Того, Марокко, Кот-д'Ивуар, Судан, отмечает Максим Малков из Kept. В следующем месяце стоит ожидать рост загрузки НПЗ, полагает он. Оценки ОПЕК указывают, что российский экспорт сырой нефти, вопреки всевозможным ограничениям, сохранился на высоком уровне. Так, закупки российской нефти Индией выросли с апреля более чем в 50 раз, с 0,2% до 10% от общего объема импорта страны. В период с 27 мая по 15 июня Индия увеличила объем закупок нефти из России примерно в 31 раз (до $2,22 млрд). Что касается Китая, в мае импорт нефти из РФ достиг рекордных объемов, и Россия сместила Саудовскую Аравию на позиции ведущего экспортера, напоминает аналитик. По его мнению, переориентация поставок будет идти успешно до тех пор, пока российская нефть предлагается с дисконтом, и говорить о формировании устойчивого тренда на снижение экспорта преждевременно.

Господин Малков также предполагает, что европейские покупатели, несмотря на эмбарго, будут продолжать находить различные изощренные пути по обходу ограничений: смешивание с другими сортами до определенной пропорции, «тайная» перегрузка с малых судов в супертанкеры в открытом море, закупки через мелких независимых игроков, которые сложнее отследить.

Дмитрий Козлов