Выступательная тактика

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В 2022 году рынок музыкальных фестивалей под открытым небом недосчитался серьезных и проверенных игроков: «Нашествия», «Боли», «Пикника "Афиши"» и Park Live. О том, кто остался на музыкальной поляне, рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Дика мята» в этом году собирается вернуться в Бунырево

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фестиваль «Дика мята» в этом году собирается вернуться в Бунырево

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фестиваль русскоязычного рока «Нашествие», согласно заявлению устроителей из «Мультимедиа холдинга», «перенесен» на 2023 год. Организаторы международного фестиваля Park Live также говорят не об отмене, а о переносе. Если перенос «Нашествия» никак не комментируется, то в агентстве «Мельница», отвечающем за Park Live, рассказали: «Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам».

«Мы не знаем, когда, в каких условиях и в каком формате сможем вернуться к работе, и надеемся лишь на то, что происходящий ужас как можно скорее закончится»,— говорят организаторы фестиваля «Боль», в программе которого также были заявлены зарубежные хедлайнеры. То же касается и «Пикника "Афиши"». Как сообщила редакция «Афиша Daily», в 2022 году он проводиться не будет «из-за нестабильной ситуации в мире». Екатеринбургский промоутер, директор «Пикника "Афиши"» по репертуару Семен Гальперин сообщил в своих соцсетях, что ивент-отдел «Афиши» расформирован.

Однако как минимум шесть больших российских фестивальных брендов ведут активную рекламную кампанию.

«Дикая мята», которая в июне 2021 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом была отменена вместе со всеми прочими развлекательными мероприятиями в Тульской области, на данный момент продала все билеты на первый фестивальный уикенд (17–19 июня). 15 тыс. зрителей сохранили билеты, купленные еще в прошлом году, а всего на поле «Дикой мяты» с комфортом могут разместиться 20 тыс. Сейчас продаются билеты на вторую, электронно-танцевальную серию концертов, которая пройдет там же, в Бунырево, с 24 по 26 июня. «На протяжении примерно месяца мне было непонятно, как проводить фестиваль, когда гремят пушки. Я даже приостановил рекламную кампанию,— рассказывает продюсер "Дикой мяты" Андрей Клюкин.— И вот совершенно случайно я попал в Улан-Удэ, в Иволгинский дацан. Выяснилось, что местный лама знает наш фестиваль. Я поделился своими сомнениями, и он сказал: "Плохие дела делаются без выходных, так почему мы должны перестать делать хорошие?"».

«В какой-то момент я понял, что нужно не сидеть сложа руки, а что-то делать,— согласен со своим коллегой продюсер петербургского фестиваля "Стереолето" Илья Бортнюк.— Музыка должна давать надежду, объединять». Фестиваль «Стереолето» пройдет 12–13 июня в порту «Севкабель». В этом году в программе есть легкий крен в сторону поп-музыки, но Илья Бортнюк не считает это вынужденной мерой: «Я четыре года пытался заполучить в программу Леонида Агутина, и наконец мне это удалось. Мне очень нравится этот музыкант».

У организатора фестиваля «Доброфест» в Ярославле Сергея Силушина не было сомнений насчет того, проводить его или нет. У «Доброфеста» (30 июня — 3 июля), собирающего лучшие силы панк-рока, альтернативы и тяжелой музыки, сплоченная аудитория, поддерживающая фестиваль долгие годы. «Мы держимся за счет своего комьюнити»,— говорит Сергей Силушин. По его словам, в фестивале, несмотря ни на что, даже была готова принять участие одна американская группа — Anti-Flag. Однако сегодняшняя обстановка в Европе со всеми ее политическими и логистическими сложностями не позволила группе приехать в Россию.

Не собираются отменять и новый музыкальный форум под названием «САМ.ФЕСТ», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Продюсер фестиваля Ева Самсонова характеризует «САМ.ФЕСТ» (11–12 июня) как «фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова». Вход на фестиваль свободный. «Хочется просто обняться вместе и спеть хором»,— говорит госпожа Самсонова. Еще один волжский бренд — ветеран российской фестивальной обоймы «Рок чистой воды». Он пройдет 30 июня в Нижнем Новгороде с участием «Воскресения», FPG и нового проекта Инны Желанной «Вилы». Наконец, снятие антиковидных ограничений в Краснодарском крае позволит провести этим летом в Сочи фестиваль Live Fest, который, как и многие события, переносился из-за пандемии.

По словам продюсера Live Fest Максима Волкова, и с этим согласны его коллеги, санкции пока не ударили по техническому обеспечению фестивалей. Наоборот, многие технические партнеры потеряли ряд крупных заказов и готовы работать с фестивалями на более выгодных условиях.

А вот с партнерами-спонсорами все гораздо сложнее. Здесь стоит отметить, что многие из них — это зарубежные компании. И, например, «народный» бренд «Балтика», часто работавший с большими событиями, принадлежит датской Carlsberg Group, которая готовится уйти с рынка.

Илья Бортнюк оценивает потерю спонсоров в 50%. Для «Дикой мяты» это, по словам Андрея Клюкина, «самая острая боль»: «Мы — фестиваль, который держит низкую цену на билет, у нас билет на три дня стоит 4500 руб. Это возможно только с партнерами».