Всем по комнате

Заседание президиума Госсовета во вторник, 21 июня, стало площадкой для публичного обсуждения стратегии развития строительства и ЖКХ до 2030 года. Ее реализация, которая оценивается в 160 трлн руб. с учетом всех источников финансирования, должна привести к существенному наращиванию доли отрасли в экономике, а для населения — к появлению у каждой семьи дополнительной комнаты. Застройщиков планируется поддержать как регуляторными, так и финансовыми мерами, впрочем, последние пока не вызывают энтузиазма у финансового блока правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объединенная стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года — программный документ, который готовился Минстроем на протяжении около двух лет,— во вторник представлена на заседании президиума Госсовета. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сейчас вклад этих отраслей (с учетом сопутствующих сфер и операций с недвижимостью) в ВВП оценивается в 19%, то есть около 25 трлн руб., реализация стратегии позволит увеличить долю сектора в экономике еще на 46%. Общее финансирование стратегии оценивается в 160 трлн руб. (из них 30 трлн руб.— бюджетных), однако, как отметил Марат Хуснуллин, предложенный план является «самоокупаемым» — на 1 руб. вложений приходится почти 1,5 руб. добавленной стоимости в экономике.

Одна из ключевых задач — повышение доступности жилья, как отметил президент Владимир Путин, Россия по этому показателю отстает от многих стран, в том числе и соседних. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, по итогам 2021 года на одного человека в РФ приходится 27,7 кв. м жилья (прирост 3% к 2020 году), задача стратегии — довести этот показатель до 34 кв. м на человека к 2030 году. Как отмечается в докладе, подготовленном к Госсовету, это позволит в среднем каждой семье увеличить свое жилье еще на одну комнату. Традиционно работа в этом направлении делится на два блока: поддержка спроса и поддержка предложения.

Поддержка спроса, как и прежде, увязана с ипотечным кредитованием, которое за январь—апрель замедлилось.

Как сообщил Марат Хуснуллин, сейчас задача заключается в удержании объемов выдачи таких кредитов на уровне прошлого года (2,5 трлн руб.). Способствовать этому должно анонсированное возвращение ставки по льготной ипотеке до 7% (см. “Ъ” от 20 июня), однако, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для обеспечения стабильного развития стройиндустрии необходимы программы с более длительным горизонтом планирования (три-пять лет).

В целом, как следует из доклада, стратегия предусматривает снижение ипотечных ставок до 5% к 2030 году. При этом спрос на новое жилье «тесно связан с реализацией гражданами имеющихся у них квартир для обеспечения первоначального взноса» — замедление спроса на «вторичку» потребует дополнительных мер поддержки этого сектора.

В части обеспечения предложения ставится задача (уже предусмотренная профильным нацпроектом) по наращиванию к 2030 году ежегодных объемов ввода до 120 млн кв. м, для этого необходимо нарастить градостроительный потенциал.

Если сейчас в соответствии с действующими разрешениями на строительство может быть возведено около 149 млн кв. м, то на этот год, по словам Марата Хуснуллина, ставится задача по подготовке решений для строительства 400 млн кв. м жилья. Этого планируется достичь за счет как вовлечения земли в оборот и унификации градостроительной политики, так и продолжения сокращения строительно-инвестиционного цикла на 30%, что должно дать отрасли около 2 трлн руб. дополнительных средств. В частности, планируется сократить количество процедурных действий почти вдвое — с 989 до 500, а срок их прохождения — с 1831 дня до 1000 дней.

Кроме того, предлагаются и финансовые меры. Марат Хуснуллин предложил ускорить получение денег с эскроу-счетов за счет их «частичного раскрытия без риска для завершения строительства объектов» — не со дня выдачи разрешения на ввод объекта, а с момента получения итогового заключения органа госстройнадзора, что позволит девелоперам получать средства на два месяца раньше. В общей сложности, отметил вице-премьер, сейчас на эскроу-счетах около 4 трлн руб.— застройщикам прокредитовано 3,2 трлн руб. Впрочем, это предложение «не может» поддержать глава ЦБ Эльвира Набиуллина — по ее словам, «очень важно сохранить принцип: строители не забирают у людей деньги, пока не выдали квартиру», это постоянная позиция ЦБ с 2019 года.

Существенную ставку в развитии жилищного строительства власти делают и на инфраструктурные кредиты. Как отметил Марат Хуснуллин, 1 трлн руб. таких займов позволяет ввести 130 млн кв. м жилья. По его словам, эта мера стала самым востребованным инструментом «инфраструктурного меню», регионы же заявляют, что готовы реализовать свои планы раньше намеченных сроков. В связи с этим вице-премьер предложил «перебросить» средства из бюджета на 2024–2025 годы на 2022–2023-е, а саму программу, продлить до 2030 года. Однако глава Минфина Антон Силуанов предложил повременить с этим вопросом, опасаясь роста закредитованности регионов. Не менее спорной оказалась и другая анонсированная ранее мера поддержки — направление «сэкономленных» после снижения ставок по проектному финансированию средств на программу субсидирования таких кредитов до 15%. Минстрой предлагал направить их на поддержку низкомаржинальных проектов — эта идея прозвучала и во вторник, однако Антон Силуанов планирует профинансировать за счет этих средств выдачу ипотеки под 7%.

Евгения Крючкова