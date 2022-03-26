Парфюмерия запахла дефицитом

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Заявления о приостановке работы в России иностранных компаний спровоцировали ажиотажный спрос на парфюмерию: за первые две недели марта потребители купили продукции более чем на 10 млрд руб., в полтора раза больше, чем годом ранее. Импорт в Россию пока идет, но профильные сети уже готовятся заместить часть брендов. От зарубежных марок остро зависит сегмент высокобюджетной парфюмерии и косметики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За первые две недели марта россияне купили 4,6 млн единиц парфюмерии. Это на 48% превышает объем за аналогичный период прошлого года и на 55% значение за февраль. Такие данные приводит оператор системы маркировки ЦРПТ. В деньгах расходы на категорию за первую половину марта достигли 10,2 млрд руб., что на 172% больше, чем месяцем ранее. Динамика во многом объясняется ростом цен. По данным ЦРПТ, продукция за это время подорожала на 43%, до 1,3 тыс. руб. за единицу.

В сети «Золотое яблоко» заявили “Ъ”, что в марте повысили цены, чтобы сохранить на полках ассортимент: «Для нас это решение было непростым, мы не хотели вводить правила ограничения продаж». Сейчас в сети указывают, что склады достаточно пополнены и стоимость позиций может быть снижена. Представитель ГК Natura Siberica Марина Пудовкина говорит, что в марте бренд также столкнулся с потребительским ажиотажем, отмечая увеличение запросов от сетей, дистрибуторов и рост продаж в собственной рознице. Но в последнюю неделю марта ситуация начала стабилизироваться, заявила она. В «Рив Гош» и «Л`Этуаль» на вопросы “Ъ” не ответили.

В ЦРПТ ажиотажный спрос связывают в том числе с заявлениями ряда иностранных компаний о приостановке работы в РФ. На фоне обострения геополитической обстановки об этом заявили, например, в LVMH (бренды Guerlain, Givenchy, Dior, Sephora и др.). По данным ЦРПТ, за две недели марта в России было импортировано 1,84 млн единиц парфюмерии, что на 34,5% меньше, чем месяцем ранее. Но частично это может быть связано с празднованием 23 Февраля и 8 Марта: основной ассортимент традиционно завозят до конца февраля. В «Золотом яблоке» говорят, что некоторые компании приостановили поставки, но в целом завоз из Европы большинством партнеров сети продолжается.

Собеседник “Ъ” на парфюмерном рынке подчеркивает, что пока четко намерение прекратить сотрудничество с российской розницей не обозначил ни один производитель. По его словам, сейчас многие дистрибуторы стремятся организовать доставку товаров через Китай, чтобы облегчить прохождение таможенного контроля.

Выступая недавно на конференции «День арендатора», директор по развитию «Л`Этуаль» Константин Филипьев сообщил, что с российского рынка, скорее всего, уйдут около десяти брендов, отказавшись их перечислить. Как заявил топ-менеджер, самые сложные месяцы — апрель и май, когда на складах закончатся запасы, а новые товары еще не пришли плюс цены выросли. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что запасов сетям хватит до мая, если по отдельным позициям не будет ажиотажа.

Infoline оценивал оборот российского рынка косметики для ухода и парфюмерии за 2021 год примерно в 830 млрд руб. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что в парфюмерии на импорт приходится около 70%, а на рынке косметики зарубежные игроки обеспечивают 50% поставок и почти полностью контролируют средний и высокий ценовые сегменты.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что парфюмерно-косметический ритейл очень рентабельной и конкурентный, потому выпавшие из ассортимента линейки будут оперативно замещены. В «Золотом яблоке» рассчитывают добавить в ассортимент новые марки. В Natura Siberica говорят о наличии запросов от партнеров на увеличение поставок в низком и среднем сегментах. По прогнозам Михаила Бурмистрова, импортная люксовая косметика в РФ все же останется. Товар можно завозить через другие страны ЕАЭС, другой вариант — параллельный импорт, когда поставщикам не потребуется официальное разрешение от производителя. В то же время эксперт прогнозирует, что стоимость люксовой косметики на полке может вырасти на 70–80% из-за курсовой разницы и расходов на логистику.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев