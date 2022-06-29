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Коммерсантъ FM
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Крым раскидывает сети

«Миранда-медиа» может зайти в ДНР и ЛНР

Как стало известно “Ъ”, крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за «К Телекомом» начинает заниматься связью в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Компания может объединить сети провайдеров, которые принадлежат властям республик, для обновления инфраструктуры. По оценкам участников рынка, это потребует вложения десятков миллиардов рублей. Но проблема не только в деньгах или оборудовании, поставки которого затруднены: на спорных территориях не хватает профильных инженеров, большинство из которых ушли на фронт.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным собеседника “Ъ”, близкого к правительству РФ, крымская «Миранда-медиа» планирует начать инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Эту информацию подтверждает собеседник “Ъ” на российском рынке. По его оценке, модернизация обойдется в 10–20 млрд руб. О том, что «Миранда-медиа» «планирует зайти» в ДНР и ЛНР, говорит и собеседник “Ъ”, близкий к руководству одной из республик. По его мнению, компания должна стать основным провайдером связи и интернета в республиках, «она может консолидировать активы "Феникса", "Углетелекома" и "Комтела", их сети требуют обновления».

Операторы «Феникс» (ГУП ДНР «Республиканский оператор связи»), ГУП ДНР «Углетелеком» и ГУП ДНР «Комтел», как следует из названий, а также опубликованных на сайтах операторов уставных документов, принадлежат властям ДНР. Операторы были созданы на базе имущества и оборудования украинских «Киевстара» и «Укртелекома», писало CNews в мае 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году, выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд руб. при чистой прибыли 239 млн руб. 80,1% компании принадлежат судоходной компании «Люкстранс» и еще 19,9% — «Ростелекому». В базе также отображается информация о том, что 7 июня «Миранда-медиа» заключила два договора залога движимого имущества с банком «Россия». Весной стало известно, что он может выделить 3 млрд руб. в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора (см. “Ъ” от 4 апреля).

«Миранда-медиа» возглавляет Иван Зима, ранее занимавший пост вице-президента по цифровым регионам «Ростелекома» (там отказались комментировать планы «Миранда-медиа», отметив лишь, что «это самостоятельная компания»).

В самой «Миранда-медиа» не ответили на вопрос “Ъ”, собирается ли компания выходить на рынок ДНР и ЛНР. Представитель оператора лишь сказал, что компания «работает и развивает сети связи на территории Крыма и Севастополя». В минсвязи ЛНР сказали, что им неизвестно о планах «Миранда-медиа», в Минцифры РФ отказались от комментариев, а в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили.

Один из источников “Ъ” говорит, что «Миранда-медиа» может также заняться связью в Херсоне и Мелитополе.

Структуры компании уже начали работы, связанные с обеспечением функционирования инфраструктуры связи в Херсонской и Запорожской областях. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что в июне «Миранда-медиа» зарегистрировала новый домен mir-telecom.ru. “Ъ” обратился в HR-отдел «Миранда-медиа» и представился соискателем на должность инженера. В компании сообщили, что работать предстоит как раз в Херсоне и Мелитополе.

На этих территориях, подконтрольных российским военным, уже работает оператор связи «+7Телеком» (структура крымского «К Телекома»; см. “Ъ” от 8 июня). В «К Телекоме» не стали комментировать возможные планы «Миранда-медиа», но подчеркнули, что развивают оператор в Херсонской и Запорожской областях, «расширяя возможности пополнения счета и спектр услуг для абонентов». Перспективы работы в ЛНР и ДНР в компании обсуждать не стали.

Президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин допускает, что телекоммуникационное оборудование для модернизации инфраструктуры связи в ДНР и ЛНР можно приобрести на вторичном рынке. «Я слышал, что один из крупных российских операторов уже предлагает купить его складские запасы»,— говорит он. Но вопрос не только в инвестициях или оборудовании. Замминистра связи ДНР Евгений Писаренко пояснил “Ъ”, что республике требуются также профильные технические специалисты, так как «подавляющее число инженеров сейчас на фронте».

Никита Королев

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