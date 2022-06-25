У парфюмерии выдыхается оборот

Стремление потребителей к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента не дают магазинам парфюмерии и косметики восстановить продажи. За первую половину июня оборот таких точек оказался на 12% ниже прошлогоднего, а число покупок — на 18%. Параллельный импорт вряд ли поможет решить проблему: из-за сложной логистики стоимость продукции для массового сегмента будет слишком высока. Трендом станет смещение спроса в сторону местных брендов, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Товарооборот расположенных в торговых центрах Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже прошлогоднего, а количество чеков сократилось на 18%. Такие данные приводит Focus Technologies. Тренд связывают со снижением покупательской активности на фоне роста средних цен на самые популярные позиции на 30% с начала года.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский связывает снижение активности потребителей в сегменте с общим снижением их покупательной способности и сделанными в марте покупками впрок. Тогда на фоне начавшегося кризиса в сегменте парфюмерии и косметики наблюдался ажиотаж. Товарооборот магазинов, по подсчетам Focus Technologies, вырос на 25%, а в первые две недели месяца — в 1,5 раза. Рост цен популярных товаров может частично объясняться большой долей импорта. По словам господина Бобровского, в сегменте парфюмерии импорт занимает 70%, декоративной косметики — 70–80%, средств для ухода — 50%. «Логистика сильно усложнилась, и расходы на нее выросли, а скидок и акций стало существенно меньше»,— поясняет он.

В Natura Siberica говорят, что потребители отреагировали снижением активности, и ждут ее восстановления с конца 2023 года. В «Л’Этуаль» фиксируют рост трафика, связывая это с расширением ассортимента, в том числе за счет новых категорий. В июне было добавлено 11 тыс. товарных позиций, заявили в компании. В «Рив Гош» и «Золотом яблоке» “Ъ” в пятницу не ответили. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавляет, что многие потребители, стремясь сэкономить, переключаются с парфюмерных магазинов на сети с более доступным ассортиментом.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев отмечает, что негативно на трафике могло сказаться сокращение ассортимента парфюмерии и косметики из-за ухода части зарубежных марок. По словам Алексея Ванчугова, из-за этого профильные сети в последнее время и стали расширять ассортимент за счет других категорий, например аптечного сегмента. Частично вопрос нехватки ассортимента может быть решен за счет параллельного импорта. Хотя Петр Бобровский указывает, что такие поставки не будут способствовать снижению стоимости логистики и, следовательно, цен. «Смысла завозить так продукцию массового производства нет, поставки окажутся нецелесообразно дорогими»,— указывает он.

Развивать параллельный импорт для замещения ушедших из России брендов, в частности, намерены крупнейшие онлайн-площадки. Опрошенные “Ъ” представители рынка отвечать на вопросы о развитии технологии не стали, сообщив о росте продаж парфюмерии и косметики. В Ozon динамику связывают с увеличением числа продавцов и, следовательно, ассортимента, представленного на площадке, развитием индустрии красоты и ухода для мужчин. В Wildberries называют еще одним драйвером роста интерес к косметике местного производства. О растущих продажах российских брендов говорят и в «Л’Этуаль»: в мае спрос вырос на 150% год к году. Петр Бобровский считает, что в бюджетном ценовом сегменте доля местных производителей в итоге увеличится, но процесс будет небыстрым. «Компаниям нужно четко оценить доступный объем рынка, одновременно необходимы меры господдержки»,— поясняет эксперт. Замещение иностранных брендов местными поставщиками начнется в августе-сентябре этого года, ожидают в Natura Siberica.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев