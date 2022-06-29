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Коммерсантъ FM
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Таможня выжимает фрукты

Производители соков не могут ввезти сырье

На фоне существующих торговых ограничений и растущих издержек у производителей напитков возникли сложности с импортом сырья. Таможня начала блокировать некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовое эмбарго от 2014 года. Бизнес с решениями не согласен и предупреждает о сокращении ассортимента, росте цен и убытках.

Фото: пресс-служба DIAGEO

Фото: пресс-служба DIAGEO

“Ъ” ознакомился с июньским обращением Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья в связи с «резким изменением» подхода таможни к классификации товаров. Как сказано в письме, не менее 15 лет производители напитков ввозили в РФ различные виды фруктовых и ягодных пюре и апельсиновой мякоти под кодом 2008 ТН ВЭД «Фрукты, орехи, приготовленные или консервированные». Но с прошлого сентября Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ) начала присваивать этим ингредиентам коды 0810 «Прочие фрукты, свежие» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке». Из-за этого СЗЭТ отказывала в выпуске товаров как запрещенных к ввозу в Россию в рамках продуктового эмбарго от августа 2014 года.

Как говорится в приложении к письму, СЗЭТ принимала решения с учетом результатов экспертиз, в ходе которых установлено, что физико-химические и органолептические свойства фруктовых пюре и апельсиновой мякоти не были изменены, следовательно — товары не были подвергнуты тепловой обработке и относятся к группе 08 ТН ВЭД. В «Союзнапитках» уточняют, что спорные продукты были подвергнуты «бережной пастеризации» под давлением для сохранения своих свойств и заключения экспертов не опровергают факт пастеризации. Компании просили о независимой экспертизе и пытались обжаловать решения СЗЭТ, но получили отказы и поэтому решили обратиться в министерство.

По словам собеседника “Ъ” в крупном производителе, из-за решения таможни компания не может получить партию ингредиентов на «сотни миллионов рублей». Заменить сырье невозможно: новая партия тоже будет классифицирована как запрещенный товар. «Союзнапитки» предупреждают, что остановка поставок сырья грозит сокращением ассортимента продукции, а производители могут потерять миллиарды рублей, что отрицательно скажется и на отчислениях в бюджет. В PepsiCo (соки J7, «Фруктовый сад» и пр.) и Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) комментарии не предоставили.

Президент «Союзнапитков» Максим Новиков подчеркивает, что действия таможенных органов противоречат заявленным целям правительства по облегчению условий ведения бизнеса, в том числе в части импорта. Российские производители напитков из-за геополитического кризиса и так лишились части поставщиков сырья, напоминает он. А действия таможни в таких условиях грозят сокращением ассортимента соков и ростом цен, добавляет господин Новиков. Для участников рынка решения таможни носят «исключительно карательный характер», подчеркивается в письме объединения. В Минэкономики комментарий не предоставили. В Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) заявили “Ъ”, что рассматривали жалобу одного из участников рынка и указали на правомерность принятых таможенным органом решений. Выводы СЗТУ находятся на рассмотрении в Федеральной таможенной службе.

Помимо сложностей с ввозом сырья «Союзнапитки» и Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обеспокоены и сменой классификации кодов для некоторых видов упаковки. С этим вопросом объединения также обращались в Минэкономики. По словам собеседников “Ъ”, таможенные органы стали классифицировать многослойные упаковки из картона с внутренним слоем из полиэтилена и фольги, в том числе типа Pure-Pak, по новому коду, который облагается большей ставкой пошлины. Источник “Ъ” среди производителей напитков указывает, что упаковка и без того существенно подорожала. И сбор дополнительных пошлин с производителей продуктов питания, чьи издержки продолжают увеличиваться, просто недопустим, возмущается он.

Руководитель таможенной практики адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Денис Руденко говорит, что обжалование решений в вышестоящих таможенных органах не всегда приносит нужный бизнесу результат, а суды могут занимать более года, так как таможенные органы в случае решения не в их пользу идут с обжалованием до конца. Учитывая падение объема импорта, отмечает юрист, работа таможенного органа по линии контрольных мероприятий, видимо, усиливается.

Анатолий Костырев

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