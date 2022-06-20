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Коммерсантъ FM
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Рубль взошел «Дикой мятой»

Музыкальный фестиваль вернулся в Тульскую область

В пятницу, 17 июня, на поле около поселка Бунырево Алексинского района Тульской области стартовал фестиваль «Дикая мята». Авторитетный музыкальный форум в новых исторических реалиях оценил Борис Барабанов.

Ни в оформлении сцен, ни в программе «Дикой мяты» ничто не указывало на то, что она проходит в турбулентный политический период

Ни в оформлении сцен, ни в программе «Дикой мяты» ничто не указывало на то, что она проходит в турбулентный политический период

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ни в оформлении сцен, ни в программе «Дикой мяты» ничто не указывало на то, что она проходит в турбулентный политический период

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гостей «Дикой мяты», сошедших с электрички на ближайшей к фестивальному полю железнодорожной станции Тарусская, тульская земля встречала гостеприимно распахнутыми дверями автозака и отрядами полицейских и росгвардейцев. Однако на самом фестивале ощущение, что ты попал на протестный митинг, пропадало полностью. Стражи порядка кучковались только на входе с целью досмотра зрителей. В остальном же публику опекали только заботливые стюарды, и с первых шагов по вымощенной плиткой аллее было ясно, что организаторам удалось создать и сохранить оазис нормальности. Вдоль аллеи подрастали именные деревья, посаженные в прошлом году музыкантами, которые после переноса фестиваля на 2022 год согласились выступить на сцене за один символический рубль.

История с переносом «Дикой мяты-2021» из-за противоэпидемических мер, о котором было объявлено буквально в ночь перед началом фестиваля, продемонстрировала единение музыкантов и зрителей. Артисты пообещали не бросать фестиваль, который в одночасье потерял около 90 млн руб., Тульская область довольно оперативно компенсировала часть потерь, а зрители, по информации “Ъ”, сохранили до 2022 года 13,5 тыс. билетов, что составляет примерно две трети общего числа билетов, выпущенных в продажу. Оправившись от шока, организаторы добавили в программу второй уикенд (24–26 июня) и приступили к строительству на фестивальном поле коттеджных городков, прокладке дорог и устройству водоснабжения. У команды «Дикой мяты» было желание построить «Переделкино для музыкантов». Так в инфраструктуре площадки появился лекторий от «Синергии», кинотеатр Kion и собственная звукозаписывающая студия.

В начале 2022 года казалось, что «Дикая мята» станет самым эффектным фестивалем под открытым небом в стране. Однако после начала спецоперации на Украине из программы исчезли все зарубежные артисты, включая, естественно, украинских. Со своими российскими поклонниками остались только грузины. В субботу на главной сцене выступили Леван Кбилашвили с группой PanGeo и певица Меги Гогитидзе, давно заслужившая хедлайнерский сет на большом российском open air.

А первым хедлайнером «Дикой мяты» за несколько дней до 60-летия Виктора Цоя стала группа «Кино» (о программе с голосом Виктора Цоя “Ъ” писал 17 мая и 21 декабря 2021 года). Примечательно, что, когда в Бунырево звучали песни «Хочу перемен» и «Пачка сигарет», в Набережных Челнах отменяли фестиваль памяти их автора. Конкретно эти песни смутили местных чиновников, об этом сообщил сайту chelny-biz.ru организатор события Евгений Афанасьев. По последним данным, событие перенесли на август. В челнинском горисполкоме сочли нужным подчеркнуть для СМИ, что информация об отмене — «фейк», и тем более к «отмене» Цоя не имеет отношения городская администрация.

На «Дикой мяте» обошлось без громких «отмен в последний момент», которые стали обычным делом в российской концертной практике (см. “Ъ” от 10 июня). На сцену среди прочих пустили Алену Швец и группу «Кис-кис», которых вычеркнули из списков участников недавнего питерского «Отличного феста». По информации “Ъ”, сетевые борцы за нравственность ополчились на этих артистов и в Туле, однако продюсерам «Дикой мяты» удалось их отстоять.

«Мы группа на грани добра и зла»,— сказала со сцены барабанщица «Кис-кис» Алина Олешева. Она и сама горячая штучка, а ее Twitter полон крайне острых по нынешним временам постов. Поэтому с “Ъ” она общаться отказалась, мол, все, что можно было сказать, уже сказано. Группа рассчитывает доиграть нынешний летний сезон без новых потерь.

«За последние три месяца у меня не было ни одного интервью о музыке. Всех интересуют три вопроса: как вы пережили пандемию, кого у вас отменили и что вы будете делать, если кто-то из музыкантов будет топить за или против военной операции,— рассказал “Ъ” продюсер фестиваля Андрей Клюкин.— А мы не склонны к провокациям, и музыканты это понимают. Ну представьте себе, идет балет "Лебединое озеро", и вдруг одна балерина останавливается, выходит на авансцену и делает некое политическое заявление. С этого момента балет перестает быть балетом. Все обсуждают только эту балерину».

Сам факт проведения музыкального фестиваля под открытым небом в ситуации экономической турбулентности и на фоне отмены или переноса «Нашествия», Park Live, «Боли» и других событий представляется успехом. При этом ни в оформлении сцен и всей территории «Дикой мяты», ни в программе фестиваля ничто не указывает на то, что он проходит в турбулентный политический период. По словам господина Клюкина, власти Тульской области относятся к нему как к продукту внутреннего туризма, а не как к трибуне, с которой кто-то будет делать какие бы то ни было заявления.

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