Демпферу прописали дисконт

Минфин, как и предполагал “Ъ”, собирается снизить выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу в этом году — речь идет о сумме 100 млрд руб.— за счет корректировки формулы демпфера по бензину. Она предполагает учет дисконта, с которым российская нефть Urals сейчас продается относительно североморского сорта Brent. По оценкам аналитиков, если бы новая формула уже применялась в июне, выплаты по демпферу сократились бы почти на 40% на тонну бензина. Впрочем, участники рынка не ожидают, что корректировка демпфера приведет к существенному подорожанию топлива в опте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Временная корректировка бензинового демпфера принесет бюджету дополнительные 100 млрд руб., заявил 24 июня замглавы Минфина Алексей Сазанов, представляя поправки на комитете Госдумы по бюджету и налогам. Предполагается, что новая формула заработает с 1 сентября и будет действовать до конца года.

Сейчас демпфер рассчитывается как часть разницы между экспортной стоимостью бензина и внутренней индикативной ценой (последняя составляет 55,2 тыс. руб. за тонну в 2022 году). Если разница положительная, то нефтекомпании получают выплаты из бюджета, при отрицательной — доплачивают нефтяники. За пять месяцев бюджет уже заплатил по демпферу нефтекомпаниям более 1 трлн руб., на фоне рекордных выплат Минфин решил снизить субсидии нефтекомпаниям.

100 миллиардов рублей в 2022 году рассчитывает сэкономить Минфин благодаря корректировке формулы топливного демпфера.

Нефтекомпании в условиях санкций за спецоперацию на Украине экспортируют нефть и нефтепродукты с дисконтом к мировым котировкам. При этом экспорт нефтепродуктов существенно затруднен, из-за чего на внутреннем рынке образовался профицит, а оптовые цены остаются значительно ниже уровней 2021 года, несмотря на рекордные цены на нефть. Так, год назад при цене нефти в $75 за баррель (при курсе доллара в 72 руб.) бензин АИ-92 на СПбМТСБ стоил около 55 тыс. руб. за тонну, сейчас же при нефти $113 за баррель его стоимость составляет лишь 40 тыс. руб. за тонну.

Согласно новым поправкам (есть у “Ъ”), в формуле демпфера экспортная цена бензина будет снижена на дисконт Urals к Brent. Сейчас на европейском рынке этот дисконт составляет около $32–34 за баррель, хотя российские власти рассчитывают, что он снизится по мере перенаправления потоков в Азию и решения технических проблем со страхованием танкеров и проведением платежей.

По словам двух источников “Ъ” в отрасли, до этого обсуждалась замена экспортной цены на котировки СПбМТСБ, где регистрируются некоторые экспортные контракты на нефть. По оценкам «Петромаркета», если бы новая формула демпфера для бензина заработала в текущем месяце, выплата за поставку тонны продукта снизилась бы более чем на 13,4 тыс. руб., или на 39%, относительно оценки по действующей формуле — до 21,1 тыс. руб.

Аналогичную корректировку демпфера по дизтопливу Минфин не планирует. Как пояснил Алексей Сазанов, «по дизелю при продажах на экспорт нет такого существенного дисконта, как у бензина».

Предполагается, что снижение компенсаций для нефтекомпаний может вызвать рост цен на топливо. Но пока участники рынка не ожидают существенного увеличения оптовых цен. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что после корректировки демпфера доходность розничного бизнеса останется на комфортном уровне: «Мы видим, что оптовые цены на бензин неестественно занижены сейчас из-за профицита топлива, это уже позволило практически покрыть убытки АЗС за прошлый год».

Дмитрий Козлов