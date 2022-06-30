Двусторонние переуговоры

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал угрозой для России ограничение Литвой транзита в Калининградскую область грузов, попавших в санкционные списки Евросоюза. По словам господина Медведева, ответная реакция РФ может как лежать в экономической плоскости, так и быть «ассиметричной». Между тем, по данным европейских СМИ, Брюссель и Берлин склоняются к тому, чтобы создать для перевозимых «из России в Россию» товаров специальный коридор. В Вильнюсе эту идею, однако, пока отвергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может дать «ассиметричный ответ» на действия Литвы, реализовав свое «право на

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может дать «ассиметричный ответ» на действия Литвы, реализовав свое «право на

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев в четверг высказался по проблеме ограничения транзита подсанкционных грузов через территорию Литвы в Калининградскую область и из нее. «Это полноценный кризис, угроза нашей стране. Если она сохранится, мы вынуждены будем дать ответ»,— заявил он в ходе пленарного заседания Петербургского юридического форума.

По словам Дмитрия Медведева, ответ предполагается дать «прежде всего в экономической плоскости». «Что можно сделать, все прекрасно представляют. Имею в виду то, что мы соседние страны. У нас есть товарооборот, у нас есть коммуникации. Этот ответ может просматриваться в этом направлении»,— намекнул он, не вдаваясь в подробности.

В то же время Дмитрий Медведев дал понять, что реакция России на действия Литвы может быть «ассиметричной». «Это за гранью экономического сотрудничества. Это уже совсем сложная история»,— отметил зампред Совбеза РФ, добавив лишь, что речь может идти о «праве на самооборону».

При этом он призвал дождаться результатов переговоров по вопросу калининградского транзита между властями Литвы и Еврокомиссией. «Они между собой советуются, пытаются найти развязки. Куда это все выплывет, мы не понимаем,— сказал господин Медведев.— Может быть, все-таки удастся охладить пыл (Литвы.— “Ъ”) и эти решения будут сняты. Если они не будут сняты, ответ будет дан».

Как ранее сообщал “Ъ”, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для обеспечения российского эксклава, в том числе товарами, которые ЕС запретил импортировать и перевозить по своей территории после ввода войск РФ на Украину. В Брюсселе считают, что доставку подсанкционных грузов из одного российского региона в другой нужно контролировать, но не запрещать. Власти Литвы, однако, считают, что конечный получатель не важен: раз сказано, что транзит подсанкционных товаров из России запрещен, значит, такие грузы вообще не должны перевозиться по территории стран—членов ЕС, включая их собственную. Поэтому литовские власти с 18 июня перестали пускать по своей железной дороге российские составы с подсанционными грузами, а с 21 июня ограничили автомобильные перевозки. В ожидании официального разъяснения Еврокомиссии власти Калининградской области пытаются нарастить поставки грузов морским путем (см. “Ъ” от 27 июня).

Тематика калининградского транзита в четверг поднималась также на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с прибывшим в Минск главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Белорусский президент назвал ограничение транзита грузов «экономической войной», подчеркнув в то же время, что у Белоруссии и России «достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений». По словам белорусского президента, они вместе с российским лидером Владимиром Путиным «очень серьезно обсуждали эти вопросы». Александр Лукашенко также выразил мнение, что в вопросе санкций Литва «всегда бежит впереди паровоза» и готова действовать в ущерб самой себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Между тем в среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия до 10 июля объявит о необходимости создать «зеленый коридор» для снабжения Калининградской области. «Торговля через Литву с российским эксклавом может вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней, европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке с прибалтами, чтобы разрядить конфликт с Москвой»,— сказано в материале. По данным агентства, наиболее активно среди всех стран—членов Евросоюза за деэскалацию ситуации через компромисс выступает Германия.

«Мы должны смотреть правде в глаза»,— сказал один из информированных собеседников Reuters, назвав Калининград «священным» для Москвы.

«У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс»,— отметил он, признав, что конечный результат многим может показаться несправедливым.

Ранее литовские власти говорили о недопустимости уступок России, настаивая на том, что смягчение санкционного регламента негативно скажется на авторитете ЕС.

В четверг немецкий журнал Der Spiegel подтвердил, что правительство ФРГ пытается самым активным образом способствовать разрешению конфликта вокруг Калининграда. По данным издания, в Берлине «раздражены» жесткой позицией Вильнюса по поводу транзита грузов в этот регион. Оценку литовцев о том, что транзит санкционированных грузов не должен осуществляться через территорию ЕС даже в Калининград, в Берлине не разделяют. «Это транзит из России в Россию, считают в федеральном правительстве (Германии.— “Ъ”). Он должен быть разрешен»,— говорится в статье.

Как следует из публикации, власти ФРГ всерьез допускают, что Россия может «применить силу, чтобы создать сухопутный коридор» в свой эксклав, и стремятся избежать эскалации конфликта, тем более что на территории Литвы размещены немецкие военнослужащие (в составе контингента НАТО).

Собеседники издания в Вильнюсе, в свою очередь, не скрывают раздражения тем, что Берлин пытается давить на Еврокомиссию, чтобы смягчить правила транзита грузов в Калининград. По мнению литовской стороны, это не Вильнюс неверно интерпретирует санкционный регламент ЕС в вопросах перевозок товаров из черного списка в российский эксклав, а Еврокомиссия и страны, «позволяющие России запугать себя».

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг в интервью немецкому агентству DPA сказал, что Вильнюс «тесно сотрудничает с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит о принципах обращения с транзитными товарами». При этом он в очередной раз подчеркнул, что его страна против «зеленого коридора для специальных грузов».

Решения Брюсселя по калининградскому транзиту ждут и в Кремле. Об этом в четверг журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Будем ждать их реакцию»,— отметил он.

Елена Черненко