Маркетплейсам все параллельно

Стремясь наладить продажу брендов, чьи владельцы приостановили работу в России или решили уйти из страны, крупнейшие маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт таких товаров. Некоторые площадки рассчитывают даже начать торговлю «тяжелым люксом». До сих пор производители роскоши избегали появления своей продукции на онлайн-площадках, однако новые условия позволяют обойти это ограничение. Впрочем, предупреждают эксперты, из-за непростой логистики продукция, поставляемая по параллельному импорту, окажется дороже на 5–50%, чем до начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий, обратил внимание “Ъ”. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса.

По словам источника “Ъ”, близкого к «Яндексу», создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ритейлера, утверждает собеседник “Ъ”. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах. Названия брендов источник “Ъ” не уточнил. Среди приостановивших продажи в РФ — Bosch, Siemens, Panasonic, LG Electronics, AMD, Intel, IBM.

Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил “Ъ” управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.

В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна: «Из-за строгих правил люксовых брендов многие коллекции в России в принципе не продавались, другие товары не были представлены на крупных онлайн-платформах. Однако легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать подобных ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент».

Если приостановившие работу в РФ LVMH и Kering примут решение уйти из страны, следить за каналами дистрибуции для них будет практически невозможно, соглашается партнер One Story Ольга Сумишевская.

Для сохранения контроля за продажами продукция люксовых марок может появиться на маркетплейсах и через российских партнеров, таких как Mercury, полагает госпожа Сумишевская. В Mercury от комментариев “Ъ” отказались.

В Wildberries и Lamoda не стали обсуждать ситуацию с поставками товаров в обход правообладателей. Источник “Ъ”, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта, надеется гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Однако из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, предупреждает госпожа Сумишевская. По ее словам, в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда: «Доля производимых внутри России товаров в этих категориях варьируется от 10% до 30%».

Кроме того, отмечает господин Бурмистров, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ритейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме.

Никита Щуренков