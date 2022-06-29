Адвоката закрыли вслед за его делом

Черемушкинский райсуд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дмитрия Талантова, защищавшего фигуранта одного из самых резонансных «шпионских» уголовных дел — журналиста Ивана Сафронова. Само заседание проходило в закрытом режиме, так как оказалось, что в расследовании о распространении фейков о российской армии, что вменяется господину Талантову, тоже имеется тайна, пусть и не такая серьезная, как у его доверителя. Впрочем, как считает защита, адвокату в суде просто не захотели дать слово. В открытом режиме он лишь успел сказать, что ничего предосудительного в соцсетях не писал, а лишь возмущался гибелью мирных жителей. Теперь его коллегам по делу Ивана Сафронова придется срочно решать вопрос о новой тактике на процессе, который возобновляется в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Талантова арестовали непублично

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрия Талантова арестовали непублично

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед началом заседания следователь СУ СКР по Юго-Западному округу Москвы Алексей Панютищев решил взять подписки о неразглашении материалов дела со всех семи защитников Дмитрия Талантова. Все они отказались, ссылаясь на то, что получили лишь данные из материалов «арестного» ходатайства, а не уголовного дела, которое, впрочем, также секретным не является. Тогда следователь решил оформить отказ документально, но в качестве понятого смог привлечь только судебного пристава. Да и тот на его просьбы и увещевания не согласился, продолжая твердить только одно: «Не могу, на службе», так как заинтересованные лица не имеют права быть понятыми.

После этого Дмитрий Талантов некоторое время знакомился с материалами дела, а следователь вносил какие-то исправления в свое же ходатайство, в котором он настаивал на двухмесячном аресте подозреваемого в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).

Когда судья Сергей Хомяков открыл заседание, находящийся в стеклянной клетке-«аквариуме» господин Талантов коротко рассказал свою биографию, отметив, что он возглавляет адвокатскую палату Республики Удмуртия, к уголовной ответственности не привлекался, а напротив, имеет многочисленные награды за свою правозащитную деятельность. 61-летний мужчина также добавил, что страдает рядом заболеваний, в том числе гипертонической болезнью 2-й степени.

После этого один из защитников заявил отвод следователю Алексею Панютищеву, объяснив его тем, что он не только необъективен, но и еще и заинтересован в уголовном преследовании господина Талантова. Из рассказа самого подозреваемого выяснилось, что ему стало плохо в следственном управлении СКР по Удмуртии, куда его доставили накануне после задержания на даче в пригороде Ижевска. Врачи скорой зафиксировали у него высокое давление, рекомендовав отправить защитника не в Москву, а в больницу. Но следователь рекомендации не выполнил, вызвав других врачей, которые уже не обнаружили никаких проблем со здоровьем подозреваемого,— в итоге тот был ближайшим рейсом отправлен в Москву.

По данным господина Талантова, его первый диагноз вообще никак в документах отражен не был. Кроме того, следователь долгое время не допускал к нему защитников, а сам фактически проводил с ним следственные действия, что является незаконным.

Судья, впрочем, ходатайство отклонил, сославшись на то, что по закону отстранить следователя СКР может только руководитель следственного органа.

В свою очередь, прокурор Яна Раджабова заявила ходатайство о том, что просьба следователя должна рассматриваться в закрытом для публики режиме. Она отметила, что в деле есть пусть и не секретные, но «охраняемые законом» данные, перечислив их. К ним, в частности, были отнесены рапорт оперативника полиции из подразделения по противодействию экстремизму об обнаружении поста адвоката в Facebook (заблокирован в России в связи с признанием компании Meta экстремистской), содержащего недостоверные сведения о действиях российской армии на Украине в ходе специальной военной операции. Данные, указанные в сообщении защитника, отметила прокурор, были направлены в Генштаб Минобороны, который установил, что они не соответствуют действительности. Также была проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая, что пост — это фейк.

«Я ничего не совершил, угрожать никому не собираюсь»,— возразил против закрытия процесса господин Талантов. По его словам, он написал пост, узнав о гибели мирных жителей, прежде всего детей. «Я не могу нормально спать уже несколько месяцев»,— объяснил господин Талантов свое послание читателям.

Он также подчеркнул, что в деле нет ничего секретного, а единственная цель проведения разбирательства за закрытыми дверями — удалить публику и журналистов, которые могли бы объективно сообщить о ходе разбирательства. Подозреваемого поддержали все его защитники, настаивавшие на открытии процесса, вызвавшего большой общественный резонанс. Однако судья Сергей Хомяков удовлетворил требование обвинения. При этом председательствующий, как сообщили “Ъ” защитники Дмитрия Талантова, отказался вызвать скорую, когда находившийся в «аквариуме» пожилой мужчина пожаловался на подскочившее давление и боли в груди.

«Судья сказал, что он выглядит довольно хорошо, фактически взяв на себя роль медика, предложив, если понадобится, вызвать бригаду врачей после заседания»,— сообщил представитель защиты.

Он отметил, что решение суда об аресте их коллеги до 21 августа базировалось на тяжести подозрения, возможности фигуранта скрыться, продолжать преступную деятельность и препятствовать следствию, используя свой опыт адвоката.

Адвокат Даниил Берман также сообщил, что «никаких секретных сведений» за закрытыми дверями оглашено не было, а речь шла о «совершенно обыденных вещах». По его мнению, слушание закрыли исключительно для того, чтобы не дать высказаться самому Дмитрию Талантову перед СМИ, а также, возможно, предупредить других адвокатов от общения с журналистами. «Было дело Сафронова, из которого появилось дело Павлова (Иван Павлов признан в России иноагентом и объявлен в розыск по обвинению в разглашении тайны предварительного следствия (ст. 310 УК РФ).— “Ъ”), затем дело Талантова, почему бы не появится и следующему?» — задал вопрос господин Берман, который считает подобные действия репетициями к возможной попытке полного запрета общения адвокатов со СМИ.

Он также высказал мнение защиты о том, что само уголовное преследование адвоката Талантова, в защиту которого уже начат сбор подписей среди юристов для обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, связано, помимо прочего, и с его активной позицией именно по делу экс-спецкора “Ъ” и «Ведомостей». «Со своим опытом и принципиальной несгибаемой позицией он готов был добиться оправдания Ивана Сафронова»,— считает господин Берман. Другой адвокат — Дмитрий Катчев, работавший вместе с Дмитрием Талантовым по «шпионскому» делу, а в среду защищавший его самого, в свою очередь, пояснил: его коллега является «человеком с огромным опытом, а потому не питавшим иллюзий относительно исхода слушаний». По его словам, была небольшая надежда, что все-таки будет сделана скидка на возраст заслуженного юриста, за которого предлагали и залог более миллиона рублей, и поручительства разных лиц, но она не оправдалась и его не оставили даже под домашним арестом.

«Уже сегодня мы начнем обдумывать план дальнейшей защиты Ивана, но делать это придется буквально с колес»,— посетовал господин Катчев, пояснив, что на его арестованном коллеге лежала основная процессуальная работа по подготовке ходатайств и других документов. А потому может встать вопрос и о появлении нового защитника в деле Ивана Сафронова, но это во многом будет позиция самого обвиняемого, которая станет известна на ближайшем заседании. Адвокаты также пояснили, что следователь отказался пояснить, куда будет направлен Дмитрий Талантов, пока находящийся в ИВС УВД ЮЗАО без предъявления обвинения, возможно — в СИЗО-7 в Капотне, куда свозят всех только что арестованных на карантин.

Сергей Сергеев, Алексей Соковнин