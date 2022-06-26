Градации дозволенного

В Тульской области подошел к концу один из немногих выживших российских фестивалей под открытым небом — «Дикая мята». Для индустрии подобных зрелищ это прорыв, несмотря на все сложности текущего периода, считает Борис Барабанов.

Фестиваль «Дикая мята» показал, какой огромный путь прошла индустрия музыкальных open air за двадцать с лишним лет ее существования в России. Можно ли было представить себе во времена первых «Нашествий», что на поле подобных фестивалей можно обойтись вообще без людей в форме, только лишь полицией на входах и сотрудниками ЧОПов на технических КПП? Можно ли было вообразить фестиваль с палатками и продажей пива в специальных зонах не то что без драк, но без единого зрителя, потерявшего человеческий облик? А даже десять лет назад были ли у нас фестивали, на которых принимали бы пластиковые карты и проводили бы бесконтактные платежи? И были ли за все эти годы организаторы, которые, имея в распоряжении поле в 86 га, сознательно в убыток себе ограничили продажи билетов, чтобы всем приехавшим было комфортно? А так оно на «Мяте» и было.

Очереди — только за едой, но не на вход и не в туалеты. Плюс множество мелочей вроде свободного проноса воды в запечатанной упаковке, и это при неограниченном доступе к очищенной питьевой воде на самом поле. В 2022 году люди уже, видимо, не заливают водку в пластиковые бутылки при помощи шприца. Или это у «Дикой мяты» какая-то публика особая.

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Из самых больших отечественных фестивалей под открытым небом только «Дикая мята» растянулась на два уикенда, как калифорнийская Coachella. А точнее — на десять дней: на протяжении рабочей недели можно было заехать на поле с палаткой и слушать акустические выступления молодых музыкантов на маленьких подмостках студии MNGZ FM или просто валяться и пялиться в бескрайнее небо на манер Андрея Болконского.

Фестиваль «Дикая мята» показал, какой огромный путь прошла индустрия музыкальных open air за двадцать с лишним лет ее существования в России.

Молодые музыканты правили бал и на главных сценах. Продюсерам фестиваля удалось выстроить его формат таким образом, что даже отобранные ими поп-артисты не вызывали раздражения. Они играли человеческую музыку и говорили человеческие слова. Взять хотя бы уфимское трио «Лауд» или пензенскую группу «Космонавтов нет».

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«Космонавтов нет» вполне могут со временем превратиться в русских Twenty One Pilots, дайте им время. Объявляя одну из песен, лидер группы Николай Аграфонов сказал: «Сейчас у нас начнется стрим на твиче. Если вы не знаете, что такое "стрим", значит вы из тех зрителей, что постарше. Ничего страшного. Вы знаете гораздо больше слов, чем мы». На фестивале было действительно много людей «постарше», и корреспондент “Ъ” не смог вспомнить других фестивалей, где музыканты с такой теплотой обращались бы не только к «своей» публике, но и к тем, кто чувствует себя на этом празднике чужим.

«Решение проблем при помощи насилия мы считаем неприемлемым ни в каких случаях, в особенности по отношению к женщине». Такого рода репликами фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли перемежал жесточайший матерный панк, который в рамках этого проекта он исполняет вместе с Феликсом Бондаревым. «Музыка отстой!» — подначивали его фанаты из толпы. «Но слова-то зашибись?» — отбивал подачу поэт.

Феликс Бондарев выступил на фестивале и с другой группой — со своим основным проектом RSAC. Любой жест этого музыканта проникнут иронией, и только ему могло прийти в голову сплести старую песню RSAC «Девочка с другого города», основанную на мелодии «Wicked Game» Криса Айзека, с «Весной» Дельфина, хедлайнера субботы. Когда RSAC исполнили «Допрос (VX)» со строчкой «Я полюбил тебя за красивые ресницы, но нам не суждено — ты работаешь в полиции», корреспондент “Ъ” поймал себя на стыдной мысли: «А так еще можно? Нет ли случайно закона об оскорблении чувств женщин-полицейских?» А вот когда несколькими часами ранее Антоха МС пел «Ты не один» ДДТ — это была просто хорошая песня или уже фронда?

Для нынешнего фестивального сезона основной инфоповод — не кто и как выступил, а кого и где отменили. “Ъ” пишет об этом вот уже четыре месяца, потому что очень хочется проследить логику.

Вот и здесь, на «Мяте», выступление группы «Зоя» отменили за несколько минут до ее выхода на сцену из-за обсценной лексики в текстах. А «Щенки» не стеснялись в выражениях и сыграли всю программу, включая песню «Белое на белом», от которой краснеют самые прожженные фестивальные тусовщицы.

На главной сцене кульминацией фестиваля стал концерт Дельфина, безупречный по всем показателям, включая световые и визуальные компоненты. Даже во время предельно абстрактной по тексту, одновременно обезоруживающей и вдохновляющей песни «Весна» чувствовалось, что этот человек возвращает нам нечто запретное. Может быть, то, что называется надеждой. А следом Дельфин исполнил песню «744», в которой еще в 2018 году в деталях описал буквально все, что происходит на его родине сегодня. И саму ее, в очень простых словах, таких, что холодный пот по спине и аплодисменты зрителей после.