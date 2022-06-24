Между правами инвесторов и инвестициями

Минэкономики рассчитывает унифицировать формирование и контроль инвестпрограмм в ЖКХ. Это, по мнению ведомства, должно снизить давление на бизнес и привлечь в отрасль частные инвестиции. Между тем экспертное и деловое сообщества предупреждают об обратном: новые правила создают избыточные процедуры, дублируют действующие требования и ограничивают источники финансирования, затягивая тем самым сроки согласования инвестпрограмм и, соответственно, модернизацию ЖКХ. Проект де-факто противоречит планам правительства по ускоренной модернизации коммуналки, хотя ужесточение процедур исключит возможности инвесторов гибко продлевать такие программы, затягивая ее со своей стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в ЖКХ, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта ведомства на regulation.gov.ru. Он, как указывают авторы, призван устранить правовые пробелы регулирования и минимизировать случаи ущемления прав предпринимателей в отсутствие четкого порядка и пределов полномочий контролеров. Кроме того, предлагается вовлечь концессионеров в процедуры утверждения инвестпрограмм.

На Госсовете 21 июня кратно увеличить объем инвестиций в сферу ЖКХ потребовал Владимир Путин. Износ коммунальных сетей составляет от 30,8% до 45,6% в зависимости от сферы, а дефицит средств на модернизацию ЖКХ — в 4,6 трлн руб. Глава Минэкономики Максим Решетников на том же совещании сообщил, что частным инвесторам неинтересна отрасль из-за ее убыточности. Кроме того, нынешняя гибкость при реализации инвестпрограмм, разрешающая инвесторам приостановить их в условиях санкций, замедляет темпы модернизации коммуналки (см. “Ъ” от 22 июня). Проект Минэкономики эту гибкость устраняет — де-факто инициатива с учетом риторики Максима Решетникова должна способствовать привлечению инвестиций в отрасль, на деле же участники рынка и эксперты считают проект спорным.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко признает, что для привлечения концессионеров в сферу ЖКХ важно усилить контроль утверждения и выполнения инвестпрограмм. Между тем глава комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский считает, что при наличии положительных новелл (включение в программы мероприятий для обеспечения функционирования объектов ЖКХ) проект содержит риски замедления инвестцикла и усложняет модернизацию отрасли. «Суть новаций в том, чтобы распространить на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение довольно сложную систему утверждения и контроля реализации инвестпрограмм, которая действует в электросетях уже более восьми лет (общественные обсуждения, технологический ценовой аудит, крайне жесткая регламентация сроков и процедур). На это тратится огромный человеческий ресурс, но нередко требования исполняются формально»,— отмечает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Илья Долматов.

Так, общественные обсуждения инвестпрограмм де-факто предусмотрены и сейчас — их мероприятия должны быть предусмотрены схемами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которые разработаны в соответствии с генпланами по итогам публичных обсуждений. До согласования (сейчас почти 10 месяцев) компании не могут проектировать и строить объекты, поэтому новая процедура создает избыточные барьеры. Другая новелла законопроекта сокращает источники финансирования инвестпрограмм: амортизацию можно будет использовать только для мероприятий по снижению уровня износа существующих объектов. «Это может привести к удорожанию модернизации за счет стоимости заемного финансирования»,— добавляет Лев Гориловский.

По его словам, законопроект вызывает спорное отношение и требует обсуждения. По мнению же Ильи Долматова, проект не соответствует и общему тренду на дерегулирование, и заявленным целям. Опрошенные “Ъ” участники рынка также озадачены возобновлением активности Минэкономики в вопросах регулирования тарифных организаций (это полномочия ФАС). В Минэкономики вчера на запрос “Ъ” о том, как документ коррелирует с планами правительства по стимулированию инвестиций в ЖКХ и как этому будет способствовать усложнение процедур, не ответили. В ФАС документ пока изучают.

Диана Галиева