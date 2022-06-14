Опыт требуется

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении участия ГУПов и МУПов в концессиях в ЖКХ и о новых требованиях к инвесторам в этой сфере. В частности, от будущих концессионеров потребуют подтверждения опыта работы в коммунальном секторе, а также задатка до 5% суммы предполагаемых расходов. Эксперты отмечают, что изменения повысят надежность концессионеров, но ограничат доступ к проектам для новых компаний, притом что сфера ЖКХ и так не отличается большой инвестиционной привлекательностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом внес на рассмотрение Госдумы законопроект о корректировке механизма концессий в сфере ЖКХ. Прежде всего предлагается установить запрет на участие ГУПов, МУПов и бюджетных учреждений в концессиях, если их учредителем является концедент, то есть публичная сторона соглашения. С такой идеей Минэкономики выступало еще год назад, поясняя, что ГУПы и МУПы по своей природе не являются частным инвестором и при их вхождении в концессию обе стороны соглашения, по сути, являются одной и той же стороной (см. “Ъ” от 8 апреля 2021 года). В Минэкономики поясняют, что внесенный законопроект оставляет возможность заключения соглашений только с ГУПом или МУПом из другого муниципалитета или региона. В целом, считают в ведомстве, новый подход позволит «исключить риски аффилированности сторон» и «концессий без инвестиций».

Поправки предлагают и некоторое ужесточение требований к квалификации потенциальных концессионеров. Для участия в проектах в населенных пунктах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек потребуется опыт эксплуатации подобных объектов от двух лет, а в более крупных городах — от трех лет (в пунктах с населением от 100 тыс. человек). Участвующий в конкурсе инвестор также будет должен предоставить задаток — до 5% предельного размера расходов на создание или реконструкцию объекта. В случае отзыва заявки до победы в конкурсе или уклонения от заключения соглашения задаток не возвращается. Как следует из пояснительной записки к проекту, это позволит отбирать «финансово стабильных и квалифицированных участников рынка». Еще одно требование — концессионер в течение года должен будет разработать проект инвестпрограммы. Сейчас такой обязанности нет, и поэтому сроки обновления коммунальной инфраструктуры могут затягиваться.

По словам управляющего директора по юридическому сопровождению Национального центра ГЧП Анны Батуевой, на практике бывают ситуации, когда муниципалитет заключает концессию с подведомственным ему предприятием, но это скорее вынужденная мера. С учетом износа инфраструктуры и достаточно жесткого регулирования коммунальные концессии — не самый привлекательный сектор для частных инвестиций. По мнению эксперта, более актуальным было бы улучшение условий для инвесторов: изменения тарифного законодательства, субсидии по линии коммунальных проектов.

В целом, по мнению партнера Better Chance Александра Долгова, поправки несколько повышают надежность концессий за счет дополнительных требований к инвесторам. Директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Владлен Александрович добавляет, что проблема квалификации инвесторов стоит остро: «Объекты тепло- и водоснабжения требуют грамотной эксплуатации, что особенно актуально для средних и крупных городов, ведь чем больше коммунальная система, тем она сложнее». Впрочем, Анна Батуева полагает, что введение в закон требований к опыту участников конкурса избыточно — их следовало бы устанавливать более адресно, дав право определять их концеденту, исходя из состава участников рынка на его территории.

Как отмечает партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко, требования к опыту концессионеров логичны, но с другой стороны, новая компания даже со штатом требующихся специалистов не сможет принять участие в проекте. Руководитель практик в сфере ГЧП «Технологии доверия» («ТеДо») Владимир Соколов добавляет, что при структурировании ГЧП-проектов для получения банковского финансирования требуется создание отдельной компании под проект — и поправки учитывают опыт не только конкретного юрлица концессионера, но и всей группы лиц.

Евгения Крючкова