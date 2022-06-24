Между правами инвесторов и инвестициями

Минэкономики рассчитывает унифицировать формирование и контроль инвестпрограмм в ЖКХ. Это, по мнению ведомства, должно снизить давление на бизнес и привлечь в отрасль частные инвестиции. Между тем экспертное и деловое сообщества предупреждают об обратном: новые правила создают избыточные процедуры, дублируют действующие требования и ограничивают источники финансирования, затягивая тем самым сроки согласования инвестпрограмм и, соответственно, модернизацию ЖКХ. Проект де-факто противоречит планам правительства по ускоренной модернизации коммуналки, хотя ужесточение процедур исключит возможности инвесторов гибко продлевать такие программы, затягивая ее со своей стороны.
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Минэкономики предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в ЖКХ, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта ведомства на regulation.gov.ru. Он, как указывают авторы, призван устранить правовые пробелы регулирования и минимизировать случаи ущемления прав предпринимателей в отсутствие четкого порядка и пределов полномочий контролеров. Кроме того, предлагается вовлечь концессионеров в процедуры утверждения инвестпрограмм.
На Госсовете 21 июня кратно увеличить объем инвестиций в сферу ЖКХ потребовал Владимир Путин. Износ коммунальных сетей составляет от 30,8% до 45,6% в зависимости от сферы, а дефицит средств на модернизацию ЖКХ — в 4,6 трлн руб. Глава Минэкономики Максим Решетников на том же совещании сообщил, что частным инвесторам неинтересна отрасль из-за ее убыточности. Кроме того, нынешняя гибкость при реализации инвестпрограмм, разрешающая инвесторам приостановить их в условиях санкций, замедляет темпы модернизации коммуналки (см. “Ъ” от 22 июня). Проект Минэкономики эту гибкость устраняет — де-факто инициатива с учетом риторики Максима Решетникова должна способствовать привлечению инвестиций в отрасль, на деле же участники рынка и эксперты считают проект спорным.
Партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко признает, что для привлечения концессионеров в сферу ЖКХ важно усилить контроль утверждения и выполнения инвестпрограмм. Между тем глава комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский считает, что при наличии положительных новелл (включение в программы мероприятий для обеспечения функционирования объектов ЖКХ) проект содержит риски замедления инвестцикла и усложняет модернизацию отрасли. «Суть новаций в том, чтобы распространить на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение довольно сложную систему утверждения и контроля реализации инвестпрограмм, которая действует в электросетях уже более восьми лет (общественные обсуждения, технологический ценовой аудит, крайне жесткая регламентация сроков и процедур). На это тратится огромный человеческий ресурс, но нередко требования исполняются формально»,— отмечает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Илья Долматов.
Так, общественные обсуждения инвестпрограмм де-факто предусмотрены и сейчас — их мероприятия должны быть предусмотрены схемами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которые разработаны в соответствии с генпланами по итогам публичных обсуждений. До согласования (сейчас почти 10 месяцев) компании не могут проектировать и строить объекты, поэтому новая процедура создает избыточные барьеры. Другая новелла законопроекта сокращает источники финансирования инвестпрограмм: амортизацию можно будет использовать только для мероприятий по снижению уровня износа существующих объектов. «Это может привести к удорожанию модернизации за счет стоимости заемного финансирования»,— добавляет Лев Гориловский.
По его словам, законопроект вызывает спорное отношение и требует обсуждения. По мнению же Ильи Долматова, проект не соответствует и общему тренду на дерегулирование, и заявленным целям. Опрошенные “Ъ” участники рынка также озадачены возобновлением активности Минэкономики в вопросах регулирования тарифных организаций (это полномочия ФАС). В Минэкономики вчера на запрос “Ъ” о том, как документ коррелирует с планами правительства по стимулированию инвестиций в ЖКХ и как этому будет способствовать усложнение процедур, не ответили. В ФАС документ пока изучают.